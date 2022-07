Microsoft hat die Xbox-Game-Pass-App auf Samsung-TVs gestartet. Somit könnt ihr jetzt auf eurem Fernseher auf die große Spiele-Bibliothek zugreifen und über 100 Games zocken – ganz ohne Konsolenzwang.

Microsoft bringt das Angebot vom Game Pass auf neue Endgeräte: Ab sofort verfügen Samsungs 2022er-Smart-TVs über eine App, mit der ihr auf die Xbox-Cloud-Gaming-Technologie zugreifen könnt. Somit habt ihr mit einem Game-Pass-Abo die Möglichkeit, über 100 Spiele auf eurem Samsung-Fernseher zu zocken, ohne eine Xbox an das Gerät anschließen zu müssen.

Xbox Game Pass: Jetzt auf Samsungs Smart-TVs verfügbar

Über Samsungs Gaming-Hub könnt ihr auf eurem Smart-TV nun auf die Xbox App zugreifen und somit als Game-Pass-Mitglieder über 100 Spiele auf eurem Fernseher via Stream zocken. Damit müsst ihr also weder eine Konsole noch ein anderes Gerät an euren TV anschließen – ihr müsst dafür nicht einmal eine Xbox-Konsole besitzen.

Schaut euch hier den Trailer zu dem neuen Xbox-Feature an:

Zusätzlich könnt ihr euch aussuchen, welchen Controller ihr für das Streaming benutzen wollt – die App erkennt Xbox-Gamepads ebenso wie Controller von PlayStation und anderen Herstellern. Zu den Spielen, die zum Start der TV-App zum Streaming verfügbar sind, zählen Halo: Infinite, Forza Horizon 5, Sea of Thieves, Assassin's Creed: Origins und viele mehr.

Samsungs Gaming-Hub bekommt Xbox-, Stadia- und GeForce-Now-Apps

Wenn ihr einen Samsung Smart-TV aus dem Jahr 2022 besitzt, könnt ihr dort ab jetzt neben der Xbox-Streaming-App auch die entsprechenden Apps von Google Stadia und GeForce Now finden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch noch Amazon Luna hinzugefügt werden.

Ob die Apps später auch auf älteren Samsung-Fernsehern hinzugefügt werden, ist aktuell nicht bekannt. Ebenso stellt sich noch die Frage, ob auch andere beliebte TV-Hersteller wie LG und Sony in Zukunft ebenfalls die Xbox-App erhalten werden.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 9 Geheimtipps aus dem Xbox Game Pass, die ihr unbedingt spielen solltet:

