Strategie-Gigant zum Sparpreis sichern: Xbox reduziert Fan-Liebling um 30 Euro

Xbox haut derzeit einen Echtzeit-Strategie-Hit zum Sparpreis raus – ihr könnt aktuell beim Kauf der Deluxe Edition von Anno 1800 ganze 60 Prozent sparen. Für Fans von Aufbau-Spielen ist das Spiel absolutes Pflichtprogramm.

Die Console Edition von Anno 1800 bringt das Aufbau-Gameplay des Strategie-Hits seit dem 17. April 2023 auch auf der Xbox groß raus. Das Echtzeit-Strategie-Spiel von Publisher Ubisoft hat sich auch auf der Xbox direkt zum Fan-Liebling aufgeschwungen und jede Menge begeisterte Bewertungen eingesackt. Jetzt könnt ihr den Dauerbrenner mit einem starken Rabatt von 30 Euro im Microsoft-Store abstauben.

Anzeige

Anno 1800: Console Edition freut Strategie-Fans auf der Xbox

Anno 1800 setzt euch zum Beginn des Industriellen Zeitalters ab – eine Ära voller Erfindungen und Innovationen, Veränderungen und Umschwünge. Ihr müsst den Herausforderungen dieser bewegten Zeit trotzen, um eure Zivilisation nach vorne zu bringen und könnt dabei, wie bei Echtzeitaufbauspielen üblich, Metropolen errichten, eure Gesellschaft weiterentwickeln, die Wirtschaft anheizen oder auch Krieg gegen andere Staaten führen.

Schaut euch hier den Ankündigungstrailer zu Anno 1800 Console Edition an:

Anno 1800 Console Edition Reveal-Trailer

Im Xbox-Store hat das Strategie-Highlight bislang die meisten Spieler überzeugt – bei über 100 abgegebenen Stimmen steht Anno 1800 Console Edition aktuell bei einer Bewertung von 4,3 von 5 Punkten. Bis zum 1. August 2024 könnt ihr euch das Spiel in der Deluxe Edition für die Microsoft-Konsole jetzt für 15,99 Euro statt 39,99 Euro schnappen – diese Version enthält neben dem Basis-Spiel auch noch die Kosmetik-DLCs Jahrmarktpaket, Fußgängerzone und Belebte Städte (im Xbox-Store-ansehen).

Anzeige

Xbox-Bestseller: Jede Menge Rabatte im Microsoft-Store

Aufbau-Fans können sich über den satten Rabatt von Anno 1800 im Xbox-Store freuen, doch in Bestseller-Charts tummeln sich andere Genres an der Spitze. Besonders beliebt sind derzeit die Open-World-Hits GTA 5, Hogwarts Legacy und Elden Ring die allesamt ebenfalls im Preis reduziert sind und in den Top 10 der Charts landen. (Quelle: Xbox)

Anzeige

Eine Kult-Trilogie ist derzeit im Xbox-Store auch deutlich günstiger als sonst zu haben:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.