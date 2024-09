Aus nach 13 Jahren: Xbox-Programm am Ende und Fans lässt das kalt

Microsoft beendet sein Xbox-Ambassador-Programm nach 13 Jahren. Viele Xbox-Spieler sind mit dem Programm kaum vertraut, weshalb die Reaktionen auf die Schließung verhalten ausfallen. Was steckt hinter der Entscheidung?

Xbox Ambassador: Mehrwert für Microsoft bleibt aus

Nach 13 Jahren ist Schluss: Microsoft verabschiedet sich vom Xbox-Ambassador-Programm. Ursprünglich im Jahr 2011 ins Leben gerufen, sollte das Programm Spieler dazu motivieren, der Community zu helfen und positive Gaming-Erlebnisse zu fördern. Ambassadors konnten durch Aktivitäten wie das Lösen von Quests oder das Engagement in Foren Punkte sammeln und sich damit Belohnungen sichern.

Am 15. Oktober 2024 endet die letzte Saison, dann wird das Projekt offiziell eingestellt. Der Grund? Spieler fänden inzwischen in anderen Programmen wie Xbox Insider, Fanfest und Xbox Rewards größeren Mehrwert, so das Unternehmen. Die gesammelten Erfahrungen und das Wissen der Community möchte Microsoft künftig in anderen Projekten einfließen lassen (Quelle: Microsoft).

Die Ambassador-Quests werden nach und nach eingestellt, aber bis zur Schließung des Programms können gesammelte Punkte weiterhin in Belohnungen eingelöst werden. Aktive Mitglieder dürfen sich zudem auf ein besonderes Dankeschön freuen. Ehemalige Botschafter erhalten ein spezielles Legacy-Abzeichen als Erinnerung.

Eine kleine Überraschung gibt es dennoch: Die Champions des Programms müssen sich nicht ganz verabschieden. Das System wird einfach umbenannt und lebt als Xbox Community Champions weiter. Ziel sei es, „die Botschafter-Werte allen unseren Spielern näherzubringen und uns bei der Festlegung unseres weiteren Weges zu helfen.“

Ein Ende, das Spielern egal ist?

Während einige Veteranen die Schließung vermutlich bedauern, bleibt der Großteil der Xbox-Community ungerührt. Das Programm war offenbar nie der zentrale Dreh- und Angelpunkt, um sich bei Xbox zu engagieren. Microsofts Entscheidung wirkt deshalb weniger tragisch, als es zunächst klingt.

Auf Reddit herrscht unter einigen Xbox-Fans Einigkeit: Viele hatten noch nie vom Ambassador-Programm gehört oder den Zweck nicht ganz verstanden. Zudem seien die Belohnungen in den letzten Jahren immer knapper geworden, besonders seit der Einstellung von Xbox Gold. Ein Wunsch der Community bleibt jedoch: Sie würden es begrüßen, wenn Microsoft stattdessen den Kundensupport verbessern würde (Quelle: Reddit).

