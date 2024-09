Glück für Xbox: Final Fantasy enttäuscht auf der PS5

Square Enix ist mit dem Abschneiden von Final Fantasy 7: Rebirth und Final Fantasy 16 auf der PS5 unzufrieden – der Publisher hatte sich für die Action-RPGs bessere Verkaufszahlen erhofft. Die Enttäuschung könnte sich für Xbox-Fans jetzt als echter Gewinn herausstellen.

Square Enix mit PS5-Release unzufrieden

Mit Final Fantasy 16 und Final Fantasy 7: Rebirth hat Square Enix 2023 und 2024 jeweils der beliebten und langjährigen RPG-Reihe neue Einträge spendiert. Die großen Erwartungen, die der Publisher in die Blockbuster gesetzt hat, konnten sie allerdings nicht erfüllen.

Dies geht aus einem internen Dokument aus dem Mai 2024 hervor, das nun zum ersten Mal an die Öffentlichkeit gelangt ist. (Quelle: VGC)

Beide Spiele erschienen zunächst exklusiv für die PlayStation 5. Während Final Fantasy 16 seit dem 17. September 2024 auch auf Steam verfügbar ist, hat Rebirth bislang noch nicht den Sprung auf andere Plattformen geschafft.

Es ist aber davon auszugehen, dass das Remake schlussendlich auch auf Steam erscheinen wird, da der Vorgänger Final Fantasy 7 Remake Intergrade dort ebenfalls zeitverzögert veröffentlicht wurde.

Final Fantasy: Xbox in Zukunft nicht mehr außen vor?

Die neueren Einträge der Final-Fantasy-Reihe haben es bislang nicht auf die Xbox-Konsolen geschafft. Dies könnte sich in Anbetracht der Enttäuschung bei Square Enix nun aber ändern, denn laut dem Dokument will der Publisher in Zukunft auf eine Multi-Plattform-Strategie wechseln.

Natürlich ergibt es Sinn, dass Square Enix mehr Exemplare von seinen Spielen verkaufen wird, wenn sie besagte Spiele auf allen verfügbaren Plattformen anbieten. Day-One-Releases auf dem PC und der Xbox könnten also durchaus helfen.

Auf der anderen Seite könnte es Square Enix möglicherweise ebenfalls gut tun, die eigenen Erwartungen zu überdenken und anzupassen – schließlich hat sich der Publisher in der jüngeren Vergangenheit mehrfach öffentlich über enttäuschende Verkaufszahlen ausgelassen.

Unter anderem war Square Enix mit den Zahlen der Tomb-Raider-Trilogie, Marvel’s Guardians of the Galaxy und Forspoken unzufrieden – von üblen Flops wie Babylon’s Fall und Chocobo GP mal ganz abgesehen

Zu viel versprechen sollte sich Square Enix von einem Xbox-Release allerdings auch nicht – denn die Microsoft-Konsole hinkt der PS5 ziemlich hinterher:

