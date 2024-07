Über 100 Stunden Spielzeit: PlayStation haut RPG-Trilogie zum Sparpreis raus

Für Fans von umfangreichen RPGs mit faszinierenden Charakteren und Geschichten ist die Mass-Effect-Trilogie Pflicht. Im PlayStation-Store gibt es die ausgezeichneten Spiele in der Legendary Edition jetzt zusammen für nur 10,49 Euro.

Die Mass-Effect-Trilogie gehört zu den beliebtesten RPGs, die jemals erschienen sind – und die Sci-Fi-Saga hat mit der Legendary Edition 2021 eine stattliche Auffrischungskur mit verbesserten Grafik-Texturen und einer schicken 4K-Auflösung bekommen. Wenn ihr die Klassiker bislang noch nicht gezockt habt, bekommt ihr sie im PlayStation-Store aktuell mit einem 85 Prozent Rabatt.

Mass Effect Legendary Edition für PS4 und PS5 reduziert

In der Mass Effect Trilogie schlüpft ihr in die Stiefel von Commander Shepard – dem Kapitän des Raumschiffs Normandy, der eine drohende Invasion einer übermächtigen Alien-Rasse verhindern muss. Die Reaper haben es auf das Leben in der Galaxie abgesehen und nur ihr könnt sie mit eurem schlagkräftigen Team aufhalten. Über drei Spiele hinweg erstreckt sich eine spannende Geschichte, in der eure Entscheidungen wichtige Folgen nach sich ziehen können und das Schicksal zahlreicher Spezies auf euren Schultern lastet.

Schaut euch hier den Trailer zur Legenday Edition von Mass Effect an:

Mass Effect Legendary Edition: Offizieller Reveal-Trailer (4K)

Die Mass Effect Legendary Edition enthält alle drei Spiele plus DLCs, die sowohl grafische Verbesserungen als auch einige Gameplay-Upgrades spendiert bekommen haben. Auf Metacritic hat das Komplettpaket für Sci-Fi-RPG-Fans eine fantastische Wertung von 87 Punkten vorzuweisen.

PS4- und PS5-Besitzer können sich die Rollenspiel-Trilogie jetzt noch bis zum 1. August 2024 mit einem satten 85-Prozent-Rabatt sichern und bezahlen somit nur 10,49 Euro statt 69,99 Euro (im PlayStation-Store ansehen).

PlayStation reduziert RPG-Highlights

Falls euch der Sinn eher nach einem Fantasy-Rollenspiel steht, könnt ihr euch im PlayStation-Store derzeit ebenfalls so manchen Hit für eure Konsole schnappen und dabei sparen. Zum Beispiel findet ihr dort aktuell Hogwarts Legacy und Elden Ring im Angebot vor. (Quelle: PlayStation)

