Pokemon Soulsilver: Sammlung aller Freezer- und Action Replay-Codes

Ihr wollt euer Pokemon-Spiel nach euren Vorstellungen formen? In dieser Übersicht findet ihr alle Freezer-Codes und Action Replay-Codes für Pokemon Soulsilver.

Pokémon SoulSilver & HeartGold Facts

Wir bedanken uns bei den spieletipps-Lesern, die sie zusammengetragen haben. Diese Codes wurden eingereicht von: darkmaxiii, Kesslwanov, iSylar, Danii09, Pain-Akatsuki, PEgAsUs895,FlatRose, playertwo und Lennie.

Freezer Codes

100% Catch

92246B5A 00002801

12246B5A 00004280

D2000000 00000000

1st Poke 999/999 HP

62110DC0 00000000

B2110DC0 00000000

10049E60 000003E7

10049E64 000003E7

D2000000 00000000

2nd Poke 999/999 HP

62110DC0 00000000

B2110DC0 00000000

10049FE0 000003E7

10049FE4 000003E7

D2000000 00000000

Adventure Items Select + Up

94000130 FFBB0000

62110DC0 00000000

B2110DC0 00000000

00000700 03E70087

00000704 03E70088

D5000000 03E70046

C0000000 0000002A

D6000000 00000654

D4000000 00000001

D2000000 00000000

94000130 FFBB0000

62110DC0 00000000

B2110DC0 00000000

D5000000 03E700D5

C0000000 00000072

D6000000 00000708

D4000000 00000001

D2000000 00000000

All Badges SELECT+UP

94000130 FFFB0000

62110DC0 00000000

B2110DC0 00000000

1000008E 0000270F

D2000000 00000000

Battle Experience 2x

9223DD32 0000319C

0223DD34 60080040

0223DD38 309C1C28

D0000000 00000000

Battle Experience 4x

9223DD32 0000319C

0223DD34 60080080

0223DD38 309C1C28

D0000000 00000000

Battle Experience 8x

9223DD32 0000319C

0223DD34 600800C0

0223DD38 309C1C28

D0000000 00000000

Battle Experience 32x

9223DD32 0000319C

0223DD34 60080140

0223DD38 309C1C28

D0000000 00000000

Battle Experience 64x

9223DD32 0000319C

0223DD34 60080180

0223DD38 309C1C28

D0000000 00000000

Battle Experience 128x

9223DD32 0000319C

0223DD34 600801C0

0223DD38 309C1C28

D0000000 00000000

Battle Experience 256x

9223DD32 0000319C

0223DD34 60080200

0223DD38 309C1C28

D0000000 00000000

Battle Experience 512x

9223DD32 0000319C

0223DD34 60080240

0223DD38 309C1C28

D0000000 00000000

Action Replay Code (US) Version

Hier sind die meisten Cheats für die US Version von Pokemon HG und SS

Max Cash (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

00000088 000f423f

d2000000 00000000

Reset Game Time (Press L+R+SELECT)

94000130 fcfb0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

10000096 00000000

10000098 00000000

d2000000 00000000

Max Mom Savings (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

0000c0e8 000f423f

d2000000 00000000

IN BATTLE CODES: Restore Health (Press START)

94000130 fff70000

62111880 00000000

b2111880 00000000

10049e60 000003e8

10049e64 000003e8

d2000000 00000000

1 Hit Kills Pokemon (Press SELECT)

94000130 fffb0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

10049f20 00000001

10049f24 00000001

d2000000 00000000

Easy Captures

92247612 00002801

12247612 00004280

d2000000 00000000

Can Capture Trainer Pokemon

9224670a 00002101

1224670a 00002100

d2000000 00000000

RANDOM ENCOUNTER CODES: No Random Encounters (Outside)

a4000130 fffc0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

20025a54 00000000

d2000000 00000000

BAG CODES: 900x All Normal Items in Pocket (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

d5000000 00000384

c0000000 000000a1

d7000000 00000656

dc000000 00000002

d2000000 00000000

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

10000708 00000087

1000070c 00000088

d5000000 00000044

c0000000 0000002c

d7000000 00000654

d4000000 00000001

dc000000 00000002

d2000000 00000000

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

d5000000 000000d5

c0000000 00000072

d7000000 00000710

dc000000 00000002

d4000000 00000001

d2000000 00000000

900x All Medical Items in Pocket (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

d5000000 03840011

c0000000 00000025

d6000000 00000b74

d4000000 00000001

d2000000 00000000

900x All Berries in Pocket (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

d5000000 03840095

c0000000 0000003f

d6000000 00000c14

d4000000 00000001

d2000000 00000000

900x All Pokeballs in Pocket (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

d5000000 00000384

c0000000 00000017

d7000000 00000d16

dc000000 00000002

d2000000 00000000

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

d5000000 00000001

c0000000 0000000f

d7000000 00000d14

d4000000 00000001

dc000000 00000002

d2000000 00000000

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

d5000000 000001ec

c0000000 00000007

d7000000 00000d54

d4000000 00000001

dc000000 00000002

d2000000 00000000

900x All Battle Items in Pocket (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

d5000000 03840037

c0000000 0000000e

d6000000 00000d74

d4000000 00000001

d2000000 00000000

All Accessories (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

20003f92 00000009

00003f94 ffffffff

20003f98 0000007f

d5000000 00000099

c0000000 0000001d

d8000000 00003f74

d2000000 00000000

99x Red Apricorns (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000e568 00000063

d2000000 00000000

99x Yellow Apricorns (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000e569 00000063

d2000000 00000000

99x Blue Apricorns (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000e56a 00000063

d2000000 00000000

99x Green Apricorns (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000e56b 00000063

d2000000 00000000

99x Pink Apricorns (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000e56c 00000063

d2000000 00000000

99x White Apricorns (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000e56d 00000063

d2000000 00000000

99x Black Apricorns (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000e56e 00000063

d2000000 00000000

POKEGEAR CODES: All PokeGear Upgrades (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000baf7 00000006

d2000000 00000000

Complete Phonebook (Press L+R)

94000130 fcff0000

62111880 00000000

b2111880 00000000

d5000000 00000000

c0000000 0000004a

d8000000 0000c0fc

d4000000 00000001

d2000000 00000000

d0000000 00000000

POKEGEAR COLOR THEME CODES: Color Theme 2

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000baf6 00000004

d2000000 00000000

Color Theme 3

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000baf6 00000008

d2000000 00000000

Color Theme 4

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000baf6 0000000c

d2000000 00000000

Color Theme 5

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000baf6 00000010

d2000000 00000000

Color Theme 6

62111880 00000000

b2111880 00000000

2000baf6 00000014

d2000000 00000000

EXP FROM BATTLES CODES: Double Experience (HOLD: R After Battle)

a4000130 feff0000

1206fada 00000068

1206fb2e 0000e03c

0206fb30 07808960

1206fb44 00000f85

d2000000 00000000

94000130 feff0000

1206fada 0000006c

1206fb2e 00002002

0206fb30 e03a4345

1206fb44 00008965

d2000000 00000000

10x Experience (HOLD: R After Battle)

a4000130 feff0000

1206fada 00000068

1206fb2e 0000e03c

0206fb30 07808960

1206fb44 00000f85

d2000000 00000000

94000130 feff0000

1206fada 0000006c

1206fb2e 0000200a

0206fb30 e03a4345

1206fb44 00008965

d2000000 00000000

100x Experience (HOLD: R After Battle)

a4000130 feff0000

1206fada 00000068

1206fb2e 0000e03c

0206fb30 07808960

1206fb44 00000f85

d2000000 00000000

94000130 feff0000

1206fada 0000006c

1206fb2e 00002064

0206fb30 e03a4345

1206fb44 00008965

d2000000 00000000

200x Experience (HOLD: R After Battle)

a4000130 feff0000

1206fada 00000068

1206fb2e 0000e03c

0206fb30 07808960

1206fb44 00000f85

d2000000 00000000

94000130 feff0000

1206fada 0000006c

1206fb2e 000020c8

0206fb30 e03a4345

1206fb44 00008965

d2000000 00000000

Action Replay DSi Codes

Hier Action Replay/Freezer Codes für das Deutsche Pokémon SoulSilver! Die Cheats/Codes sind mit der Deutschen Version kompatibel, &‘ funktionieren! (Es kann sein dass wenige nicht funktionieren.. Ich habe aber viele getestet und sie funktionierten.) Cheat/Code Namen sind auf Englisch, sind aber eig. leicht verständlich.

„Standart“/Poké Codes:

::Max Money (Select)

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00000088 000F423F

D2000000 00000000

::Max Mom Savings (Select)

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

0000C0E8 000F423F

D2000000 00000000

::Collected 10000 Coins (Select)

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

10000094 00002710

D2000000 00000000

::Blue Card Point Max (Select)

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

10001068 0000270F

D2000000 00000000

::Repel (255 Steps L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20006919 000000FF

D2000000 00000000

::Complete Badges (Select+Up)

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000008E 000000FF

20000093 000000FF

D2000000 00000000

::Remove Badges (Select+Down)

94000130 FF7B0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000008E 00000000

20000093 00000000

D2000000 00000000

::Game Play Time 0:00:00 (Select)

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

10000096 00000000

10000098 00000000

D2000000 00000000

::PKMN Can Learn All TM/HM

920722C6 0000D001

120722C6 000046C0

D2000000 00000000

::Remove All Learn TM/HM

:::Used at own risk

92078034 00002001

12078034 00002000

D2000000 00000000

::Hold L to View EV, Hold R to View IV

:::Go to pokemon stats and hold the activator while switching pkmn to view the EV/IV

520899C4 F99CF7E6

120899CC 000021A3

120899D8 000021A4

120899E4 000021A5

120899F0 000021A6

120899FC 000021A8

12089A08 000021A9

12089A14 000021A7

D2000000 00000000

94000130 FDFF0000

120899CC 0000210D

120899D8 0000210D

120899E4 0000210E

120899F0 0000210F

120899FC 00002111

12089A08 00002112

12089A14 00002110

D2000000 00000000

94000130 FEFF0000

120899CC 00002146

120899D8 00002146

120899E4 00002147

120899F0 00002148

120899FC 0000214A

12089A08 0000214B

12089A14 00002149

D2000000 00000000

::Battle Wild Shining PKMN

5206E128 4284FE81

E2000108 00000060

021D15A8 41C64E6D

00006073 02111860

E92D40F0 E51F0010

E5900000 E1D018B4

E1D028B6 E0217002

E1A071A7 E51F1034

E51F2034 E51F3034

E5910000 E0243290

E0253294 E0246005

E1A069A6 E1560007

11A00004 1AFFFFF8

E5810000 E8BD80F0

1206E116 0000F792

E206E118 00000010

F7B1E800 1C05FE13

FE10F7B1 43050400

0206E128 E0001C28

D0000000 00000000

::PKMN Max Stats After Stats Change

1206E38E 00002003

0206E390 020021E7

1206E394 00001840

C0000000 00000004

1206E3BA 00002003

0206E3BC 020021E7

1206E3C0 00001840

DC000000 00000040

D2000000 00000000

::Pokewalker Watts Count 9999999 (Select)

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

0000E718 0098967F

D2000000 00000000

::Able To Recollect PKMN Egg From Professor Oak (L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20001056 00000001

D2000000 00000000

::Use Alternate Forms on Wi-Fi

9220137E 00002870

1220137E 000028FF

D2000000 00000000

922013CC 0000217B

122013CC 0000217C

D2000000 00000000

92201400 000001DF

12201400 000001EE

D2000000 00000000

::Secret ID Finder (Start+Select)

:::Changes Money into SID, press Start + Select.

94000130 FFF30000

62111860 00000000

B2111860 00000000

DA000000 00000086

D7000000 00000088

D2000000 00000000

::Toggle Running Shoes (B)

:::Might have to hold B for a bit depending on your flashcard

5225A3FC 46C02000

0225A3FC 43C02000

D2000000 00000000

94000130 FFFD0002

5225A3FC 43C02000

0225A3FC FF02F5CA

D2000000 00000000

94000130 FFFD0000

5225A3FC FF02F5CA

0225A3FC 46C02000

D2000000 00000000

::Random Pokemon Encounters

:::Wild Pokemon you encounter while in tall grass are completely random. It can range from 1 to 493.

DB000000 021D1588

421D1588 7FFFFFFF

D4000000 00000100

D0000000 00000000

D7000000 022186B4

D2000000 00000000

622186B4 00000000

322186B4 000001EE

DA000000 022186D4

B2111860 00000000

C0000000 00000027

D7000000 00025A68

D2000000 00000000

::Random Pokemon Levels

:::Wild Pokemon you encounter in tall grass have a completely random level. It can range from 1 to 100.

DB000000 021D158A

D8000000 022186BC

D2000000 00000000

622186BC 00000000

322186BC 00000065

DB000000 022186BC

B2111860 00000000

C0000000 0000000B

D8000000 00025A5C

D2000000 00000000

::All PokeWalker Course (Select)

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

0000E71C 07FFFFFF

D2000000 00000000

PokeGear Codes:

::Color Theme 2

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000BAF6 00000004

D2000000 00000000

::Color Theme 3

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000BAF6 00000008

D2000000 00000000

::Color Theme 4

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000BAF6 0000000C

D2000000 00000000

::Color Theme 5

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000BAF6 00000010

D2000000 00000000

::Color Theme 6

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000BAF6 00000014

D2000000 00000000

!PokeGear Related

::Trainers Never Call You on PokeGear

92251F26 000068A9

12251F26 00002100

D2000000 00000000

::Hold Select for Instant PokeGear Call

94000130 FFFB0004

52251F2C 2000E001

12251F2C 0000DA01

D2000000 00000000

94000130 FFFB0000

52251F2C 2000DA01

12251F2C 0000E001

D2000000 00000000

::Press L or R, Instantly End PokeGear Call

94000130 FEBF0140

52092F3C F00046C0

12092F3C 0000DD01

D2000000 00000000

94000130 FDFF0000

52092F3C F000DD01

12092F3C 000046C0

D2000000 00000000

94000130 FEFF0000

52092F3C F000DD01

12092F3C 000046C0

D2000000 00000000

::All Numbers on Pokegear (Sel+Up)

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 00000000

C0000000 0000004A

D8000000 0000C0FC

D4000000 00000001

D2000000 00000000

D0000000 00000000

::Complete Pokegear/Radio Upgrade (Sel+Up)

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000BAF7 00000006

D2000000 00000000

Ansicht/Kamera &‘ Zoom-Codes:

(Funktionieren evtl. nicht in jedem Gebiet)

:: Zoom In/Out

94000130 FFEB0000

74000100 FF00000A

D9000000 021DA4B0

D4000000 00001000

D6000000 021DA4B0

D2000000 00000000

D0000000 00000000

94000130 FFDB0000

74000100 FF00000A

D9000000 021DA4B0

D4000000 FFFFF000

D6000000 021DA4B0

D2000000 00000000

D0000000 00000000

::3D Normal

621D10CC 00000000

B21D10CC 00000000

20001218 00000000

D2000000 00000000

::2D

621D10CC 00000000

B21D10CC 00000000

20001218 00000004

D2000000 00000000

::Only 2D areas become Normal 3D

:::Might not work on all flashcards

621D10CC 00000000

B21D10CC 00000000

DC000000 00001218

90000000 FF000004

20000000 00000000

D2000000 00000000

::Low

621D10CC 00000000

B21D10CC 00000000

20001218 0000000D

D2000000 00000000

::Bird View

621D10CC 00000000

B21D10CC 00000000

20001218 0000000E

D2000000 00000000

::Top Down View

621D10CC 00000000

B21D10CC 00000000

20001218 00000010

D2000000 00000000

Pokémon-„Modifier“ Codes:

:: You get 493 Master Ball and 100 Super Ball then Hold L for Encounter

:::Master Ball Equal to PKMN Index Number, Super Ball equal to PKMN level ! Discard the quantity you desired to meet repsective PKMN and level. Hold L for Encounter

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00000D14 01ED0001

00000D18 00640002

D2000000 00000000

94000130 FDFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

DA000000 00000D16

C0000000 00000027

D7000000 00025A68

D2000000 00000000

94000130 FDFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

DB000000 00000D1A

C0000000 0000000B

D8000000 00025A5C

D2000000 00000000

:: You get 493 Master Ball and then Hold L for Encounter

:::Master Ball Equal to PKMN Index Number! Discard the quantity you desired to meet repsective PKMN. Hold L for Encounter. Level is Free Flow

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00000D14 01ED0001

D2000000 00000000

94000130 FDFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

DA000000 00000D16

C0000000 00000027

D7000000 00025A68

D2000000 00000000

:Wild PKMN Level Modifier

:: You get 100 Super Ball then Hold L for Encounter

:::Super Ball equal to PKMN level ! Discard the quantity you desired to meet repsective PKMN and level. Hold L for Encounter

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00000D18 00640002

D2000000 00000000

62111860 00000000

B2111860 00000000

DB000000 00000D1A

C0000000 0000000B

D8000000 00025A5C

D2000000 00000000

::1

52249C74 28038800

12247BCC 00002001

D2000000 00000000

::5

52249C74 28038800

12247BCC 00002005

D2000000 00000000

::10

52249C74 28038800

12247BCC 0000200A

D2000000 00000000

::20

52249C74 28038800

12247BCC 00002014

D2000000 00000000

::30

52249C74 28038800

12247BCC 0000201E

D2000000 00000000

::40

52249C74 28038800

12247BCC 00002028

D2000000 00000000

::50

52249C74 28038800

12247BCC 00002032

D2000000 00000000

::60

52249C74 28038800

12247BCC 0000203C

D2000000 00000000

::70

52249C74 28038800

12247BCC 00002046

D2000000 00000000

::80

52249C74 28038800

12247BCC 00002050

D2000000 00000000

::90

52249C74 28038800

12247BCC 0000205A

D2000000 00000000

::100

52249C74 28038800

12247BCC 00002064

D2000000 00000000

:Wild Pokemon Nature Modifier

::Hardy

1206E120 00002400

::Lonely

1206E120 00002401

::Brave

1206E120 00002402

::Adamant

1206E120 00002403

::Naughty

1206E120 00002404

::Bold

1206E120 00002405

::Docile

1206E120 00002406

::Relaxed

1206E120 00002407

::Impish

1206E120 00002408

::Lax

1206E120 00002409

::Timid

1206E120 0000240A

::Hasty

1206E120 0000240B

::Serious

1206E120 0000240C

::Jolly

1206E120 0000240D

::Naive

1206E120 0000240E

::Modest

1206E120 0000240F

::Mild

1206E120 00002410

::Quite

1206E120 00002411

::Bashful

1206E120 00002412

::Rash

1206E120 00002413

::Calm

1206E120 00002414

::Gentle

1206E120 00002415

::Sassy

1206E120 00002416

::Careful

1206E120 00002417

::Quirky

1206E120 00002418

Event-Pokémon/Items(1):

(Aktivieren, dann in einen Poké-Markt gehen und das Poké/Item von dem Grünen Mann annehmen)

::Pichu

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0009E4C 00000104

00000001 00000001

3F4F14F1 00710000

D3A10824 710711C6

670FF90B 29CB3B09

7AB20993 295E15B6

11765369 EA14AF25

DDC151F8 8219459C

4F673188 7FC6C939

04758251 A2E0E4C9

DA6859F5 8C80A200

3DE70B70 93810AB4

EECE81C3 1BEBCF8B

4662A8B3 54DF8E01

21FB0DA6 EA09ED92

874C8972 2A5E7818

E4E63C15 27E66F25

D797D385 21161ABE

1F6EE88F D0B3DC4C

56097073 2CCEE277

F8EC48BB 6775D10E

239167DC 30D9C8CE

BE2C60CF 0C6E46C3

587617BC C7D144E4

38FDB749 E7D924CF

AE6E1B3E 9CAFF70C

32A6F794 CFF4D26D

3E473D30 400450C4

03E95B04 7F0EE49A

E95C8B1B BD4B3CA0

7DB6D3D6 653A1E86

8762A9F8 00000000

00004000 00000000

00000000 00000000

D2000000 00000000

::Jiraichi

:::Unlock Edge of the Night's Sky Course on PokeWalker

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0009E4C 00000104

00020001 00000001

00000001 53F10000

DC68369C B5610420

C5C1AB1F 05123687

3B88197C DB96892A

FEB748E0 6A909AEB

DDD83396 DC2C7736

30BBB73A 3626B9D8

83D61AA5 C6CE099F

9402641E 1430E3DE

26BB0DEA 65E5CC4E

25261D00 E7BC7784

5FFFE89D 37BB6CB1

5FE66955 1DA56A1F

985DDD33 AB896096

0EB70954 F22F0D62

DB75E0B5 C22F799F

67A2B8A0 F2F3CE22

AC2141C6 1FAED2EB

B6B879FA 37B64AF7

DE460C22 92F95736

22317837 D4E459C1

82413E98 FF91B194

3CD5D027 02E7D2AB

9924107D D7934469

742B3167 A857A728

138B2BCE 26D8ABF6

975673D6 C1B333EB

D8372D49 062303D5

EEB0FDA5 0AB9A8B3

474E9945 00000000

00004000 00000000

D2000000 00000000

::Manaphy Egg

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000A054 00000007

D2000000 00000000

::Arceus

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0009F50 00000104

00000001 00000001

00000001 E8FD0000

A0F4B9E3 5A4C5DAD

F35A84CD E9571FB5

F3E263F7 09088252

64C70C40 B3D6578A

FCFF687B 3472D98D

689ECFE0 82A0CB86

DDB70BFA 1C979418

37E16AE4 6C48DB2B

D53E7993 967D2307

9E77D3E5 5DA777BF

FDC28907 25CCD2AC

22D4EB82 26CC2251

6C6394FB 1EAFBEE3

3B22D8BC 956B44D2

670FFAE1 020C87DD

780DD226 B815AB02

AC2141C6 1EE9D28A

B7A578BD 374C4A26

DEBC0CD8 92F95736

22317837 D4E459C1

82413E98 FF91B194

3CD5D027 02E7D2AB

1445107D D4934469

742B3167 A857A728

138B2BCE 26D8ABF6

975673D6 C1B333EB

D8372D49 062303D5

EEB0FDA5 0AB9A8B3

474E9945 00000000

00004000 00000000

00000000 00000000

D2000000 00000000

::Mareep

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0000544 000000EC

F1FB74F0 B3870000

3F3558DA FDF60B06

AD8295D2 29E0D8E4

DD3C4197 2876EB1B

9CBBEA04 992B5C8F

7A5E71B2 958239C3

733F6A5D A68E5D15

EE6A0A99 9DF42095

084E780B BACCEAC5

5236D2C8 71EBB710

869DD962 423AFD47

D906C906 A44A97DB

E2D43F0F EA459529

6BFD98BC AAE90F6A

3A10501F 2FE07459

6DD71BF2 5E37DECE

C461CA59 3E276172

4DD90752 E00A2C4A

035BCB0C A757764D

9DEB4437 0DA46872

583AD4FD 055E1BEB

D6B13FB1 AC48D991

F90FC805 4DC14F0F

588B13EC A8267F5B

2EE37382 FADDB715

9082DA3F 966D5A94

001699E1 8B6C7747

31BF1FE7 DB9CE190

45869D0C BEDE98FC

973097F2 00000000

D2000000 00000000

::Slowpoke Tail

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20009E4C 00000003

10009E50 000001D9

D2000000 00000000

::Gracidea

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20009E4C 00000003

10009E50 000001D2

D2000000 00000000

::GB Sounds aka GB Player

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20009E4C 00000003

10009E50 000001F6

D2000000 00000000

::Red Scale

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20009E4C 00000003

10009E50 000001DE

D2000000 00000000

::Green Orb

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20009E4C 00000003

10009E50 00000214

D2000000 00000000

::Lock Capsule

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20009E4C 00000003

10009E50 00000215

D2000000 00000000

::Red Orb

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20009E4C 00000003

10009E50 00000216

D2000000 00000000

::Blue Orb

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20009E4C 00000003

10009E50 00000217

D2000000 00000000

::Enigma Stone

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20009E4C 00000003

10009E50 00000218

D2000000 00000000

Event-Pokémon/Items(2):

