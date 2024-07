Neues Game-Pass-Feature: Zum Xbox-Zocken braucht ihr keine Konsole mehr

Abonnenten vom Xbox Game Pass können ab sofort noch problemloser auf die Spielebibliothek des Services zugreifen. Alles, was ihr dazu braucht, sind ein Controller und einen Amazon Fire TV Stick. Eine Xbox-Konsole benötigt ihr nicht.

Originalartikel vom 28. Juni 2024:

Xbox und Amazon: Game Pass kommt auf den Fire-TV-Stick

Wie Xbox und Amazon in Blogeinträgen bekannt gegeben haben, kommt der Game Pass auf den Amazon Fire TV. Die Kooperation soll es Kunden in 25 Ländern möglich machen, die Spiele des Abos auf dem heimischen TV oder Monitor via Stream zu zocken – ohne dass dafür eine Konsole benötigt wird. Bereits im Juli 2024 soll die App bereitstehen. (Quelle: Amazon / Xbox)

Alles, was ihr dazu brauchen werdet, ist ein Fire TV Stick 4K Max (2023) oder einen Fire TV Stick 4K (2023) sowie einen Bluetooth-fähigen Controller und natürlich ein Game-Pass-Ultimate-Abo. Dann könnt ihr euch die Cloud-Gaming-App herunterladen, euch mit euren Microsoft-Daten anmelden und loslegen. Der Service bietet mehrere hundert Spiele zum Streamen an, darunter namhafte Highlights wie Fallout 4, Starfield und Forza Horizon 5. Eine stabile und schnelle Internetverbindung ist für den reibungslosen Ablauf natürlich ebenfalls ein Muss.

Xbox Game Pass schafft die Konsole ab

Bereits jetzt ist die Xbox-Game-Pass-App auf mehreren Geräten verfügbar – Besitzer eines neuen Samsung-TVs (Jahrgang 2020 oder jünger) können über den Samsung Gaming Hub bereits die Xbox-Cloud-Gaming-Beta-App ansteuern und nutzen. Mit der neuen Fire-TV-App kann aber theoretisch wirklich jeder Fernseher mit einem HDMI-Port die App starten.

Microsoft geht damit den viel angekündigten Weg weiter, seine Spiele so weitreichend und einfach wie möglich zur Verfügung zu stellen. Andererseits dürfte sich dies auch in den Verkaufszahlen der Xbox-Konsolen bemerkbar machen – das Unternehmen hinkt ohnehin bereits der Konkurrenz von Sony und Nintendo hinterher und mit der Verbreitung der Cloud-Gaming-App gibt es für viele Spieler immer weniger Gründe, sich eine Xbox zuzulegen. Das Game-Pass-Ultimate-Abo dürfte damit aber immerhin für noch mehr Gamer interessant werden.

