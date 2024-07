Valheim: Alle Cheats und Konsolenbefehle für PC

In der Welt von Valheim müsst ihr euch als Wikinger gegen viele Gefahren behaupten. Mit Cheats und Konsolenbefehlen könnt ihr euch jedoch einige Vorteile wie Unbesiegbarkeit verschaffen. Wir zeigen euch, wie ihr Cheats aktivieren könnt und stellen eine Liste aller verfügbaren Codes samt ihren Effekten zur Verfügung.

Hinweis: In Valheim lassen sich Cheats nur im Singleplayer-Modus aktivieren. Im Multiplayer stehen euch als Server-Admins hingegen einige nützliche Konsolenbefehle zur Verfügung. Auf Servern und im Koop-Modus sind Cheats immer deaktiviert.

Cheats im Singleplayer aktiveren

Dank Cheats könnt ihr den God Mode aktivieren, euch zu einem beliebigen Punkt in der Spielwelt teleportieren oder alle Feinde in der Umgebung unschädlich machen. Da das Spiel derzeit noch keine Achievements besitzt, werden diese auch nicht vom Einsatz der Schummelcodes beeinflusst. Euren Spielstand solltet ihr aber trotzdem zuvor per Backup sichern.

Macht einen Rechtsklick auf den Spieleintrag von Valheim in eurer Steam-Bibliothek. Wählt „Eigenschaften“ aus. Unter dem Reiter „Allgemein“ gelangt ihr zu den „Startoptionen“. Gebt hier ins Feld nun „-console“ ein. Schließt das Fenster wieder und startet das Spiel. Um Cheats zu aktivieren, drückt ihr im laufenden Spiel jetzt die F5-Taste. Dadurch öffnet sich die interne Konsole. Gebt nun „devcommands“ (Zuvor lautete der Befehl „imacheater“, dies funktioniert nicht mehr!) ins Textfenster ein und bestätigt mit der Enter-Taste, um Cheats (Singleplayer) und Konsolenbefehle (Multiplayer) nutzen zu können.

Die Cheats aus der folgenden Liste funktionieren nur im Einzelspieler-Modus. Wollt ihr die Cheats wieder deaktivieren, gebt einfach erneut „devcommands“ ins Textfenster ein und drückt die Enter-Taste.

Liste mit allen Cheat-Codes

help - Blendet eine Liste aller verfügbaren Cheat-Codes ein.

- Blendet eine Liste aller verfügbaren Cheat-Codes ein. god - Aktiviert den God Mode und ihr werdet unbesiegbar.

- Aktiviert den God Mode und ihr werdet unbesiegbar. ghost - Aktiviert den Geistermodus, bei dem euch Feinde ignorieren.

- Aktiviert den Geistermodus, bei dem euch Feinde ignorieren. heal - Heilt euren Charakter.

- Heilt euren Charakter. puke - Setzt euren Hunger, Gesundheit und Ausdauer auf den Anfangswert zurück.

- Setzt euren Hunger, Gesundheit und Ausdauer auf den Anfangswert zurück. freefly - Aktiviert die freie Kamera.

- Aktiviert die freie Kamera. ffsmooth 1 - Verbessert die freie Kamera.

- Verbessert die freie Kamera. ffsmooth 0 - Versetzt die frie Kamera zurück in den Standardmodus.

- Versetzt die frie Kamera zurück in den Standardmodus. killall - Tötet alle Feinde in der Nähe.

- Tötet alle Feinde in der Nähe. tame - Alle zähmbaren Kreaturen in der Nähe werden gezähmt.

- Alle zähmbaren Kreaturen in der Nähe werden gezähmt. exploremap - Die gesamte Karte wird aufgedeckt und der Nebel des Krieges entfernt.

- Die gesamte Karte wird aufgedeckt und der Nebel des Krieges entfernt. resetmap - Die gesamte Karte wird mit dem Nebel des Krieges verdeckt.

- Die gesamte Karte wird mit dem Nebel des Krieges verdeckt. pos - Zeigt die Koordinaten der aktuellen Spielerposition an.

- Zeigt die Koordinaten der aktuellen Spielerposition an. goto (x,z) - Teleportiert euch an die Stelle, dessen Koordinaten ihr für x und y eingebt.

- Teleportiert euch an die Stelle, dessen Koordinaten ihr für x und y eingebt. location - Setzt einen Spawnpunkt.

- Setzt einen Spawnpunkt. event (name) - Startet das entsprechend benannte Event.

- Startet das entsprechend benannte Event. stopevent - Stoppt das aktuelle Event.

- Stoppt das aktuelle Event. randomevent - Startet ein zufälliges Event.

- Startet ein zufälliges Event. raiseskill (skill) (amount) - Erhöht den entsprechenden Skill um den eingesetzten Wert.

- Erhöht den entsprechenden Skill um den eingesetzten Wert. resetskill (skill) - Setzt den angegebenen Skill auf 0 zurück.

- Setzt den angegebenen Skill auf 0 zurück. resetcharacter - Setzt euren Charakter, Fähigkeiten und das Inventar zurück.

- Setzt euren Charakter, Fähigkeiten und das Inventar zurück. dpsdebug - Aktiviert die DPS-Debug-Anzeige.

- Aktiviert die DPS-Debug-Anzeige. save - Aktuelle Welt wird gespeichert.

- Aktuelle Welt wird gespeichert. players (nr) - Stellt die Skalierung des Schwierigkeitsgrades auf den angegebenen Wert ein. players 0 stellt die Schwierigkeit entsprechend der Anzahl der aktuellen Spieler ein. players 100 wiederum stellt die Schwierigkeit so ein, wie es für 100 Spielern angebracht wäre.

- Stellt die Skalierung des Schwierigkeitsgrades auf den angegebenen Wert ein. players 0 stellt die Schwierigkeit entsprechend der Anzahl der aktuellen Spieler ein. players 100 wiederum stellt die Schwierigkeit so ein, wie es für 100 Spielern angebracht wäre. removedrops - Entfernt alle Beutegegenstände in eurer Umgebung.

- Entfernt alle Beutegegenstände in eurer Umgebung. wind (angle)(intensity) - Stellt Windrichtung und Stärke ein. wind 0 1 sorgt etwa für starken Nordwind.

- Stellt Windrichtung und Stärke ein. wind 0 1 sorgt etwa für starken Nordwind. resetwind - Setzt die Einstellungen für Wind auf den Standard zurück.

- Setzt die Einstellungen für Wind auf den Standard zurück. hair - Entfernt die Haare eures Charakters.

- Entfernt die Haare eures Charakters. beard - Entfernt den Bart eures Charakters.

- Entfernt den Bart eures Charakters. model (nr) - Wechselt zwischen männlichen und weiblichen Charakter über die Nummern 1 und 2.

- Wechselt zwischen männlichen und weiblichen Charakter über die Nummern 1 und 2. tod (x) - Stellt die Tageszeit entsprechend dem Wert x ein. 0 und 1 sind Mitternacht, -1 ist morgens und 0.5 ist mittags.

- Stellt die Tageszeit entsprechend dem Wert x ein. 0 und 1 sind Mitternacht, -1 ist morgens und 0.5 ist mittags. skiptime (nr) - Spult die Zeit um die eingegebene Zahl von Sekunden vor.

- Spult die Zeit um die eingegebene Zahl von Sekunden vor. sleep - Spult einen Tag vor.

- Spult einen Tag vor. debugmode - Schaltet in den Kreativ-Modus. Z - Flugmodus ein- und ausschalten. K - Tötet alle Feinde im Gebiet. B - Kostenlosen Baumodus ein-und ausschalten. Ihr könnt alle Gegenstände kostenlos ohne Werkbank bauen und reparieren.

- Schaltet in den Kreativ-Modus. spawn (Item) (Menge) (Level) - Spawnt das eingebene Item in beliebiger Menge und/oder mit eingebenem Level vor euch (Siehe alle Spawn-Codes weiter unten).

Alle Spawn-Codes für Items

Dank der Spawn-Codes könnt ihr euch im Singleplayer zusätzlich jeden Gegenstand des Spiels in beliebiger Menge herbeizaubern. Aktiviert also wie zuvor die Cheat-Eingabe über die Konsole mit dem Befehl „devcommands“ und gebt anschließend folgenden Befehl ein:

spawn (Item) (Menge) (Level)

Gebt ihr zum Beispiel „spawn goblin 5 1“ ein, spawnen 5 Level-1-Goblins vor euch. Braucht ihr Ressourcen, könnt ihr etwa „spawn stone 100“ eingeben, um 100x Steine zu erhalten. An dieser Stelle der Hinweis, dass die Verwendung von Spawn-Codes auf eigene Gefahr geschieht. Sichert zuvor unbedingt euren Spielstand, da es zu Bugs und Glitches kommen kann. Spawnt ihr beispielsweise Haldor den Händler, lässt sich dieser anschließend nicht mehr aus eurer Welt entfernen.

Der folgenden Liste (Quelle: Reddit) könnt ihr alle Spawn-Codes von Valheim entnehmen:

Gegenstände Amber AmberPearl AncientSeed Barley BarleyFlour BarleyWine BarleyWineBase BeechSeeds BlackMetal BlackMetalScrap Bloodbag Bronze BronzeNails BoneFragments CarrotSeeds Chitin Coal Coins Copper CopperOre CryptKey Crystal Dandelion DeerHide DragonEgg DragonTear ElderBark Entrails Feathers FineWood FirCone FishingBait FishRaw Flametal FlametalOre Flax Flint FreezeGland GreydwarfEye Guck HardAntler Iron IronNails IronOre IronScrap LeatherScraps LinenThread LoxMeat LoxPelt Needle Obsidian Ooze PineCone QueenBee Ruby SerpentScale SharpeningStone Silver SilverNecklace SilverOre Stone SurtlingCore Thistle Tin TinOre TrollHide TurnipSeeds WitheredBone WolfFang WolfPelt Wood YmirRemains NeckTail RawMeat Resin RoundLog SerpentMeat YagluthDrop

Rüstungen ArmorBronzeChest ArmorBronzeLegs ArmorIronChest ArmorIronLegs ArmorLeatherChest ArmorLeatherLegs ArmorPaddedCuirass ArmorPaddedGreaves ArmorRagsChest ArmorRagsLegs ArmorTrollLeatherChest ArmorTrollLeatherLegs ArmorWolfChest ArmorWolfLegs CapeDeerHide CapeLinen CapeLox CapeOdin CapeTest CapeTrollHide CapeWolf HelmetBronze HelmetDrake HelmetDverger HelmetIron HelmetLeather HelmetOdin HelmetPadded HelmetTrollLeather HelmetYule

Pfeilarten ArrowBronze ArrowFire ArrowFlint ArrowFrost ArrowIron ArrowNeedle ArrowObsidian ArrowPoison ArrowSilver ArrowWood

Waffen AtgeirBlackmetal AtgeirBronze AtgeirIron Battleaxe Bow BowDraugrFang BowFineWood BowHuntsman KnifeBlackMetal KnifeChitin KnifeCopper KnifeFlint MaceBronze MaceIron MaceNeedle MaceSilver ShieldBanded ShieldBlackmetal ShieldBlackmetalTower ShieldBronzeBuckler ShieldIronSquare ShieldIronTower ShieldKnight ShieldSerpentscale ShieldSilver ShieldWood ShieldWoodTower SledgeIron SledgeStagbreaker SpearBronze SpearElderbark SpearFlint SpearWolfFang SwordBlackmetal SwordBronze SwordCheat SwordIron SwordIronFire SwordSilver Tankard TankardOdin Club Torch

Werkzeuge AxeBronze AxeFlint AxeIron AxeStone AxeBlackMetal PickaxeAntler PickaxeBronze PickaxeIron PickaxeStone Cultivator FishingRod Hammer Hoe SpearChitin (Harpoon)

Schmuckstücke BeltStrength Wishbone HelmetDverger

Tiere, Monster und Feinde Blob BlobElite Boar Boar_piggy Crow Deathsquito Deer Draugr Draugr_Elite Draugr_Ranged Fenring Ghost Goblin GoblinArcher GoblinBrute GoblinClub GoblinHelmet GoblinLegband GoblinLoin GoblinShaman GoblinShoulders GoblinSpear GoblinSword GoblinTorch GoblinTotem Greydwarf Greydwarf_Elite Greydwarf_Root Greydwarf_Shaman Greyling Leech Lox Neck Seagal Serpent Skeleton Skeleton_Poison StoneGolem Surtling Troll Valkyrie Wolf Wolf_cub Wraith

Bosse Eikthyr gd_king Bonemass Dragon GoblinKing

Nahrung Bread BloodPudding Blueberries Carrot CarrotSoup Cloudberry CookedLoxMeat CookedMeat FishCooked FishWraps Honey LoxPie Mushroom MushroomBlue MushroomYellow NeckTailGrilled Raspberry QueensJam Sausages SerpentMeatCooked SerpentStew Turnip TurnipStew

Tränke MeadBaseFrostResist MeadBaseHealthMedium MeadBaseHealthMinor MeadBasePoisonResist MeadBaseStaminaMedium MeadBaseStaminaMinor MeadBaseTasty MeadFrostResist MeadHealthMedium MeadHealthMinor MeadPoisonResist MeadStaminaMedium MeadStaminaMinor MeadTasty

Vehikel und Schiffe Cart Raft Karve VikingShip Trailership

NPCs Haldor (Spawnt schwebend vor euch und kann nicht wieder entfernt werden!)

Trophäen TrophyBlob TrophyBoar TrophyBonemass TrophyDeathsquito TrophyDeer TrophyDragonQueen TrophyDraugr TrophyDraugrElite TrophyDraugrFem TrophyEikthyr TrophyFenring TrophyForestTroll TrophyFrostTroll TrophyGoblin TrophyGoblinBrute TrophyGoblinKing TrophyGoblinShaman TrophyGreydwarf TrophyGreydwarfBrute TrophyGreydwarfShaman TrophyHatchling TrophyLeech TrophyLox TrophyNeck TrophySerpent TrophySGolem TrophySkeleton TrophySkeletonPoison TrophySurtling TrophyTheElder TrophyWolf TrophyWraith

Spawner BonePileSpawner Spawner_Blob Spawner_BlobElite Spawner_Boar Spawner_Draugr Spawner_Draugr_Elite Spawner_Draugr_Noise Spawner_Draugr_Ranged Spawner_Draugr_Ranged_Noise Spawner_Draugr_respawn_30 Spawner_DraugrPile Spawner_Fenring Spawner_Fish4 Spawner_Ghost Spawner_Goblin Spawner_GoblinArcher Spawner_GoblinBrute Spawner_GoblinShaman Spawner_Greydwarf Spawner_Greydwarf_Elite Spawner_Greydwarf_Shaman Spawner_GreydwarfNest Spawner_Hatchling Spawner_imp Spawner_imp_respawn Spawner_Leech_cave Spawner_Location_Elite Spawner_Location_Greydwarf Spawner_Location_Shaman Spawner_Skeleton Spawner_Skeleton_night_noarcher Spawner_Skeleton_poison Spawner_Skeleton_respawn_30 Spawner_StoneGolem Spawner_Troll Spawner_Wraith