:Event Codes 2 (L+R)

(Pokémon evtl. von der Box abholen)

::Mew

:::Go to your box 1 slot 1 to collect your PkMN

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E000F710 00000088

4B2C3642 99A80000

D27CAF95 AC16E16E

9BFA94C1 6AD07506

CE4AEB4B C42AB11E

733357C8 19F5C2D6

C63B869D 0E313B7E

2CB5B348 8B8005CC

A6C9F574 0E0C932E

54025987 F1A9AFFD

8C6F47E2 29CA6663

00607F0F 05B95827

BF08D28F 0C06AE88

BD956FB0 F0591F05

CD1404E3 1FBD085A

D00EF2AD D37BBB34

F7CD5C01 908A934E

A9447973 698BC8C3

D2000000 00000000

::Celebi

:::Go to your box 1 slot 1 to collect your PkMN

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E000F710 00000088

685C0014 462A0000

4E640300 3DCD98AA

E5015248 2C45A57E

EBADFB57 A259F359

97EE7D12 50622E14

9DB56C71 F1FC5532

3A497C7D 6E52011A

C66C9B7A 9B76815D

373D2D40 8C545892

B553198B 0B0D2667

E2073D3F F46B6618

F83DC582 70E5862B

B095DA94 89DF3F1B

C8BEEC3C 00F02AA2

5EF4424D 2DBA035F

60A585DF DF5D19B2

08D64730 334C5371

D2000000 00000000

::Shaymin

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0019568 00000088

2F1E0132 48F70000

6EFC3D59 ACF1A9FE

44104207 A2506EAA

9E22BAB3 59B7624D

48027433 A9B30957

5E5F4B38 12F6EA14

FA8E411B 8ACEE583

1740EE24 7588AC88

C76B797A 5C632A91

D84D7BB8 A9677C81

E45BD3E8 D517A8C6

D20D7DE4 1DAEC767

18F5BC71 492FA120

17664177 CD251E6A

891B9BDB 991F55FB

CC0DCF6E ECB73385

427615E0 B2723E81

D2000000 00000000

Poké-Klon &‘ Eier Codes:

::Quick Hatch

12029318 000020FE

::Box Pokemon Clone (Hold R while moving)

:::Hold R while moving a Pokemon to make a perfectly identical copy of it. Refresh screen to see results.

94000130 FCFF0300

52073CF0 1E5B46C0

12073CF0 0000C603

D2000000 00000000

94000130 FCFF0200

52073CF0 1E5BC603

12073CF0 000046C0

D2000000 00000000

::Box Pokemon Delete (Hold L while moving)

:::Hold L while moving a Pokemon to erase it completely. Refresh screen to see results. Deleted Pokemon cannot be recovered!

94000130 FCFF0300

52073CFC 1E5B46C0

12073CFC 0000C203

D2000000 00000000

94000130 FCFF0100

52073CFC 1E5BC203

12073CFC 000046C0

D2000000 00000000

::-Use either Hold L or Hold R only, do not use both

::Hold To Obtain Egg

:::Might not give you different egg

94000130 FDFF0000

1206CD78 000046C0

1206CD94 000046C0

D2000000 00000000

::Hold To Obtain Egg

:::Might not give you different egg

94000130 FEFF0000

1206CD78 000046C0

1206CD94 000046C0

D2000000 00000000

::-Use either Hold L or Hold R only, do not use both

::Hold While Switching to Clone PKMN

:::The first choice you choose will be the PKMN you clone! require screen refresh

1207484C 0000231D

94000130 FDFF0000

1207484C 0000E008

D2000000 00000000

::Hold While Switching to Clone PKMN

:::The first choice you choose will be the PKMN you clone! require screen refresh

1207484C 0000231D

94000130 FEFF0000

1207484C 0000E008

D2000000 00000000

::-Use either Hold L or Hold R only, do not use both

Allg. Game Codes:

::Quick Screen Change

1200FA78 00002200

1200FA9C 00002200

::Increase Message Speed

12002346 00002100

120202EE 00001C0C

120202F0 00004818

1202031E 0000BD10

02020320 E7E53C2D

1202032E 0000D0DF

1202033A 0000E7F1

Bewegungs/Bewegungsgeschwindigkeits Codes:

::Move Anywhere Code

:::Note:Press R+B to enable, L+B to disable

94000130 FCFD0200

1205DAA2 00000200

D2000000 00000000

94000130 FCFD0100

1205DAA2 00001C20

D2000000 00000000

:Movement Speed Multiplier

:::Use at your own risk. Try combo it with move anywhere code

::x2

E2000700 00000020

6837AE06 D0012F03

D1012F05 60372709

D0022B02 085F0056

1C164770 47701C1F

52000700 6837AE06

020624D4 F914F79E

D2000000 00000000

::x4

E2000700 00000020

6837AE06 D0012F03

D1012F05 60372709

D0022B02 089F0096

1C164770 47701C1F

52000700 6837AE06

020624D4 F914F79E

D2000000 00000000

Chrakter-Geschlechts Codes:

::Male

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000008C 00000000

D2000000 00000000

::Female

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000008C 00000001

D2000000 00000000

Charakter-Aussehen Codes:

(Charakter-Texture im Normalen Spiel-Modus wird mit der aus dem Code ausgetauscht. Nicht speichern..?!)

::Soul Silver Hero Male

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000000

D2000000 00000000

::Little Boy (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000001

D2000000 00000000

::Little Girl (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000002

D2000000 00000000

::Male School Kid (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000003

D2000000 00000000

::Youngster (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000004

D2000000 00000000

::Bug Catcher (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000005

D2000000 00000000

::Lass (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000006

D2000000 00000000

::Battle Girl (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000007

D2000000 00000000

::School Girl (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000008

D2000000 00000000

::Generic Male (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000009

D2000000 00000000

::Rocker (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000000A

D2000000 00000000

::Ace Trainer Male (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000000B

D2000000 00000000

::Generic Female (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000000C

D2000000 00000000

::Beauty (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000000D

D2000000 00000000

::Ace Trainer Female (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000000E

D2000000 00000000

::Balding Male

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000000F

D2000000 00000000

::Barry's Mom (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000010

D2000000 00000000

::Old Man (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000011

D2000000 00000000

::Old Woman (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000012

D2000000 00000000

::Fat Guy (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000013

D2000000 00000000

::Hiker

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000014

D2000000 00000000

::Biking Male Hero

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000015

D2000000 00000000

::Reporter (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000016

D2000000 00000000

::Camera Man (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000017

D2000000 00000000

::Store clerk 1

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000018

D2000000 00000000

::Store Clerk 2

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000019

D2000000 00000000

::Male Scientist (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000001D

D2000000 00000000

::Female Scientist (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000001E

D2000000 00000000

::Rough Neck (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000001F

D2000000 00000000

::Female Skiier (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000021

D2000000 00000000

::Officer (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000022

D2000000 00000000

::Idol (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000023

D2000000 00000000

::Gentleman (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000024

D2000000 00000000

::Socialite (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000025

D2000000 00000000

::Male Biker (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000026

D2000000 00000000

::Female Biker (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000027

D2000000 00000000

::Engineer (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000028

D2000000 00000000

::Farmer (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000029

D2000000 00000000

::Cowgirl (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000002A

D2000000 00000000

::Clown (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000002B

D2000000 00000000

::Artist (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000002C

D2000000 00000000

::Athlete Male (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000002D

D2000000 00000000

::Ruin Maniac (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000032

D2000000 00000000

::Black Belt (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000033

D2000000 00000000

::Picnic Boy (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000034

D2000000 00000000

::Picnic Girl (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000035

D2000000 00000000

::Fisherman

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000036

D2000000 00000000

::Parasol Girl (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000037

D2000000 00000000

::Sailor

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000038

D2000000 00000000

::Waiter (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000003B

D2000000 00000000

::Waitress (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000003C

D2000000 00000000

::Rich Boy (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000003E

D2000000 00000000

::Rich Girl (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000003F

D2000000 00000000

::Blizzard Ace Trainer Male (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000044

D2000000 00000000

::Blizzard Ace Trainer Female (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000045

