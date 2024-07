Paukenschlag beim Xbox Game Pass: Microsoft fährt schwere Geschütze auf

Nach der kürzlichen Preiserhöhung muss der Xbox Game Pass auch liefern. Jetzt sind sich wichtige Xbox-Insider einig, dass Microsoft in Kürze die Trumpfkarte zieht. Das aktuell neueste Call of Duty soll sehr bald ins Spiele-Abo kommen.

Call of Duty schon bald im Xbox Game Pass?

Activision Blizzard gehört jetzt schon seit einiger Zeit zu Microsoft. Trotzdem sind die wichtigsten Spiele des Publishers noch immer nicht im Xbox Game Pass verfügbar. Zumindest Shooter-Fans sollen jetzt endlich Nachschub bekommen. Mehrere Xbox-Insider gehen davon aus, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 bereits am 24. Juli in den Game Pass für Konsole und PC aufgenommen wird.

Auf der Website Insider Gaming schreibt der bekannte Leaker Tom Henderson, dass er das Datum anhand eigener Quellen bestätigen könne. Die offizielle Ankündigung soll bereits in Kürze erfolgen. Auch der spanische Insider eXtas1s und Xbox-Reporter Jez Corden untermauern das Gerücht auf Twitter.

Schaut euch hier den Trailer für Call of Duty: Modern Warfare 3 an:

Multiplayer Trailer | Call of Duty: Modern Warfare 3

Xbox Game Pass: Teurer, aber dafür mit CoD

Auch wenn es inzwischen sehr wahrscheinlich ist, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 im Xbox Game Pass erscheint, ist doch nichts bestätigt, solange Microsoft den Shooter nicht offiziell für das Spiele-Abo ankündigt. Insider gehen zusätzlich davon aus, dass weitere Neuzugänge von Activision Blizzard nicht weit entfernt sind.

Erst kürzlich hat der Xbox-Hersteller noch die Preise des Abo-Service ordentlich angehoben. Ein so erfolgreiches Spiel wie Call of Duty könnte jetzt also viele neue Spieler anziehen und bei Microsoft die Kassen klingeln lassen. Allerdings ist der jüngste Ableger der Shooter-Reihe nicht sonderlich beliebt. Beim Review-Aggregator Metacritic erreicht er nur einen durchschnittlichen Kritiker-Score von 56 und einen noch schlimmeren User-Score von 2,1 von 10 Punkten.

Immerhin müssen Shooter-Fans nicht wieder so lange auf das neue Call of Duty warten. CoD: Black Ops 6 soll direkt zum Release am 25. Oktober 2024 ins Abo kommen.