Sonstiges (Kann eventuell nicht mehr aus der Welt/Inventar entfernt werden!) GlowingMushroom ancientbarkspear_projectile aoe_nova barrell bed bee_aoe beech_log beech_log_half Beech_Sapling Beech_small1 Beech_small2 Beech_Stub Beech1 Beehive Birch_log Birch_log_half Birch1 Birch1_aut Birch2 Birch2_aut BirchStub blastfurnace blob_aoe BlueberryBush boar_ragdoll BombOoze bonemass_aoe bonemass_throw_projectile bonfire BossStone_Bonemass BossStone_DragonQueen BossStone_Eikthyr BossStone_TheElder BossStone_Yagluth bow_projectile bow_projectile_fire bow_projectile_frost bow_projectile_needle bow_projectile_poison bronzespear_projectile bucket Bush01 Bush01_heath Bush02_en CargoCrate CastleKit_braided_box01 CastleKit_groundtorch CastleKit_groundtorch_green CastleKit_groundtorch_unlit CastleKit_pot03 Chain charcoal_kiln Chest CloudberryBush cultivate dead_deer Deathsquito_sting deer_ragdoll DeerGodExplosion DG_Cave DG_ForestCrypt DG_GoblinCamp DG_MeadowsFarm DG_MeadowsVillage DG_SunkenCrypt digg digg_v2 dragon_ice_projectile draugr_arrow draugr_bow_projectile Draugr_elite_ragdoll Draugr_ranged_ragdoll Draugr_ragdoll draugr_axe draugr_bow draugr_sword eikthyr_ragdoll dragoneggcup dungeon_forestcrypt_door dungeon_sunkencrypt_irongate eventzone_bonemass eventzone_eikthyr eventzone_gdking eventzone_goblinking eventzone_moder EvilHeart_Forest EvilHeart_Swamp Fenring_ragdoll fermenter fire_pit FireFlies FirTree FirTree_log FirTree_log_half FirTree_oldLog FirTree_Sapling FirTree_small FirTree_small_dead FirTree_Stub Fish1 Fish2 Fish3 Fish4_cave FishingRodFloat FishingRodFloatProjectile Flies flintspear_projectile ForestTroll_ragdoll forge forge_ext1 forge_ext2 forge_ext3 forge_ext4 forge_ext5 forge_ext6 gdking_Ragdoll gdking_root_projectile goblin_banner goblin_bed Goblin_Dragdoll goblin_fence goblin_pole goblin_pole_small goblin_roof_45d goblin_roof_45d_corner goblin_roof_cap goblin_stairs goblin_stepladder goblin_totempole goblin_woodwall_1m goblin_woodwall_2m goblin_woodwall_2m_ribs GoblinArmband GoblinBrute_ArmGuard GoblinBrute_Attack GoblinBrute_Backbones GoblinBrute_ExecutionerCap GoblinBrute_HipCloth GoblinBrute_LegBones GoblinBrute_ragdoll GoblinBrute_RageAttack GoblinBrute_ShoulderGuard GoblinBrute_Taunt GoblinKing_ragdoll goblinking_totemholder GoblinShaman_attack_poke GoblinShaman_Headdress_antlers GoblinShaman_Headdress_feathers GoblinShaman_projectile_fireball GoblinShaman_protect_aoe GoblinShaman_ragdoll GoblinShaman_Staff_Bones GoblinShaman_Staff_Feathers GoblinSpear_projectile Greydwarf_elite_ragdoll Greydwarf_ragdoll Greydwarf_Shaman_ragdoll Greydwarf_throw_projectile Greyling_ragdoll guard_stone guard_stone_test GuckSack GuckSack_small Hatchling hatchling_cold_projectile Hatchling_ragdoll HealthUpgrade_Bonemass HealthUpgrade_GDKing hearth HeathRockPillar HeathRockPillar_frac highstone highstone_frac horizontal_web HugeRoot1 ice_rock1 ice_rock1_frac ice1 IceBlocker Imp_fireball_projectile iron_grate itemstand itemstandh Leech_cave Leviathan LocationProxy loot_chest_stone loot_chest_wood LootSpawner_pineforest lox_ragdoll lox_stomp_aoe_OLD marker01 marker02 MineRock_Copper MineRock_Iron MineRock_Meteorite MineRock_Obsidian MineRock_Stone MineRock_Tin MountainGraveStone01 mud_road mudpile mudpile_beacon mudpile_frac mudpile_old mudpile2 mudpile2_frac Neck_Ragdoll Oak_log Oak_log_half Oak1 OakStub odin OLD_wood_roof OLD_wood_roof_icorner OLD_wood_roof_ocorner OLD_wood_roof_top OLD_wood_wall_roof oozebomb_explosion oozebomb_projectile path paved_road Pickable_Barley Pickable_Barley_Wild Pickable_BogIronOre Pickable_Branch Pickable_Carrot Pickable_Dandelion Pickable_DolmenTreasure Pickable_DragonEgg Pickable_Flax Pickable_Flax_Wild Pickable_Flint Pickable_ForestCryptRandom Pickable_ForestCryptRemains01 Pickable_ForestCryptRemains02 Pickable_ForestCryptRemains03 Pickable_ForestCryptRemains04 Pickable_Item Pickable_Meteorite Pickable_MountainRemains01_buried Pickable_Mushroom Pickable_Mushroom_blue Pickable_Mushroom_yellow Pickable_Obsidian Pickable_RandomFood Pickable_SeedCarrot Pickable_SeedTurnip Pickable_Stone Pickable_SunkenCryptRandom Pickable_SurtlingCoreStand Pickable_Thistle Pickable_Tin Pickable_Turnip piece_artisanstation piece_banner01 piece_banner02 piece_banner03 piece_banner04 piece_banner05 piece_bed02 piece_beehive piece_bench01 piece_brazierceiling01 piece_cauldron piece_chair piece_chair02 piece_chest piece_chest_private piece_chest_wood piece_cookingstation piece_gift1 piece_gift2 piece_gift3 piece_groundtorch piece_groundtorch_green piece_groundtorch_wood piece_jackoturnip piece_maypole piece_sharpstakes piece_spinningwheel piece_stonecutter piece_table piece_throne01 piece_walltorch piece_workbench piece_workbench_ext1 piece_workbench_ext2 piece_workbench_ext3 piece_workbench_ext4 piece_xmastree PineTree Pinetree_01 Pinetree_01_Stub PineTree_log PineTree_log_half PineTree_log_halfOLD PineTree_logOLD PineTree_Sapling Player Player_ragdoll Player_ragdoll_old Player_tombstone PlayerUnarmed portal portal_wood projectile_beam projectile_chitinharpoon projectile_meteor projectile_wolffang raise RaspberryBush replant Rock_3 Rock_3_frac Rock_4 Rock_4_plains Rock_7 Rock_destructible Rock_destructible_test rock1_mountain rock1_mountain_frac rock2_heath rock2_heath_frac rock2_mountain rock2_mountain_frac rock3_mountain rock3_mountain_frac rock3_silver rock3_silver_frac rock4_coast rock4_coast_frac rock4_copper rock4_copper_frac rock4_forest rock4_forest_frac rock4_heath rock4_heath_frac RockFinger RockFinger_frac RockFingerBroken RockFingerBroken_frac rockformation1 RockThumbRockThumb_frac root07 root08 root11 root12 rug_deer rug_fur rug_wolf sapling_barley sapling_carrot sapling_flax sapling_seedcarrot sapling_seedturnip sapling_turnip shaman_attack_aoe shaman_heal_aoe ship_construction shipwreck_karve_bottomboards shipwreck_karve_bow shipwreck_karve_chest shipwreck_karve_dragonhead shipwreck_karve_stern shipwreck_karve_sternpost shrub_2 shrub_2_heath sign sign_notext silvervein silvervein_frac skeleton_bow skeleton_mace Skeleton_NoArcher skeleton_sword Skull1 Skull2 sledge_aoe smelter stake_wall StaminaUpgrade_Greydwarf StaminaUpgrade_Troll StaminaUpgrade_Wraith StatueCorgi StatueDeer StatueEvil StatueHare StatueSeed stone_arch stone_floor stone_floor_2x2 stone_pile stone_pillar stone_stair stone_wall_1x1 stone_wall_2x1 stone_wall_4x2 stoneblock_fracture stonechest stonegolem_attack1_spike StoneGolem_clubs StoneGolem_hat Stonegolem_ragdoll StoneGolem_spikes stubbe stubbe_spawner sunken_crypt_gate SwampTree1 SwampTree1_log SwampTree1_Stub SwampTree2 SwampTree2_darkland SwampTree2_log TentaRoot tentaroot_attack tolroko_flyer TrainingDummy TreasureChest_blackforest TreasureChest_fCrypt TreasureChest_forestcrypt TreasureChest_heath TreasureChest_meadows TreasureChest_meadows_buried TreasureChest_mountains TreasureChest_plains_stone TreasureChest_sunkencryptTreasureChest_swamp TreasureChest_trollcave troll_groundslam_aoe troll_log_swing_h troll_log_swing_v Troll_ragdoll troll_throw_projectile tunnel_web turf_roof turf_roof_top turf_roof_wall VegvisirShard_Bonemass vertical_web vines widestone widestone_frac windmill Wolf_Ragdoll wood_beam wood_beam_1 wood_beam_26 wood_beam_45 wood_door wood_dragon1 wood_fence wood_floor wood_floor_1x1 wood_gate wood_ledge wood_pole wood_pole_log wood_pole_log_4 wood_pole2 wood_roof wood_roof_45 wood_roof_icorner wood_roof_icorner_45 wood_roof_ocorner wood_roof_ocorner_45 wood_roof_top wood_roof_top_45 wood_stack wood_stair wood_stepladder wood_wall_half wood_wall_log wood_wall_log_4x0.5 wood_wall_roof wood_wall_roof_45 wood_wall_roof_top wood_wall_roof_top_45 woodiron_beam woodiron_pole woodwall wraith_melee