D2000000 00000000

::Psychic Male (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000046

D2000000 00000000

::Pikachu (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000047

D2000000 00000000

::Strength Boulder (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000054

D2000000 00000000

::Rock Smash Rock (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000055

D2000000 00000000

::Cut Bush (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000056

D2000000 00000000

::Item Pokeball

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000057

D2000000 00000000

::Soul Silver Hero Female

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000061

D2000000 00000000

::Biking Soul Silver Hero Female

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000062

D2000000 00000000

::Professor Elm

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000063

D2000000 00000000

::Roark

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000007E

D2000000 00000000

::Gardenia

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000007F

D2000000 00000000

::Crasher Wake

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000080

D2000000 00000000

::Maylene

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000081

D2000000 00000000

::Fantina

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000082

D2000000 00000000

::Candice

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000083

D2000000 00000000

::Byron

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000084

D2000000 00000000

::Volkner

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000085

D2000000 00000000

::Cheryl

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000008C

D2000000 00000000

::Riley

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000008E

D2000000 00000000

::Marley

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 0000008F

D2000000 00000000

::Buck

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000090

D2000000 00000000

::Mira

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000091

D2000000 00000000

::School Boy (HG/SS)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000092

D2000000 00000000

::Rival (Silver)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 00000094

D2000000 00000000

::Gym Stalker Guy (HEYA FUTURE CHAMP!)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000A7

D2000000 00000000

::Tower Tycoon Paulmer

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000A9

D2000000 00000000

::Pokemon Mansion Maid (Platinum)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000AF

D2000000 00000000

::Diamond/Pearl Hero Male Holding Up Pokeball

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000B0

D2000000 00000000

::Diamond/Pearl Hero Female Holding Up Pokeball

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000B1

D2000000 00000000

::Soul Silver Hero Male Kneeling

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000B2

D2000000 00000000

::Soul Silver Hero Female Kneeling

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000B3

D2000000 00000000

::Diamond/Pearl Hero Male Watering Berries

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000B4

D2000000 00000000

::Diamond/Pearl Hero Female Watering Berries

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000B5

D2000000 00000000

::Book

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000B7

D2000000 00000000

::Soul Silver Hero Male Fishing

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000BC

D2000000 00000000

::Soul Silver Hero Female Fishing

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000BD

D2000000 00000000

::Green Mystery Gift Man

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000C1

D2000000 00000000

::Diamond/Pearl Hero Male Checking Watch

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000C4

D2000000 00000000

::Diamond/Pearl Hero Female Checking Watch

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000C5

D2000000 00000000

::Soul Silver Hero Male Kneeling

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000C6

D2000000 00000000

::Soul Silver Hero Female Kneeling

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000C7

D2000000 00000000

::Soul Silver Hero Male Handing Pokeballs

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000C8

D2000000 00000000

::Soul Silver Hero Female Handing Pokeballs

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000C9

D2000000 00000000

::Ruins Of Alph Wall

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000D2

D2000000 00000000

::Red

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000D3

D2000000 00000000

::Thief

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000DA

D2000000 00000000

::Shrine Woman With Candles

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000DB

D2000000 00000000

::Sprout Tower Monk

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000DC

D2000000 00000000

::Female Rocket

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000DD

D2000000 00000000

::Male Rocket

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000DE

D2000000 00000000

::Rocket Executive Athena

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000DF

D2000000 00000000

::Rocket Leader Apollo

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000E0

D2000000 00000000

::Male Snowboarder

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000E1

D2000000 00000000

::Pyro-Maniac

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000E3

D2000000 00000000

::Biker

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000E5

D2000000 00000000

::Kimono Woman

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000E8

D2000000 00000000

::Kurt

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000E9

D2000000 00000000

::Clefairy Doll

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000EA

D2000000 00000000

::Bill

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000EB

D2000000 00000000

::SS Aqua Captain

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000EC

D2000000 00000000

::Red Gyarados

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000ED

D2000000 00000000

::Diamond/Pearl Hero Male

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000EE

D2000000 00000000

::Diamond/Pearl Hero Female

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000EF

D2000000 00000000

::Soul Silver Hero Dancing?

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000F8

D2000000 00000000

::Soul silver Female Dancing?

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000F9

D2000000 00000000

::Shrine Woman Without Candles

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000FA

D2000000 00000000

::Other Part of a Door (Left)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000FB

D2000000 00000000

::Other Part of a Door (Right)

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000FC

D2000000 00000000

::Crate

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000FD

D2000000 00000000

::Magnet Train Support Beam

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000FE

D2000000 00000000

::Magnet Train Support Beam

62111860 00000000

B2111860 00000000

10025D90 000000FF

D2000000 00000000

Action Replay DSi Codes

Hier Teil 2 der Action Replay Codes:

Item Modifier Codes &‘ anderes (Drücke Select+StrkrzOben):

::Adventure Item

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 03DE0044

C0000000 0000002C

D6000000 00000654

D4000000 00000001

D2000000 00000000

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00000708 03DE0087

0000070C 03DE0088

D2000000 00000000

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 03DE00D5

C0000000 00000072

D6000000 00000710

D4000000 00000001

D2000000 00000000

::Healing Item

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 03DE0011

C0000000 00000025

D6000000 00000B74

D4000000 00000001

D2000000 00000000

::Pokeball

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 03DE0001

C0000000 0000000F

D6000000 00000D14

D4000000 00000001

D2000000 00000000

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 03DE01EC

C0000000 00000006

D6000000 00000D54

D4000000 00000001

D2000000 00000000

::TM Only

:::Use it at your own risk! Don't complain if it messes your game

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 005A0148

C0000000 0000005B

D6000000 000009B0

D4000000 00000001

D2000000 00000000

::TM and HM

:::Use it at your own risk! Don't complain if it messes your game

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 005A0148

C0000000 00000063

D6000000 000009B0

D4000000 00000001

D2000000 00000000

::Remove All TM and HM v1

:::Use v2 if V1 doesn't delete all

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 00000000

C0000000 00000063

D6000000 000009B0

D2000000 00000000

::Remove All TM and HM v2

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 00000000

C0000000 00000067

D6000000 000009B0

D2000000 00000000

::Berries

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 03DE0095

C0000000 0000003F

D6000000 00000C14

D4000000 00000001

D2000000 00000000

::Mails

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 03DE0089

C0000000 0000000B

D6000000 00000B44

D4000000 00000001

D2000000 00000000

::Battle Item

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 03DE0037

C0000000 0000000E

D6000000 00000D74

D4000000 00000001

D2000000 00000000

::Ball Capsule Sticker x 99

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

C0000000 00000013

00004E3O 63636363

DC000000 00000004

D2000000 00000000

::Scenario Item v1 (USED AT OWN RISK)

:::Use it at your own risk! Don't complain if it messes your save

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

D5000000 000101AD

C0000000 00000031

D6000000 000008E8

D4000000 00000001

D2000000 00000000

::Scenario Item v2 (USED AT OWN RISK)

:::Use it at your own risk! Don't complain if it messes your save

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E00008E8 000000C8

000101B2 000101B3

000101B5 000101BD

000101BE 000101BF

000101C2 000101C8

000101D1 000101D2

000101D3 000101D4

000101D5 000101D6

000101D7 000101D8

000101D9 000101DA

000101DB 000101DC

000101DD 000101DE

000101DF 000101E0

000101E1 000101E2

000101E3 000101E4

000101F5 000101F6

000101F7 000101F8

00010214 00010215

00010216 00010217

00010218 000101AF

000101B0 000101BB

000101BC 000101F4

D2000000 00000000

::All Box Sticker

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

200219FA 000000FF

D2000000 00000000

::All Phrases

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

0000BA8C FFFFFFFF

1000BA90 0000EF22

D2000000 00000000

::Accessory Background

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

10003FAC 00001110

E0003F9C 00000010

03020100 07060504

0B0A0908 0F0E0D0C

D2000000 00000000

::All Accessories

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0003F74 00000028

99999999 99999999

99999999 99999999

99999999 99999999

99999999 00099999

FFFFFFFF 0000007F

D2000000 00000000

::99x Red Apricorns

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E568 00000063

D2000000 00000000

::99x Yellow Apricorns

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E569 00000063

D2000000 00000000

::99x Blue Apricorns

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E56A 00000063

D2000000 00000000

::99x Green Apricorns

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E56B 00000063

D2000000 00000000

::99x Pink Apricorns

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E56C 00000063

D2000000 00000000

::99x White Apricorns

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E56D 00000063

D2000000 00000000

::99x Black Apricorns

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E56E 00000063

D2000000 00000000

Pokédex Codes (Drücke Select):

(Do not use before obtain pokedex)

::Before Obtain - Johto Pokedex

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

000015FC 00010101

00001560 FFFCC750

10001564 0000FDFE

00001308 10001FFF

C0000000 0000000E

000012CC FFFFFFFF

DC000000 00000004

D2000000 00000000

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

C0000000 0000000E

0000130C FFFFFFFF

DC000000 00000004

D2000000 00000000

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0001348 000000A8

32001FFF 70000000

00000000 00000000

08050000 00000000

00000000 00000000

00032000 00000000

02000000 00000000

08000000 90000000

00800000 20000000

00000080 7FFFFFFF

FFFFFFFC FFFCFFFF

7E7FF9E7 FF9C7EF7

FFFFFFFF FFFFFEFF

F8E3E6FF FFFFFFFF

FEFFFFF7 FF3CFFFF

081FFFFF DFFFFFFC

FFE7FFFF 39FFDFFF

00000090 A2AC83FB

E4E4FEFE 03020100

07060504 0B0A0908

0F0E0D0C 13121110

17161514 1B1A1918

D2000000 00000000

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

C0000000 000001EC

2000140D 0000003F

DC000000 00000001

D2000000 00000000

::After Obtain - National Pokedex

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

000015FC 01010101

00001560 FFFCC750

10001564 0000FDFE

00001308 10001FFF

C0000000 0000000E

000012CC FFFFFFFF

DC000000 00000004

D2000000 00000000

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

C0000000 0000000E

0000130C FFFFFFFF

DC000000 00000004

D2000000 00000000

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0001348 000000A8

32001FFF 70000000

00000000 00000000

08050000 00000000

00000000 00000000

00032000 00000000

02000000 00000000

08000000 90000000

00800000 20000000

00000080 7FFFFFFF

FFFFFFFC FFFCFFFF

7E7FF9E7 FF9C7EF7

FFFFFFFF FFFFFEFF

F8E3E6FF FFFFFFFF

FEFFFFF7 FF3CFFFF

081FFFFF DFFFFFFC

FFE7FFFF 39FFDFFF

00000090 A2AC83FB

E4E4FEFE 03020100

07060504 0B0A0908

0F0E0D0C 13121110

17161514 1B1A1918

D2000000 00000000

94000130 FFFB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

C0000000 000001EC

2000140D 0000003F

DC000000 00000001

D2000000 00000000

Kampf &‘ Trainer Codes: :: PP Never Decrease

5224B2EC E0001B00

1224B2EC 000046C0

D0000000 00000000

::100% Catch

:::including can catch trainer's pokemon code

922475F2 00002801

122475F2 00004280

D2000000 00000000

922466EA 00002101

122466EA 00002100

D2000000 00000000

::Can't Be Stopped By Tra

ACTION REPLAY DS CODES TEIL 1

Hier nun auch die ersten Action Replay DS Codes für die Deutsche Edition von Pokémon Silberne Edition - SoulSilver.

Deutsche:

Game Code: IPGD Game ID: E30FD415

Unendlich Geld (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00000088 000F423F

D2000000 00000000

Unendlich Taschengeld (Drücke L+R)

94000130 fcff0000

62111860 00000000

b2111860 00000000

0000c0e8 000f423f

d2000000 00000000

Durch Wände gehen (Halte L)

9205daa2 00000200

1205daa2 00001c20

d2000000 00000000

94000130 fdff0000

9205daa2 00001c20

1205daa2 00000200

d2000000 00000000

Pokémon können alle TMs & VMs lernen

920722C6 0000D001

120722C6 000046C0

D2000000 00000000

Lässt VMs verlernen

92078034 00002001

12078034 00002000

D2000000 00000000

Info: Benutzung auf eigene Gefahr.

BEUTEL-CODES: Alle normale Items 900x (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0000654 00000294

03840044 03840045

03840046 03840047

03840048 03840049

0384004A 0384004B

0384004C 0384004D

0384004E 0384004F

03840050 03840051

03840052 03840053

03840054 03840055

03840056 03840057

03840058 03840059

0384005A 0384005B

0384005C 0384005D

0384005E 0384005F

03840060 03840061

03840062 03840063

03840064 03840065

03840066 03840067

03840068 03840069

0384006A 0384006B

0384006C 0384006D

0384006E 0384006F

03840070 03840087

03840088 038400D5

038400D6 038400D7

038400D8 038400D9

038400DA 038400DB

038400DC 038400DD

038400DE 038400DF

038400E0 038400E1

038400E2 038400E3

038400E4 038400E5

038400E6 038400E7

038400E8 038400E9

038400EA 038400EB

038400EC 038400ED

038400EE 038400EF

038400F0 038400F1

038400F2 038400F3

038400F4 038400F5

038400F6 038400F7

038400F8 038400F9

038400FA 038400FB

038400FC 038400FD

038400FE 038400FF

03840100 03840101

03840102 03840103

03840104 03840105

03840106 03840107

03840108 03840109

0384010A 0384010B

0384010C 0384010D

0384010E 0384010F

03840110 03840111

03840112 03840113

03840114 03840115

03840116 03840117

03840118 03840119

0384011A 0384011B

0384011C 0384011D

0384011E 0384011F

03840120 03840121

03840122 03840123

03840124 03840125

03840126 03840127

03840128 03840129

0384012A 0384012B

0384012C 0384012D

0384012E 0384012F

03840130 03840131

03840132 03840133

03840134 03840135

03840136 03840137

03840138 03840139

0384013A 0384013B

0384013C 0384013D

0384013E 0384013F

03840140 03840141

03840142 03840143

03840144 03840145

03840146 03840147

00000000 00000000

00000000 00000000

D2000000 00000000

Alle Medizin Items 900x (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0000B74 000000A0

03840011 03840017

03840018 03840019

0384001A 0384001E

0384001F 03840020

03840021 03840022

03840023 0384002B

0384002C 03840026

03840027 03840028

03840029 03840012

03840013 03840014

03840015 03840016

0384001B 03840024

0384002A 0384001C

0384001D 03840025

0384002D 0384002E

0384002F 03840030

03840031 03840032

03840033 03840034

03840035 03840036

00000000 00000000

D2000000 00000000

Alle Beeren 900x (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0000C14 00000100

03840095 03840096

03840097 03840098

03840099 0384009A

0384009B 0384009C

0384009D 0384009E

0384009F 038400A0

038400A1 038400A2

038400A3 038400A4

038400A5 038400A6

038400A7 038400A8

038400A9 038400AA

038400AB 038400AC

038400AD 038400AE

038400AF 038400B0

038400B1 038400B2

038400B3 038400B4

038400B5 038400B6

038400B7 038400B8

038400B9 038400BA

038400BB 038400BC

038400BD 038400BE

038400BF 038400C0

038400C1 038400C2

038400C3 038400C4

038400C5 038400C6

038400C7 038400C8

038400C9 038400CA

038400CB 038400CC

038400CD 038400CE

038400CF 038400D0

038400D1 038400D2

038400D3 038400D4

D2000000 00000000

Alle Pokébälle 900x (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0000D14 0000003C

03840001 03840002

03840003 03840004

03840006 03840007

03840008 03840009

0384000A 0384000B

0384000C 0384000D

0384000E 0384000F

03840010 00000000

D2000000 00000000

Alle TMs & VMs 900x (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E00009B0 00000190

