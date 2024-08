The First Descendant: Luna freischalten & bester Build (Deutsch)

Mit Luna bekommt ihr einen einzigartigen Charakter in The First Descendant. Sie setzt voll auf den Support ihrer Teammitglieder und nutzt dafür musikalischen Rhythmus. Wie ihr Luna freischalten könnt und den besten Build für sie erstellt, zeigen wir euch in unserem Guide.

Anzeige

Luna farmen und freischalten

Wenn ihr Luna schnell bekommen wollt, könnt ihr sie für 900 Kaliber im Ingame-Shop kaufen. Andernfalls könnt ihr sie wie alle anderen Nachfahren in The First Descendant erforschen. Im Informationen-Menü unter Nachfahren → Luna seht ihr genau, welche Materialien benötigt werden und wo ihr sie bekommt.

Benötigt werden:

Verbesserte Zellen 430 Silikon 554 Kohlenstoffkristall 40 Reiner Energieüberrest Bauplan: Verbesserte Zellen

Stabilisator 292 Flektorit 303 Hellion 34 Hochkonzentrierter Energieüberrest Bauplan: Stabilisator

Spiralkatalysator 571 Superflüssigkeit 386 Härter 46 Spezielles Biometall Bauplan: Spiralkatalysator

Lunas Code

Anzeige

Lunas Fertigkeiten und Skills

Lunas Spielweise dreht sich um ihre einzigartige Waffe, die ihr mit ihrer ersten Fertigkeit „Bühnenpräsenz“ ausrüstet. In einem Rhythmus-Minispiel müsst ihr mit der Waffe im richtigen Takt schießen, um das „Inspirationsniveau“ zu stapeln. Um das Zielen müsst ihr euch dabei nicht so viele Gedanken machen, da Lunas Waffe eine Autozielfunktion besitzt.

Anzeige

Gesammeltes Inspirationsniveau ist dann die Grundlage für Lunas andere Fertigkeiten. Je höher das Niveau, desto stärkere Buffs könnt ihr auslösen und euch und eure Teammitglieder stärken. Ihre Buffs sind natürlich auch im Solospiel nützlich, allerdings ist Lunas wahre Stärke das Gruppenspiel, wo sie ihr volles Potenzial als Unterstützerin entfalten kann.

Folgende Skills hat Luna auf Lager:

Improvisation (passiv): Das Verwenden einer beliebigen Fertigkeit erhöht das Inspirationsniveau, wodurch Luna verstärkte Fertigkeiten einsetzen kann.

Das Verwenden einer beliebigen Fertigkeit erhöht das Inspirationsniveau, wodurch Luna verstärkte Fertigkeiten einsetzen kann. Bühnenpräsenz (aktiv): Beim Einsatz dieser Fertigkeit wechselt Lunas Waffe zu ihrer einzigartigen Waffe. Indem ihr die Noten im Rhythmus der Musik durch den Einsatz von Fertigkeiten oder das Treffen von Monstern spielt, sammelt ihr Stapel und erhöht Lunas Fertigkeitsstärke-Modifikator.

Beim Einsatz dieser Fertigkeit wechselt Lunas Waffe zu ihrer einzigartigen Waffe. Indem ihr die Noten im Rhythmus der Musik durch den Einsatz von Fertigkeiten oder das Treffen von Monstern spielt, sammelt ihr Stapel und erhöht Lunas Fertigkeitsstärke-Modifikator. Aufregender Auftritt (aktiv): Beim Einsatz dieser Fertigkeit spielt Luna aufregende Musik, die den Fertigkeitsstärke-Modifikator von Luna und ihren Verbündeten erhöht. Der verstärkte Effekt erhöht den Modifikator noch mehr und erhöht auch die kritische Trefferrate und den Schaden der Verbündeten.

Beim Einsatz dieser Fertigkeit spielt Luna aufregende Musik, die den Fertigkeitsstärke-Modifikator von Luna und ihren Verbündeten erhöht. Der verstärkte Effekt erhöht den Modifikator noch mehr und erhöht auch die kritische Trefferrate und den Schaden der Verbündeten. Entspannender Auftritt (aktiv): Beim Einsatz dieser Fertigkeit spielt Luna entspannende Musik. Das Treffen eines Gegners mit einer Note gewährt einen Effekt, der die MP von Luna und ihren Verbündeten sofort wiederherstellt. Der verstärkte Effekt erhöht die MP-Regeneration und reduziert die Fertigkeitskosten.

