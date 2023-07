Microsoft hat die Faxen dicke und geht nun entschieden gegen Gamer vor, die auf ihrer Xbox einen Emulator nutzen. Wer die Konsole zuvor nicht in den Developer-Modus stellt, riskiert eine harte Strafe.

Xbox macht Gamern, die alte Spiele via eines Emulators zocken möchten, das Leben um einiges schwerer. Wer die Konsole zuvor nicht in den Developer-Modus versetzt, läuft Gefahr, dass sein Zugang wegen der Nutzung eines Emulators für zwei Wochen suspendiert wird. Spieler, die Emulatoren in den Store hochladen, riskieren sogar einen dauerhaften Bann.

Xbox knallhart: Microsoft sperrt Emulator-Nutzer

Wie YouTuber Hikikomori Media auf Twitter berichtet, wurden Emulator-User auf der Xbox jüngst mit einer 15-tägigen Sperre belegt – dies wird als Warnschuss gegen die Community wahrgenommen. Weiterhin haben die Entwickler der Programme Spielern nahegelegt, die Emulatoren zur Sicherheit von ihren Konsolen zu löschen. Ein dedizierter Discord-Channel für Xbox-Emulatoren wird in der Konsequenz ebenfalls geschlossen.

Die Sperren betreffen dabei ausschließlich Gamer, die ihre Xbox im sogenannten Retail-Modus nutzen – also so, wie die Konsole ausgeliefert wurde. Wer den Developer-Modus aktiviert hat, kann Emulatoren offensichtlich weiterhin problemlos nutzen. Für die meisten Gamer dürfte dieser Modus jedoch nicht wirklich eine gute Alternative sein, da er einige Einrichtungsschritte voraussetzt. Außerdem kann aus dem Entwickler-Modus nicht auf installierte Spiele zugegriffen werden und bestimmte Features wie zum Beispiel Quick Resume sind ebenfalls deaktiviert. (Quelle: VGC)

Xbox: Neuerungen sorgen bei Fans für Aufregung

In den letzten Jahren haben sich Emulator-Nutzer auf den Xbox-Konsolen äußerst heimisch gefühlt – diese Zeiten nun mit den Sperren vorbei sein. Die Account-Suspendierungen sind dabei derzeit nicht der einzige Anlass für Wirbel in der Community – auch das neue Dashboard, das Microsoft der Xbox Series X|S spendiert hat, ist bei vielen Usern auf heftige Kritik gestoßen.

