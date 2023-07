Xbox-Fans mussten in den letzten Jahren einige Höhen und Tiefen mitmachen. Jetzt gibt Microsoft einen Einblick hinter die Kulissen. In einem neuen Quartalsbericht verrät der Tech-Riese, wie es aktuell um die Konsole, ihre Spiele und den Game Pass steht.

Der Game Pass feiert und die Xbox Series X|S leidet

Wer eine Konsole für die neusten Grafikkracher braucht, wird an einer Xbox Series X oder an einer PlayStation 5 nicht vorbeikommen. Im direkten Duell konnte bisher allerdings die Sony-Konsole triumphieren. Jetzt meldet sich Microsoft und gibt in einem neuen Quartalsbericht die Tops und Flops der eigenen Gaming-Plattform bekannt.

Aus den Zahlen für 2023 geht hervor, dass sich die Konsole in den Monaten April, Mai und Juni 13 Prozent schlechter verkauft hat, als es noch im Vorjahr der Fall war. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Umsätze von Xbox-Inhalten und -Diensten sind um fünf Prozent gestiegen. Microsoft kann sich dabei bei den Spielen von Drittanbietern und beim Xbox Game Pass bedanken.

Weiterhin sind die Gesamtumsätze der Gaming-Sparte um einen Prozent gestiegen. CEO Satya Nadella zeigt sich davon während einer Telefonkonferenz enttäuscht und führt als Grund „schwache Umsätze in Erstanbieter- und Drittanbieterinhalten“ an. Dafür kann Microsoft einen Rekord bei monatlich aktiven Xbox-Nutzern verzeichnen. Auch die Spielstunden bei Game-Pass-Spielen sind um stolze 22 Prozent gestiegen (Quelle: GamesIndustry.biz, Microsoft).

PlayStation 5 kann noch Erfolge feiern

Die Xbox Series X|S ist inzwischen schon fast drei Jahre alt. Viele Fans haben sich vermutlich also schon eine Konsole gesichert. Die PlayStation 5 scheint diese Ermüdungserscheinungen zumindest Anfang des Jahres noch nicht zu teilen. Im Februar 2023 konnte Sony noch stolz behaupten, fast doppelt so viele Konsolen wie im Vorjahr verkauft zu haben.

Trostpflaster für Microsoft ist allerdings, dass der Fokus auf den Game Pass voll aufzugehen scheint. Den Konsolenkrieg mit der PlayStation sieht das Unternehmen sowieso schon lange als verloren an. Darum sollen jetzt vor allem Spiele für Xbox und PC verkauft werden.