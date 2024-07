Nur 99 Cent im Xbox-Store: Kurioses Kult-Spiel jetzt zum Spottpreis abstauben

Das abgefahrene Kult-Spiel Manual Samuel ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack – doch für den absoluten Spottpreis von nur 99 Cent könnt ihr im Xbox-Store ruhig einen Blick riskieren, wenn ihr gerne Spiele mit eigenwilligem Humor zockt.

Fans von skurrilen Spiele-Hits mit etwas schrägen Gameplay-Konzepten dürften sich momentan im Xbox-Store Manual Samuel etwas genau anschauen – 7 Jahre nach dem Release ist das kuriose Solo- und Koop-Spiel momentan bei Microsoft für nur 1 Euro zu haben.

Manual Samuel: Kurioses Abenteuer bei Xbox stark reduziert

In Manual Samuel übernehmt ihr die Kontrolle über den Körper von Samuel. Der Unglücksrabe wird von einem Truck überfahren und muss daraufhin einen Pakt mit dem Sensenmann schließen. Um zu überleben, muss er 24 Stunden lang in seinem Körper zurande kommen, während er alle wichtigen Funktionen manuell steuert – was bei alltäglichen Dingen wie dem Atmen, Blinzeln und der Bein-Koordination vor allem beim Multi-Tasking schnell ganz schön überwältigend wird.

Schaut euch hier den Trailer zu Manual Samuel an:

Manual Samuel: Offizieller Release-Trailer

Im Xbox-Store hat das skurrile Körperklau-Abenteuer eine starke Bewertung von 4,1 von 5 Sternen. Klar, das bizarre Game entspricht vermutlich nicht dem Humor von allen Spielern, aber für einen Euro ist die Fallhöhe doch sehr gering. Ihr könnt euch Manual Samuel momentan noch bis zum 1. August 2024 für 99 Cent statt 9,99 Euro bei Xbox sichern (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Store: Riesen-Rabatte in den Charts

Während sich viele Gamer bei dem Spottpreis von nur einem Euro Manual Samuel genauer anschauen dürften, schafft es das Kult-Spiel trotzdem nicht in die Bestseller-Charts. Die Konkurrenz ist aktuell schlicht zu stark, denn zahlreiche namhafte Hits sind ebenfalls im Preis reduziert – auch wenn Mega-Hits wie Hogwarts Legacy, The Witcher 3 oder die Mafia Trilogy auch mit satten Rabatten deutlich mehr als 99 Cent kosten. (Quelle: Xbox)

Ihr habt Lust auf einen gefeierten Koop-Hit? Im Xbox-Store werdet ihr fündig:

