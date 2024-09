Sony äußert sich zur PS6: „Viel mehr, was wir noch machen können“

Mit der PS5 Pro wird Sony die leistungsstärkste Konsole aller Zeiten auf den Markt bringen – doch der Nachfolger befindet sich bereits in Arbeit. Bei der PS6 will Sony die Konsolenevolution weiter vorantreiben und glaubt an großes Potenzial.

PS6: Sony glaubt an technologische Evolution

Angesichts der kürzlich vorgestellten PS5 Pro stellt sich für viele Gamer die Frage, was die PS6 alles besser machen wird und an welchen Stellschrauben Sony bei der nächsten Generation überhaupt noch drehen kann.



Der CEO der Platform Business Group bei Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, hat in einem Interview nun auf die Frage reagiert, welche Herausforderungen die PS5 Pro für die nächste PlayStation-Generation darstellen würde – gab sich dabei aber selbstbewusst.

Die Technologie entwickelt sich ständig weiter, deswegen denke ich, gibt es viel mehr, was wir noch machen können. Hideaki Nishino

Nishino verwies auf die Sprünge, die die aktuelle Generation gemacht hat – Ladezeiten wurden auf der PS5 dank dem Wechsel von HDD zu SSD quasi abgeschafft und die Immersion wurde durch 3D-Audio mithilfe der Controller-Lautsprecher vertieft.



Auch für die PS6 sieht Nishino Raum solche Innovationen und Verbesserungen als möglich an – als wichtiges Beispiel nennt er visuelle Genauigkeit, zielt also auf eine noch bessere und realistischere Grafik ab. (Quelle: Tweaktown)

PlayStation 6: Welche Features wird Sonys neue Konsole an Bord haben?

Natürlich gab Nishino keines der wohlgehüteten Geheimnisse um die PS6 preis, zeigte aber trotzdem, dass Sony im Bereich der Möglichkeiten von Konsolenhardware noch Luft nach oben sieht.



Für zukünftige Spieler muss das Unternehmen allerdings vermutlich einige konkrete Neuerungen und bahnbrechende Innovationen in die PS6 einarbeiten, damit sich der Sprung von der aktuellen Generation auf die nächste wirklich lohnen wird.



Denn allein minutiöse Verbesserungen in der Grafik sind auf dem hohen visuellen Niveau der PS5 aktuell für viele nicht mehr genug, um ein teures Upgrade zu rechtfertigen, wie das allgemeine Feedback zu dem teuren Release-Preis der PS5 Pro beweist.

Nur mit einem kleinen bisschen mehr Detail im Hintergrund oder einer unwesentlich glatteren Framerate wird die PlayStation 6 nicht so leicht zu einem Verkaufsschlager werden, zumal der Preis durchaus im vierstelligen Bereich liegen könnte.

