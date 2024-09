Klatsche für Microsoft: PS5 lässt Xbox wieder keine Chance

Xbox kommt mit der Series X|S einfach nicht in die Erfolgsspur. Neue Zahlen beweisen jetzt, wie bitter die aktuellen Microsoft-Konsolen im direkten Vergleich abschneiden und wie weit Sony mit der PS5 enteilt ist.

Xbox ist klarer Außenseiter im Konsolengeschäft

Eine neue Konsolengeneration, doch das Bild bleibt gleich: Vier Jahre nach dem Release der Xbox Series X|S und der PS5 bietet sich für Microsoft ein altbekanntes Bild auf dem Konsolenmarkt.



Im Vergleich zu dem ewigen Konkurrenten Sony kommt das Unternehmen mit seinen aktuellen Konsolen einfach nicht vom Fleck. Dem Wall Street Journal zufolge hat Xbox weniger als die Hälfte der Konsolen verkauft, die Sony unter die Leute gebracht hat.



Der Bericht erläutert, dass Sony weltweit bis zum 24. Juni 2024 rund 61,7 Millionen PS5-Exemplare verkauft hat. Xbox dagegen kommt im gleichen Zeitraum gerade einmal auf 28,3 Millionen.

(Quelle: Wall Street Journal, YouTube)

Damit wiederholt sich für Xbox eine schmerzhafte Niederlage, die die Plattform bereits in der letzten Generation einstecken musste.



Die Xbox One hinkte der PS4 ebenfalls weit hinterher und verkaufte insgesamt 57,9 Millionen Exemplare gegenüber 117 Millionen PlayStation-Konsolen. Auch hier reichte es also für weniger als die Hälfte von Sonys Verkaufszahlen.

Next-Gen-Konsole: Kommt Xbox nochmal zurück?

Dass Xbox auch in der aktuellen Situation keinerlei Meter auf PlayStation gut gemacht hat, dürfte Microsoft aus mehreren Gründen ärgern – zwei davon sind besonders bemerkenswert.



Einerseits hat auch das Angebot der deutlich günstigeren Einstiegskonsole Xbox Series S insgesamt nicht für einen merklichen Erfolg gesorgt.



Und andererseits konnte Microsoft Gamer nicht zum Überlaufen motivieren, obwohl PlayStation selbst bislang keine brillante Generation hingelegt hat – vor allem mit der PS4 verglichen fehlte es der PS5 bislang an wirklich herausragenden, generations-prägenden Spielen.

Was Xbox aus diesen beiden verlorenen Konsolengenerationen lernen wird, muss sich noch zeigen. Aber es müssen Schlüsse gezogen werden, wenn die Next-Gen-Konsole, die internen Dokumenten zufolge zumindest zeitweise für 2028 eingeplant war, erfolgreicher sein soll.



Ansonsten wird sich das Unternehmen als Geschäftsmodell über kurz oder lang wohl komplett auf sein Game-Pass-Abo und das Veröffentlichen von Spielen zurückziehen – eigene Hardware würde dann der Vergangenheit angehören.