Beim Einsatz dieser Fertigkeit spielt Luna entspannende Musik. Das Treffen eines Gegners mit einer Note gewährt einen Effekt, der die MP von Luna und ihren Verbündeten sofort wiederherstellt. Der verstärkte Effekt erhöht die MP-Regeneration und reduziert die Fertigkeitskosten. Fröhlicher Auftritt (Ultimate): Beim Einsatz dieser Fertigkeit spielt Luna fröhliche Musik. Das Treffen eines Gegners mit einer Note erhöht das Inspirationsniveau und verringert die Abklingzeit der Fertigkeiten von Verbündeten. Der verstärkte Effekt erhöht das Inspirationsniveau noch mehr und setzt die Abklingzeiten von Verbündeten sofort zurück.

Anzeige

Bühnenpräsenz ist Lunas wichtigste Fertigkeit, mit der ihr ihre anderen Skills vorbereitet (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bester Build für Luna

Anders als andere Nachfahren ist Luna nicht so sehr von guten Ultimate-Waffen abhängig, sondern fast ausschließlich von ihrer eigenen einzigartigen Waffe. Sie spielt sich komplexer als andere Charaktere und ist auf Unterstützung ausgelegt, einen Damage Dealer bekommt ihr mit ihr nicht.

Für Lunas besten Build solltet ihr euch vor allem auf die Erhöhung der maximalen MP, Fertigkeitsreichweite und Fertigkeitsdauer konzentrieren, um konstant ihre mächtigen Buffs aktiv zu halten. Boni auf die Verkürzung von Fertigkeiten-Cooldowns könnt ihr außer Acht lassen, da diese durch erfolgreiche Notentreffer nicht beeinflusst werden!

Beste Module für Luna

Bei den Nachfahrenmodule sind jene die besten für Luna, die ihre Reichweite und Dauer von Skills erhöhen. Auf erhöhte LP und Verteidigung solltet ihr aber ebenso achten.

Anzeige

Die besten Module für Luna sind folgende:

Schockschlag (oder anderes maximiertes Sekundärmodul)

Erleuchtung (erhöht die max. MP)

Tech-Spezialist (erhöht Tech-Fertigkeitsstärke-Modifikator)

Attributslos-Spezialist (erhöht attributslose Fertigkeitsstärke)

Fertigkeitenerweiterung (verlängert Fertigkeitendauer)

Fertigkeitenerhöhung (erhöht Fertigkeitseffekt-Reichweite)

Erhöhte VER (erhöht Verteidigung)

Erhöhte LP (erhöht max. LP)

Techniker (erhöht Fertigkeitsstärke-Modifikator)

Wenn ihr bereits mehr seltenere Module besitzt, solltet ihr zudem folgende benutzen:

Flinke Schritte (transzendentes Modul, das Lunas Bewegungstempo und die Fertigkeiten-Reichweite erhöht)

LP-Sammler (Ultimate-Modul, das 9 % der max. LP nach Besiegen von Feinden wiederherstellt)

Konditionskampf (seltenes Modul, das die max. LP und Fertigkeitendauer erhöht)

Sichere Wiederherstellung (seltenes Modul, das erhaltene Heilung steigert und erlittenen Schaden reduziert)

Zeitverteilung (seltenes Modul, das die Fertigkeiten-Abklingzeit reduziert und die max. LP erhöht)

Bester Reaktor für Luna

Der Materiemechanik-Reaktor ist der beste Reaktor für einen Luna-Build, da er eure attributslose und Tech-Fertigkeitsstärke erhöht. Vor allem der Tech-Bonus ist wichtig, da Bühnenpräsenz die einzige Fähigkeit ist, die mit Fertigkeitsstärke skaliert. Bei den Boni solltet ihr vor allem auf Fertigkeitsreichweite und Fertigkeitsdauer achten.

Beste externe Komponenten für Luna

Das Grab-Vorkämpfer-Set ist sehr gut für Luna geeignet, da es die Verteidigung um 25 % erhöht und euch einen Bonus von 8 % auf die Fertigkeitsstärke gibt. Bei den weiteren Boni solltet ihr auf erhöhte LP, Verteidigung und Schildenergie achten.

Beste Waffe für Luna

Luna verwendet größtenteils keine andere Schusswaffe außer ihrer einzigartigen Waffe. Wenn die Fertigkeit „Bühnenpräsenz“ jedoch gerade mal nicht aktiviert ist, sind folgende Waffen am besten für Luna geeignet:

Donnerkäfig (Maschinenpistole)

Nachleuchtendes Schwert (Scharfschützengewehr)

Nazeistras Hingabe (Revolver)

Welche Gaming-Plattform passt am besten zu dir?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.