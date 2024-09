PS5-Game versagt kolossal: Sony tut so, als wäre nichts gewesen

Sony hat sich einen gewaltigen Schnitzer geleistet. Der PS5-Shooter Concord ist ein solcher Flop, dass die Server schon kurz nach Release abgeschaltet werden. Der Konsolen-Hersteller geht aber noch einen Schritt weiter.

Sony entfernt Concord von eurer PS5

Nach einem kurzen und unspektakulären Leben legt der PS5-Shooter Concord zumindest einen außergewöhnlichen Abgang hin. Es kommt nicht oft vor, dass ein Live-Service-Game so schnell abgeschossen wird.



PlayStation-Hersteller Sony ist allerdings nicht damit zufrieden, nur die Concord-Server abzuschalten. Stattdessen will der Publisher den Shooter komplett verschwinden lassen.



Spielejournalist Jordan Middler schreibt auf X (früher Twitter), dass seine digitale Version des Spiels vollständig von seinem Account entfernt wurde. Ethan Gach von Kotaku schreibt, dass seine Version zwar noch auf der PS5 installiert ist, aber als „gesperrt“ angezeigt wird und nicht mehr geöffnet werden kann (Quelle: Kotaku).



Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde Concord von allen PS5-Konsolen digitaler Käufer entfernt. Genau wird sich das wohl nicht sagen lassen, da schlicht und einfach niemand Concord gekauft hat.

Sony entscheidet, ob ihr zocken dürft oder nicht

Sony tut jetzt so, als hätte es Concord niemals gegeben. Wer eine digitale Version des Spiels gekauft hat, bekommt automatisch sein Geld zurück und das Spiel verschwindet. Besitzer einer Disc haben immerhin noch einen Beweis in der Hand, dass der PlayStation-Hersteller auf so kolossale Art und Weise versagt hat. Natürlich können auch sie das Spiel nicht mehr spielen.



Dass Sony jetzt alle Hinweise auf die Existenz von Concord vernichtet, wirft auch ein schlechtes Bild auf digitale Spielekäufe im Allgemeinen. Schließlich kann jeder Publisher nach Belieben entscheiden, sein Spiel abzuschalten und sogar aus eurer Bibliothek zu entfernen. Selbst die größten Gaming-Hits sind dadurch in einigen Jahren vielleicht gar nicht mehr spielbar.

Publisher Ubisoft hat bereits bewiesen, dass er vor solchen Maßnahmen nicht zurückschreckt:

