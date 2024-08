Gehyptes Mega-RPG wohl verschoben: Dieses Jahr wird es nichts mehr

Der Herbst 2024 ist bereits vollgepackt, ganz besonders für RPG-Spieler. Jetzt sieht es allerdings so aus, als müssten sich Fans eines ganz besonderen Releases doch noch eine Weile gedulden.

Obsidian-RPG Avowed wohl auf 2025 verschoben

Obwohl es von offizieller Seite noch nicht bestätigt wurde, hat der Chef vom Magazin The Verge jetzt die wahrscheinliche Verschiebung des Fantasy-Rollenspiels Avowed geleakt (Quelle: The Verge). Tom Warren ist einer der bekanntesten Leaker in der Videospielbranche und deshalb auch eine recht vertrauensvolle Quelle. Natürlich wird die ganze Sache aber erst vollkommen sicher sein, sobald es offiziell bestätigt wurde.

Entwickler Obsidian Entertainment gehört zu den erfolgreichsten Rollenspiel-Studios unserer Zeit, mit Genre-Größen wie The Outer Worlds und Fallout: New Vegas im Repertoire. Avowed ist das neue große Fantasy-RPG, welches eigentlich noch dieses Jahr erscheinen sollte.

Schaut in das Deep-Dive-Video zu Avowed:

Avowed: Deep Dive – Xbox Developer_Direct (Englisch)

Grund könnte Release-Flut im Herbst 2024 sein

Leider ist der The-Verge-Artikel von Tom Warren kostenpflichtig. Auf Reddit hat ein Fan jedoch das entscheidende Zitat im Artikel gepostet, welches wir hier für euch übersetzen:

Ich verstehe es so, dass Avowed in einem sehr guten Zustand ist – hierbei geht es eher darum, dem Spiel außerhalb einer sehr vollgestopften Release-Periode des Xbox Game Pass’ etwas Raum zum Atmen zu geben. (Quelle: Tom Warren via Reddit)

Demnach soll Avowed Anfang 2025 erscheinen – ein genauer Release-Termin wurde nicht genannt. Mit großen Xbox-Releases wie Indiana Jones und der große Kreis, Call of Duty: Black Ops 6 oder auch Starfield: Shattered Space, ist es gar keine so schlechte Idee, Avowed in einer etwas ruhigeren Zeit erscheinen zu lassen. Außerdem dürften sich Rollenspiel-Fans bereits auf Dragon Age: The Veilguard freuen – und das soll immerhin auch im Herbst 2024 erscheinen.

