Windows 10/11: Sauberen Neustart durchführen – so geht's

Windows 10 beziehungsweise 11 startet nicht mehr wirklich komplett neu, sondern lädt Einstellungen aus einem vorher angelegten Speicher. Windows-Probleme lassen sich aber meistens nur über einen richtigen und sauberen Neustart beheben. Wir zeigen, wie das geht.

Windows: Der Neustart ist kein Neustart mehr

Während früher in Windows ein gewöhnlicher Neustart genügte, um fast alle Probleme zu lösen, ist das in Windows 10 nicht mehr so einfach.

Denn in modernen Windows-Rechnern ist in der Regel die Schnellstart-Funktion (Fast Startup) aktiviert.

Dann beendet sich Windows nicht mehr vollständig, sondern lagert Einstellungen und Treiber auf das Systemlaufwerk aus.

Dadurch ist zwar ein schnellerer Start möglich, allerdings können Windows-Probleme damit auch über Neustarts hinweg bestehen bleiben.

Die Lösung ist ein richtiger, vollständiger und sauberer Neustart.

Windows 10/11 sauber neustarten

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Gebt den Befehl shutdown /g /f /t 0 ein und drückt Enter .

So fährt Windows vollständig herunter und startet neu. (Bildquelle: GIGA)

Erklärung:

/g fährt den Computer vollständig herunter und startet ihn neu.

fährt den Computer vollständig herunter und startet ihn neu. /f schließt alle geöffneten Anwendungen.

schließt alle geöffneten Anwendungen. /t legt die Zeit fest (0 = sofort ausführen).

Windows 10/11 immer automatisch sauber neustarten

Ihr könnt in der Windows-Registry bestimmen, dass die Auslagerungsdatei „pagefile.sys“ beim Herunterfahren immer gelöscht wird. Dadurch gibt es für Windows keine „Altlasten“, die bei einem Neustart verwendet werden könnten. So geht's:

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Bestätigt die Anfrage mit „Ja“ und navigiert zum Schlüssel

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management . Klickt rechts doppelt auf den Eintrag „ClearPageFileAtShutdown“ und stellt bei Wert eine 1 ein. Falls der Eintrag „ClearPageFileAtShutdown“ nicht vorhanden ist, klickt mit der rechten Maustaste auf „Memory Management“ und wählt „Neu“ > „DWORD-Wert (32-Bit)“ aus. Gebt als Namen „ClearPageFileAtShutdown“ an, klickt doppelt darauf und stellt als Wert 1 ein.

Setzt den Wert auf „1“. (Bildquelle: GIGA)