005A0148 005A0149

005A014A 005A014B

005A014C 005A014D

005A014E 005A014F

005A0150 005A0151

005A0152 005A0153

005A0154 005A0155

005A0156 005A0157

005A0158 005A0159

005A015A 005A015B

005A015C 005A015D

005A015E 005A015F

005A0160 005A0161

005A0162 005A0163

005A0164 005A0165

005A0166 005A0167

005A0168 005A0169

005A016A 005A016B

005A016C 005A016D

005A016E 005A016F

005A0170 005A0171

005A0172 005A0173

005A0174 005A0175

005A0176 005A0177

005A0178 005A0179

005A017A 005A017B

005A017C 005A017D

005A017E 005A017F

005A0180 005A0181

005A0182 005A0183

005A0184 005A0185

005A0186 005A0187

005A0188 005A0189

005A018A 005A018B

005A018C 005A018D

005A018E 005A018F

005A0190 005A0191

005A0192 005A0193

005A0194 005A0195

005A0196 005A0197

005A0198 005A0199

005A019A 005A019B

005A019C 005A019D

005A019E 005A019F

005A01A0 005A01A1

005A01A2 005A01A3

005A01A4 005A01A5

005A01A6 005A01A7

005A01A8 005A01A9

005A01AA 005A01AB

D2000000 00000000

Alle E-Mails 900x (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0000B44 00000030

03840089 0384008A

0384008B 0384008C

0384008D 0384008E

0384008F 03840090

03840091 03840092

03840093 03840094

D2000000 00000000

Alle Kampfitems 900x (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0000D74 00000034

03840037 03840038

03840039 0384003A

0384003B 0384003C

0384003D 0384003E

0384003F 03840040

03840041 03840042

03840043 00000000

D2000000 00000000

Alle Basic-Items (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E00008E8 000000C8

000101B2 000101B3

000101B5 000101BC

000101BD 000101BE

000101BF 000101C2

000101C8 000101D0

000101D1 000101D2

000101D4 000101D5

000101D6 000101D7

000101D8 000101D9

000101DA 000101DB

000101DC 000101DD

000101DE 000101DF

000101E0 000101E1

000101E2 000101E3

000101E4 000101F5

000101F6 000101F7

000101F8 00010214

00010215 00010216

00010217 00010218

00000000 00000000

00000000 00000000

00000000 00000000

00000000 00000000

00000000 00000000

00000000 00000000

D2000000 00000000

APRIKOKO-CODES (Select+Hoch) 99x Rote Aprikoko

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E568 00000063

D2000000 00000000

99x Gelbe Aprikoko

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E569 00000063

D2000000 00000000

99x Blaue Aprikoko

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E56A 00000063

D2000000 00000000

99x Grüne Aprikoko

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E56B 00000063

D2000000 00000000

99x Pinke Aprikoko

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E56C 00000063

D2000000 00000000

99x Weiße Aprikoko

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E56D 00000063

D2000000 00000000

99x Schwarze Aprikoko

94000130 FFBB0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000E56E 00000063

D2000000 00000000

IM KAMPF CODES: 1. Pokémon 999/999 KP (Drücke L+Hoch)

94000130 FDBF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

10049E60 000003E7

10049E64 000003E7

D2000000 00000000

2. Pokémon 999/999 KP (Drücke L+Runter)

94000130 FD7F0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

10049FE0 000003E7

10049FE4 000003E7

D2000000 00000000

1. Pokémon 99 EP

6211BBA4 00000000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00049E40 63636363

D2000000 00000000

2. Pokémon 99 EP (Drücke L+Link)

94000130 FDDF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00049E40 63636363

D2000000 00000000

2. Pokémon 99 EP (Drücke L+Rechts)

94000130 FDEF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00049FC0 63636363

D2000000 00000000

1. Pokémon hat keine Statusprobleme (Drücke L+X)

94000130 FDFF0000

94000136 FFFE0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00047624 00000000

00047628 00000000

D2000000 00000000

2. Pokémon hat keine Statusprobleme (Drücke L+Y)

94000130 FDFF0000

94000136 FFFD0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

000477A4 00000000

000477A8 00000000

D2000000 00000000

EP nimmt nie ab

5224B2EC E0001B00

1224B2EC 000046C0

D0000000 00000000

KP Wiederherstellung v1 (Drücke Start)

94000130 FFF70000

62111860 00000000

B2111860 00000000

10049E60 000003E7

10049E64 000003E7

10049FE0 000003E7

10049FE4 000003E7

D2000000 00000000

Info: Du siehst wie deine KP auf 999 / 999 steigt.

KP Wiederherstellung v2 (Drücke Start)

94000130 FFF70000

62111860 00000000

B2111860 00000000

DA000000 00049E64

D7000000 00049E60

D2000000 00000000

94000130 FFF70000

62111860 00000000

B2111860 00000000

DA000000 00049FE4

D7000000 00049FE0

D2000000 00000000

1. Gegner Pokémon hat 1 KP (Drücke R+Hoch)

94000130 FEBF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

10049F20 00000001

D2000000 00000000

2. Gegner Pokémon hat 1 KP (Drücke R+Runter)

94000130 FE7F0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

1004A0A0 00000001

D2000000 00000000

1. Gegner Pokémon hat 0 EP (Drücke R+X)

94000130 FEFF0000

94000136 FFFE0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00049F00 00000000

D2000000 00000000

2. Gegner Pokémon hat 0 EP (Drücke R+Y)

94000130 FEFF0000

94000136 FFFD0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

0005A080 00000000

D2000000 00000000

1. Gegner Pokémon hat Statusprobleme (Drücke R+Rechts)

94000130 FEEF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00049F40 000000FC

D2000000 00000000

2. Gegner Pokémon hat Statusprobleme (Drücke R+Links)

94000130 FEDF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

0004A0C0 000000FC

D2000000 00000000

EP CODES:

Info: Arbeitet nicht mit dem EP-Teiler zusammen!

Doppelte EP nach dem Kampf (Halte R)

a4000130 feff0000

1206fada 00000068

1206fb2e 0000e03c

0206fb30 07808960

1206fb44 00000f85

d2000000 00000000

94000130 feff0000

1206fada 0000006c

1206fb2e 00002002

0206fb30 e03a4345

1206fb44 00008965

d2000000 00000000

10-Fache EP nach dem Kampf (Halte R)

a4000130 feff0000

1206fada 00000068

1206fb2e 0000e03c

0206fb30 07808960

1206fb44 00000f85

d2000000 00000000

94000130 feff0000

1206fada 0000006c

1206fb2e 0000200a

0206fb30 e03a4345

1206fb44 00008965

d2000000 00000000

100-Fache EP nach dem Kampf (Halte R)

a4000130 feff0000

1206fada 00000068

1206fb2e 0000e03c

0206fb30 07808960

1206fb44 00000f85

d2000000 00000000

94000130 feff0000

1206fada 0000006c

1206fb2e 00002064

0206fb30 e03a4345

1206fb44 00008965

d2000000 00000000

200-Fache EP nach dem Kampf (Halte R)

a4000130 feff0000

1206fada 00000068

1206fb2e 0000e03c

0206fb30 07808960

1206fb44 00000f85

d2000000 00000000

94000130 feff0000

1206fada 0000006c

1206fb2e 000020c8

0206fb30 e03a4345

1206fb44 00008965

d2000000 00000000

EV-MULTIPLIKATOR: x1

52246468 0022000A

0224647C 00241C04

02246494 00241C04

022464AC 00241C04

022464B4 00241C04

022464DC 00241C04

022464F4 00241C04

D2000000 00000000

x2

52246468 0022000A

0224647C 00641C04

02246494 00641C04

022464AC 00641C04

022464B4 00641C04

022464DC 00641C04

022464F4 00641C04

D2000000 00000000

x4

52246468 0022000A

0224647C 00A41C04

02246494 00A41C04

022464AC 00A41C04

022464B4 00A41C04

022464DC 00A41C04

022464F4 00A41C04

D2000000 00000000

x8

52246468 0022000A

0224647C 00E41C04

02246494 00E41C04

022464AC 00E41C04

022464B4 00E41C04

022464DC 00E41C04

022464F4 00E41C04

D2000000 00000000

x16

52246468 0022000A

0224647C 01241C04

02246494 01241C04

022464AC 01241C04

022464B4 01241C04

022464DC 01241C04

022464F4 01241C04

D2000000 00000000

x32

52246468 0022000A

0224647C 01641C04

02246494 01641C04

022464AC 01641C04

022464B4 01641C04

022464DC 01641C04

022464F4 01641C04

D2000000 00000000

x64

52246468 0022000A

0224647C 01A41C04

02246494 01A41C04

022464AC 01A41C04

022464B4 01A41C04

022464DC 01A41C04

022464F4 01A41C04

D2000000 00000000

x128

52246468 0022000A

0224647C 01E41C04

02246494 01E41C04

022464AC 01E41C04

022464B4 01E41C04

022464DC 01E41C04

022464F4 01E41C04

D2000000 00000000

POKEMON MODIFIZIERER: Pokèmon & Level Code (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00000D14 01ED0001

00000D18 00640002

D2000000 00000000

94000130 FDFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

DA000000 00000D16

C0000000 00000027

D7000000 00025A68

D2000000 00000000

94000130 FDFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

DB000000 00000D1A

C0000000 0000000B

D8000000 00025A5C

D2000000 00000000

Info: Man bekommt 493 Meisterbälle und 100 Hyperbälle in die Normale-Items Tasche. Die Meisterbälle entsprechen den Pokémons von dem Pokédex: 1-493. Die Hyperbälle entsprechen die Levels 1-100. Je nach wunsch wirft man die Pokébälle weg, gehe nun in das Gras und Halte L.

