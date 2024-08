Im Xbox Game Pass ist Schluss: Am 16. August ist es schon zu spät

Der Xbox Game Pass bietet einen ganzen Haufen Spiele für einen monatlichen Preis. Die Auswahl ändert sich allerdings ständig. Neue Spiele kommen hinzu, während andere gehen müssen. Fans von Aufbau und Horror sollten ihre Chance jetzt noch nutzen.

Diese Spiele verschwinden bald aus dem Game Pass

Microsoft zeigt sich aktuell noch zögerlich und hat noch keine Spiele-Liste mit Nachschub für den Xbox Game Pass veröffentlicht. Lediglich Mafia: Definitive Edition wurde für den 13. August bestätigt. Auf der anderen Seite ist allerdings bereits bekannt, welchen Games ihr bald Lebewohl sagen müsst.

Diese Spiele werden am 15. August aus dem Game Pass entfernt:

Airborne Kingdom (Cloud, Konsole und PC)

Offworld Trading Company (PC)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

Texas Chain Saw Massacre (Cloud, Konsole und PC)

Airborne Kindom

Bei Airborne Kindom (im Microsoft-Store ansehen) handelt es sich um Städtebausimulation in den Wolken. Ähnlich zur Anno-Reihe müsst ihr eure Bevölkerung zufriedenstellen, doch mit dem Kniff, dass sich eure Stadt bewegt und ihr so neue Quests erfüllen und Rohstoffe finden könnt.

Offworld Trading Company

Offworld Trading Company (im Microsoft-Store ansehen) beschreibt sich selbst als Wirtschafts-Strategiespiel. Ihr landet auf dem Mars, um den roten Planeten um seine Bodenschätze zu erleichtern. Obwohl sich das Spiel eher bei Echtzeitstrategiespielen einordnet, wird hier nicht gekämpft, sondern mit Wirtschaftsmacht gegeneinander angetreten.

Shadow Warrior 3: Definitive Edition

Wer nach mehr Action sucht, sollte Shadow Warrior 3: Definitive Edition (im Microsoft-Store ansehen) ausprobieren. Der knallbunte Ego-Shooter mischt brutale Action mit Fern- und Nahkampf sowie Parkour. Das Spiel ist auch nur etwa 5-7 Stunden lang und kann bequem beendet werden, bevor es aus dem Game Pass verschwindet.

The Texas Chain Saw Massacre

Zuletzt verabschiedet sich The Texas Chain Saw Massacre (im Microsoft-Store ansehen) etwa ein Jahr nach Release aus dem Game Pass. Im asymmetrischen Multiplayer-Horrorspiel übernimmt eine Seite die Rolle der Teenie-Opfer, während die andere in die Schuhe der Schlächterfamilie schlüpft und zur Jagd ausrückt.

The Texas Chain Saw Massacre: Launch-Trailer

Jetzt habt ihr noch einige Tage Zeit, um in die Spiele hineinzuschnuppern. Wenn sie euch gefallen und ihr auch nach dem 15. August noch weiterzocken wollt, erhaltet ihr beim Kauf im Microsoft Store einen Rabatt von 20 Prozent.