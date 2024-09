Sony kündigt neue PS5-Konsolen an: Kinder der 90er werden sie lieben

Sony ist in Feierlaune und kündigt frische PlayStation-Konsolen an. Die neuen Editionen der PS5 und PS5 Pro sehen schick aus, aber haben auch einen gewaltigen Nachteil. Den Trailer haben wir euch oben direkt eingebunden.

Neue PS5 angekündigt: Diese PlayStation ist irre selten

Buntes Logo, graue Konsole? Das muss doch die originale PlayStation sein. Sony spendiert dem bewährten Design jetzt ein großes Comeback und kündigt neue PS5-Konsolen an. Anlass ist der bevorstehende 30. Geburtstag der Gaming-Ikone.

Die PlayStation 5 Digital Edition, PlayStation 5 Pro und PlayStation Portal werden allesamt in schickes Grau gehüllt. Auch die Controller bekommen ein Retro-Makeover. Während sich das Design durchaus sehen lassen kann, werden nur die wenigsten Fans die Liebeserklärung an die erste PlayStation in Händen halten können.

Sony stellt auf dem PlayStation-Blog klar, dass die Stückzahl der Konsole streng limitiert sein wird: So sollen sogar nur 12.300 Exemplare der grauen PS5 Pro verkauft werden. Die Zahl steht für das Release-Datum der ersten PlayStation in amerikanischer Schreibweise.

Die PlayStation 30th Anniversary Collection erscheint am 21. November 2024. Konsolen und Controller können ab dem 26. September im PlayStation-Store vorbestellt werden (Quelle: PlayStation Blog).

So sehen die neuen PlayStation-Konsolen aus. (© Sony)

PS5 im PS1-Look: Die wichtige Frage bleibt offen

Die neuen PS5-Konsolen dürften nostalgische Gefühle bei allen erzeugen, die in den 90er-Jahren auf der ersten PlayStation gezockt haben. Eine Frage lässt Sony allerdings offen: Wie teuer sind die Konsolen? Die normale PS5 Pro ist schon mit ihrem hohen Preis aufgefallen und diese streng limitiere Version wird sicherlich noch teurer. Immerhin ist Sony in Geberlaune und legt direkt einen Standfuß dazu. Auch den müsst ihr bei der PS5 Pro sonst noch extra dazukaufen.

Trotz Retro-Liebe verzichtet Sony außerdem auf ein Laufwerk in beiden PS5-Editionen. Der Publisher legt allerdings ein graues Cover dazu, damit ihr selbst eins einbauen könnt und die Konsole immer noch gut aussieht. Das Laufwerk selbst müsst ihr aber extra kaufen.