Nur der Pokémon Code (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00000D14 01ED0001

D2000000 00000000

94000130 FDFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

DA000000 00000D16

C0000000 00000027

D7000000 00025A68

D2000000 00000000

Info: Man bekommt nun nur 493 Meisterbälle in die Normale-Items Tasche. Die Meisterbälle entsprechen den Pokémons von dem Pokédex: 1-493. Je nach wunsch wirft man Pokébälle weg, gehe nun in das Gras und Halte L.

Nur der Level Code (Drücke L+R)

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

00000D18 00640002

D2000000 00000000

62111860 00000000

B2111860 00000000

DB000000 00000D1A

C0000000 0000000B

D8000000 00025A5C

D2000000 00000000

Info: Man bekommt nun nur 100 Hyperbälle in die Normale-Items Tasche. Die Hyperbälle entsprechen die Levels 1-100. Je nach wunsch wirft man Pokébälle weg, gehe nun in das Gras und Halte L.

ZUFÄLLIGE BEGEGNUNGSCODES: Es tauchen keine Pokémon auf

a4000130 fffc0000

62111860 00000000

b2111860 00000000

20025a54 00000000

d2000000 00000000

Pokémon taucht sofort auf (Drücke A+B)

94000130 fffc0000

62111860 00000000

b2111860 00000000

20025a54 000000ff

d2000000 00000000

GEGNER TRAINER CODES: Trainerpokémon zu 100% Fangen

922475F2 00002801

122475F2 00004280

D2000000 00000000

922466EA 00002101

122466EA 00002100

D2000000 00000000

Bevor stehende Trainer wollen nicht Kämpfen

92064242 0000980A

12064240 0000E008

D2000000 00000000

Fliehe aus Trainerkämpfe

922488A2 00002101

122488A2 00002100

D0000000 00000000

Noch mal gegen einen beliebigen Trainer kämpfen (Ansprechen)

02040EA8 E0002000

EVENT CODE 1 + ITEMS (L+R) Pichu

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0009E4C 00000104

00000001 00000001

3F4F14F1 00710000

D3A10824 710711C6

670FF90B 29CB3B09

7AB20993 295E15B6

11765369 EA14AF25

DDC151F8 8219459C

4F673188 7FC6C939

04758251 A2E0E4C9

DA6859F5 8C80A200

3DE70B70 93810AB4

EECE81C3 1BEBCF8B

4662A8B3 54DF8E01

21FB0DA6 EA09ED92

874C8972 2A5E7818

E4E63C15 27E66F25

D797D385 21161ABE

1F6EE88F D0B3DC4C

56097073 2CCEE277

F8EC48BB 6775D10E

239167DC 30D9C8CE

BE2C60CF 0C6E46C3

587617BC C7D144E4

38FDB749 E7D924CF

AE6E1B3E 9CAFF70C

32A6F794 CFF4D26D

3E473D30 400450C4

03E95B04 7F0EE49A

E95C8B1B BD4B3CA0

7DB6D3D6 653A1E86

8762A9F8 00000000

00004000 00000000

00000000 00000000

D2000000 00000000

Jirachi

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0009E4C 00000104

00020001 00000001

00000001 53F10000

DC68369C B5610420

C5C1AB1F 05123687

3B88197C DB96892A

FEB748E0 6A909AEB

DDD83396 DC2C7736

30BBB73A 3626B9D8

83D61AA5 C6CE099F

9402641E 1430E3DE

26BB0DEA 65E5CC4E

25261D00 E7BC7784

5FFFE89D 37BB6CB1

5FE66955 1DA56A1F

985DDD33 AB896096

0EB70954 F22F0D62

DB75E0B5 C22F799F

67A2B8A0 F2F3CE22

AC2141C6 1FAED2EB

B6B879FA 37B64AF7

DE460C22 92F95736

22317837 D4E459C1

82413E98 FF91B194

3CD5D027 02E7D2AB

9924107D D7934469

742B3167 A857A728

138B2BCE 26D8ABF6

975673D6 C1B333EB

D8372D49 062303D5

EEB0FDA5 0AB9A8B3

474E9945 00000000

00004000 00000000

D2000000 00000000

Info: Schaltet den Pfad „Himmmelsrand“ bei dem Pokéwalker frei.

Manaphy Ei

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

2000A054 00000007

D2000000 00000000

Arceus

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E0009F50 00000104

00000001 00000001

00000001 E8FD0000

A0F4B9E3 5A4C5DAD

F35A84CD E9571FB5

F3E263F7 09088252

64C70C40 B3D6578A

FCFF687B 3472D98D

689ECFE0 82A0CB86

DDB70BFA 1C979418

37E16AE4 6C48DB2B

D53E7993 967D2307

9E77D3E5 5DA777BF

FDC28907 25CCD2AC

22D4EB82 26CC2251

6C6394FB 1EAFBEE3

3B22D8BC 956B44D2

670FFAE1 020C87DD

780DD226 B815AB02

AC2141C6 1EE9D28A

B7A578BD 374C4A26

DEBC0CD8 92F95736

22317837 D4E459C1

82413E98 FF91B194

3CD5D027 02E7D2AB

1445107D D4934469

742B3167 A857A728

138B2BCE 26D8ABF6

975673D6 C1B333EB

D8372D49 062303D5

EEB0FDA5 0AB9A8B3

474E9945 00000000

00004000 00000000

00000000 00000000

D2000000 00000000

Flegmon-Route

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20009E4C 00000003

10009E50 000001D9

D2000000 00000000

Gracidea

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

20009E4C 00000003

10009E50 000001D2

D2000000 00000000

EVENT CODE 2 (L+R) Mew

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E000F710 00000088

4B2C3642 99A80000

D27CAF95 AC16E16E

9BFA94C1 6AD07506

CE4AEB4B C42AB11E

733357C8 19F5C2D6

C63B869D 0E313B7E

2CB5B348 8B8005CC

A6C9F574 0E0C932E

54025987 F1A9AFFD

8C6F47E2 29CA6663

00607F0F 05B95827

BF08D28F 0C06AE88

BD956FB0 F0591F05

CD1404E3 1FBD085A

D00EF2AD D37BBB34

F7CD5C01 908A934E

A9447973 698BC8C3

D2000000 00000000

Info: Erstellt Mew in Box 1 Platz 1.

Celebi

94000130 FCFF0000

62111860 00000000

B2111860 00000000

E000F710 00000088

685C0014 462A0000

4E640300 3DCD98AA

E5015248 2C45A57E

EBADFB57 A259F359

97EE7D12 50622E14

9DB56C71 F1FC5532

3A497C7D 6E52011A

C66C9B7A 9B76815D

373D2D40 8C545892

B553198B 0B0D2667

E2073D3F F46B6618

F83DC582 70E5862B

B095DA94 89DF3F1B

C8BEEC3C 00F02AA2

5EF4424D 2DBA035F

60A585DF DF5D19B2

08D64730 334C5371

D2000000 00000000

Info: Erstellt Celebi in Box 1 Platz 1.