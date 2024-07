Xbox-Spieler sparen 50 Prozent: Gefeierter Strategie-Klassiker bekommt Mega-Rabatt

Für PC-Spieler gehört Age of Empires 2 bereits seit 25 Jahren zu den absoluten Giganten des Strategie-Genres. Jetzt können sich Konsolen-Fans die Neuauflage des Klassikers mit einem satten 50-Prozent-Rabatt für die Xbox sichern.

Age of Empires 2 dürfte allen Echtzeit-Strategie-Fans ein Begriff sein: Das Kult-Spiel, das 1999 zum ersten Mal auf dem PC für Furore gesorgt hat, hat knapp 24 Jahre später 2023 endlich seinen Weg auf die Xbox-Konsolen gefunden – und jetzt ist die Definitive Edition um die Hälfte im Preis reduziert.

Age of Empires 2: Strategie-Hit auf der Xbox stark reduziert

In dem Strategie-Klassiker Age of Empires 2 habt ihr die Aufgabe, eure gewählte Zivilisation weiterzuentwickeln, Städte und wichtige Bauwerke zu errichten sowie euer Imperium nach und nach zu vergrößern. Euch steht eine Vielzahl an Kampagnen zur Auswahl, die euch unterschiedliche historische Szenarien durchleben lassen.

Schaut euch hier den Trailer zu Age of Empires 2: Definitive Edition an:

Age of Empires 2: E3 2019 - Gameplay Trailer zur Definitive Edition

Die Definitive Edition von Age of Empires 2 ist 2019 für den PC erschienen und hat dem damals 20 Jahre alten Klassiker ein grafisches Upgrade mit 4K-Auflösung spendiert sowie die neue Erweiterung The Last Khans mit drei Kampagnen und vier Zivilisationen hinzugefügt. Auch auf der Xbox könnt ihr nun die überarbeitete und verbesserte Version zocken und somit 1.000 Jahre Menschheitsgeschichte auf eurer Konsole erleben.

Die Xbox-Version kann einen äußerst positiven Eindruck bei der Community hinterlassen – mit über 3.500 abgegebenen Stimmen steht das Strategie-Spiel derzeit bei einer Wertung von 4,4 von 5 möglichen Sternen im Xbox-Store. Bis zum 1. August 2024 könnt ihr euch den Fan-Liebling für nur 9,99 Euro statt 19,99 Euro schnappen (im Xbox-Store ansehen).

Große Namen auf der Xbox im Angebot

Age of Empires 2: Definitive Edition ist nicht das einzige Strategie-Highlight, das derzeit auf der Xbox radikal im Preis reduziert – Fans des Genres können beispielsweise auch den Dauerbrenner Anno 1800 deutlich günstiger abstauben.

Auch Fans anderer Genres dürfen sich über Rabatte freuen – ein skurriles Kult-Spiel kostet aktuell sogar nur schlappe 99 Cent:

