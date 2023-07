Xbox-Fans aufgepasst. Microsoft stellt einen neuen Wireless Controller vor, der sich stark von jedem Gaming-Controller unterscheidet, der jemals erschienen ist. Er hat nicht nur ein einzigartiges Design, sondern auch einen leckeren Geruch.

Der leckerste Xbox-Controller der Welt: Cowabunga!

Kino-Fans können sich am 3. August 2023 auf die Rückkehr von Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo freuen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem von Paramount Pictures schlägt jedoch auch in der Gaming-Welt Wellen. Microsoft kündigt jetzt ein Gewinnspiel für einen ganz besonderen Controller an, der nach Pizza duftet.

Bevor ihr gleich in euren Controller beißt, solltet ihr allerdings wissen, dass der Geruch von einem Duftspender in Form eines Pizzastücks kommt, das in das exklusive kabellose Gamepad eingebaut ist. Xbox-Controller sind also auch weiterhin schwer bekömmlich. Vielleicht hat Microsoft ihm auch deswegen einen wunderbar schlammgrünen Anstrich verpasst. Der Controller ist außerdem in vier Varianten erhältlich. Jede bildet einen der vier Turtles zusammen mit seinen Waffen ab.

Der neue Xbox-Controller steht nicht zum Verkauf, sondern ist nur über ein Gewinnspiel auf Twitter verfügbar. Um teilzunehmen, müsst ihr dem Xbox-Game-Pass-Account auf Twitter folgen und den offiziellen Gewinnspiel-Tweet retweeten. Das Gewinnspiel läuft vom 24. Juli bis zum 13. August 2023 (Quelle: Xbox-Wire).

Besonderer Xbox-Controller hilft der Umwelt

Microsoft stellt häufiger ganz besondere Xbox-Controller vor. Seit April steht eine Variante zur Verfügung, die auch einer guten Sache dient, denn das Gamepad besteht zu einem Drittel aus recycelten Materialien. Dazu kommt noch, dass durch subtile Variationen bei der Herstellung keine zwei Controller vollkommen gleich sind.

Schaut euch hier den Umweltschutz-Controller für die Xbox im Video an:

Microsoft stellt Xbox-Controller für Umweltschutz vor