Konsolenbefehle im Multiplayer-Modus aktivieren

Die Cheats für den Singleplayer könnt ihr im Multiplayer zwar nicht benutzen, als Server-Admin könnt ihr aber über Druck der F5-Taste die Konsole öffnen und folgende Kommandos aktivieren:

help - Blendet eine Liste aller verfügbaren Konsolenbefehle ein.

- Blendet eine Liste aller verfügbaren Konsolenbefehle ein. kick (name/ip/userID) - Entfernt den benannten Spieler vom Server.

- Entfernt den benannten Spieler vom Server. ban (name/ip/userID) - Bannt den benannten Spieler vom Server.

- Bannt den benannten Spieler vom Server. unban (ip/userID) - Entbannt den benannten Spieler.

- Entbannt den benannten Spieler. banned - Zeigt eine Liste aller vom Server gebannten Spieler.

- Zeigt eine Liste aller vom Server gebannten Spieler. ping - Sendet einen Ping, um die Serverlatenz anzuzeigen.

- Sendet einen Ping, um die Serverlatenz anzuzeigen. lodbias (number) - Stellt den Detailgrad (LOD) entsprechend der Entfernung ein. Standardmäßig bei 1,5. Kann auf einen Wert zwischen 1 und 5 eingestellt werden.

- Stellt den Detailgrad (LOD) entsprechend der Entfernung ein. Standardmäßig bei 1,5. Kann auf einen Wert zwischen 1 und 5 eingestellt werden. info - Druckt die Systeminformation als PDF.

Für mehr Übersicht könnt ihr übrigens STRG + F3 drücken, um eure Benutzeroberfläche auszublenden.

