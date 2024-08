Xbox-Konsolen gehen weiter unter und Microsoft schaut lächelnd zu

Die Xbox Series X|S befindet sich schon seit einiger Zeit in einer schwierigen Lage. Neue Quartalszahlen von Microsoft zeigen jetzt allerdings, dass das dem Tech-Riesen eigentlich ziemlich egal sein kann.

Xbox-Konsolen schwächeln, aber das ist egal

Ein neuer Quartalsbericht von Microsoft zeigt, dass die Gaming-Strategie des Tech-Riesen komplett aufgeht. Einnahmen durch „Xbox-Inhalte und -Dienste“ seien im Vergleich zum Vorjahr um ganze 61 Prozent gestiegen. In diese Kategorie gehört beispielsweise auch der Xbox Game Pass. In Zukunft kann Microsoft hier wohl noch mehr kurzfristige Gewinne erwarten – immerhin wird das Spiele-Abo im September teurer.

Anzeige

Die Einnahmen von Activision Blizzard spielen einen besonders wichtigen Beitrag in Microsofts Gaming-Plan. Ohne den Mega-Deal für fast 69 Milliarden US-Dollar wären die Einnahmen nur um 3 Prozent gestiegen. Die Spiele des Publishers werden jetzt auch immer wichtiger für den Game Pass. So soll das neue Call of Duty: Black Ops 6 direkt zum Release auch im Xbox Game Pass erscheinen (Quelle: The Verge).

Xbox-Spiele und Xbox Game Pass sind sehr erfolgreich, aber das gilt nicht für die gesamte Marke. Immerhin sind da auch noch die Xbox-Konsolen, die schon lange schwächeln. Auch in diesem Quartal sind die Einnahmen durch Hardware-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um ganze 42 Prozent zurückgegangen. Die Lage hat sich seit dem vorausgegangenen Quartal also noch weiter verschlechtert. Dort musste Microsoft nur einen Rückgang von 31 Prozent verzeichnen. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft sollen allerdings noch drei frische Konsolen-Varianten auf den Markt kommen, die die Verkäufe etwas ankurbeln könnten.

Anzeige

Three New Xbox Series X|S Console: WorldPremiere Announce Trailer

Für Xbox-Spiele braucht ihr keine Konsole mehr

Bei den aktuellen Quartalszahlen ist es kein Wunder, dass Microsoft den Fokus von der Xbox Series X|S weg lenkt. Jetzt stellt der (noch) Konsolen-Hersteller sogar einen Weg vor, mit dem ihr mithilfe vom Amazon Fire TV Stick und Game-Pass-Abo zocken könnt, ohne überhaupt eine Konsole besitzen zu müssen.

Anzeige

Die Einnahmen aus der Gaming-Sparte sind in diesem Quartal um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wieder ist es Neuzugang Activision Blizzard, der Microsoft weiter wachsen lässt. Laut The Verge rechnet Microsoft auch im nächsten Quartal mit steigenden Einnahmen aus Inhalten und Services und sinkenden Einnahmen aus Hardware. Die einzige Frage ist, ob Microsoft daran überhaupt noch etwas ändern will.