Statt 22,39 Euro jetzt kostenlos: Epic verschenkt gruseliges Action-Abenteuer

PC-Spieler können im Epic Games Store mal wieder Gratis-Games abstauben. Eines davon ist nichts für schwache Nerven – denn bei Maid of Sker handelt es sich um einen klassischen Vertreter des Survival-Horror-Genres. Wer Lust hat, sich ein bisschen zu gruseln, sollte schnell zuschlagen, denn Epic Games bietet das Spiel nur noch für kurze Zeit gratis an.

Epic Games verschenkt Maid of Sker

Epic Games verschenkt immer wieder interessante Spiele an seine Kunden – das Angebot an Gratis-Games wechselt einmal die Woche. Wer bislang noch nicht zugeschlagen hat, und dem Horror-Genre nicht abgeneigt ist, sollte jetzt auf jeden Fall einen Blick in den Store werfen. Denn bis zum 25. Juli 2024 um 17:00 Uhr verschenkt Epic Games noch das Survival-Horror-Spiel Maid of Sker (im Epic Games Store anschauen). Zum Vergleich: Normalerweise kostet das Spiel im Epic Games Store 22,39 Euro.

In Maid of Sker versucht ihr die meiste Zeit, eure Gegner in der Ego-Perspektive schleichend zu umgehen, wobei euch ein Soundgerät dabei hilft, eure Feinde auf eine falsche Fährte zu locken. Im Jahr 1898 schleicht ihr euch durch ein abgelegenes Hotel in Wales und deckt nach und nach die schaurige und makabre Geschichte auf, die sich um ein Familienimperium dreht, das von einer Art Fluch heimgesucht wird.

Maid of Sker – offizieller Gameplay-Trailer

Für wen lohnt sich Maid of Sker?

Bei den Kritiken gehen die Meinungen der Spieler hart auseinander. Auf Steam schneidet Maid of Sker mit 80 Prozent positiven Bewertungen durchaus solide ab (Quelle: Steam). Die Kritiker hingegen waren etwas weniger angetan. Für die PC-Version gibt’s beim Meta-Score aktuell nur 69 Punkte (Quelle: Metacritic)

Maid of Sker ist recht kurzweilig. Wer sich nur mit der Hauptgeschichte beschäftigt, ist nach etwa 4,5 Stunden durch. Wollt ihr hingegen alles abgrasen und jede Trophäe einsacken, verdoppelt sich die Spielzeit grob.

Bis zum 25. Juli 2024 könnt ihr Maid of Sker noch gratis im Epic Games Store einsacken. Horror-Fans sollten sich das Stealth-Survival-Spiel am besten einfach mal sichern und bei Gelegenheit herunterladen und reinspielen. Wahrscheinlich wisst ihr dann bereits nach gut einer Stunde, ob das Spiel für euch taugt.