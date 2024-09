Baphomets Fluch Reforged: Komplettlösung inkl. aller Trophäen

In Baphomets Fluch 1: Die Verschwörung der Tempelritter deckt ihr mit dem US-Touristen George Stobbart und der französischen Reporterin Nico Collard eine europaweite Verschwörung auf. Dies sieht in der Reforged-Version so schön aus wie nie, bleibt aber gewohnt knifflig. Unsere Komplettlösung samt aller Achievements und Trophäen hilft euch bei jedem Rätsel weiter.

In dieser Lösung zu Baphomets Fluch 1 führen wir euch auf schnellstem Wege durch alle Rätsel und beschreiben euch nur jene Aktionen, die für das Weiterkommen nötig sind. Zusätzlich geben wir euch noch die Freischaltbedingungen aller 26 Achievements/Trophäen mit an, sodass ihr am Ende auch alle Erfolge freigeschaltet habt, wenn ihr diesem Walkthrough folgt.

Hinweis: In Baphomets Fluch könnt ihr an vielen Stellen sterben, wenn ihr die falschen Entscheidungen trefft oder nicht schnell genug reagiert. Die automatischen Rücksetzpunkte sind jedoch, vor allem in der Reforged-Version, sehr fair gesetzt. Trotzdem ist es sinnvoll in regelmäßigen Abständen manuelle Spielstände anzulegen, vor allem, um im Nachhinein verpasste Achievements nachzuholen.

Nach dem Intro geht es direkt mit George los, der nach der Explosion im Café herausfinden muss, was passiert ist.

Paris (Frankreich): Café, Kostümladen & Hotel Ubu

Hebt die Zeitung am Fuß der Laterne auf. Geht in das Café und untersucht die Leiche (Lupen- und Augensymbol) komplett. Sprecht dann mit der Kellnerin. Ob ihr euch ihr gegenüber als Arzt ausgebt, spielt keine Rolle. Gebt ihr jedoch keinen Brandy und bestätigt den Tod des Mannes ihr gegenüber, wenn sie fragt. Dadurch fällt sie in Ohnmacht und ihr schaltet das Achievement “Einschlagende Wahrheit” frei. Geht wieder hinaus und dann nach oben zum Straßenarbeiter. Sergeant Moué und Inspektor Augustin Rosso werden euch aufhalten und zurück zum Café geleiten. Bei der Befragung durch den Inspektor könnt ihr wahrheitsgetreu antworten oder euch bedeckt halten. Die Kellnerin wird eure Aussage bestätigen, wenn ihr die Wahrheit sagt. Schlussendlich bekommt ihr die Visitenkarte vom Inspektor und verlasst das Café. Draußen trefft ihr auf Nicole Collard und könnt sie zum Anschlag befragen. Sprecht sie 2-mal auf den Clown an, dann wird sie euch ihre Telefonnummer geben und vom Tatort verschwinden. Geht nun wieder nach oben zum Straßenarbeiter und gebt ihm die Zeitung. Er wird die Baustelle verlassen und ihr könnt mit dem Werkzeugkasten im kleinen Zelt interagieren. Dadurch erhaltet ihr den Gullydeckelheber. Geht zurück vor das Café und dann gegenüber durch den Torbogen in die Seitengasse. Benutzt hier den Gullydeckelheber beim Gullydeckel. Steigt hinab in die Kanalisation. © Screenshot GIGA Hebt im ersten Bildschirm den roten Ball vom Boden auf, der sich bei genauerer Betrachtung als rote Nase des Clowns entpuppt. Im zweiten Bildschirm der Kanalisation findet ihr das Taschentuch am Boden sowie den Stofffetzen beim Geländer. Steckt beide Gegenstände ein und verlasst die Kanalisation über die Leiter nach oben. Ihr werdet hier direkt vom Concierge des nahen Gebäudes empfangen. Eure erste Dialogauswahl spielt keine Rolle. Anschließend müsst ihr ihm aber erst die Visitenkarte vom Inspektor zeigen. Er hält euch dann für den Ermittler und wird euch zu allen anderen Themen wahrheitsgetreu antworten. Zeigt ihm den Stofffetzen und sprecht ihn dann mehrmals auf die grüne Jacke an. Er wird euch dann die Telefonnummer des Schneiders Todryk geben. Beendet dann das Gespräch, damit der Concierge euch aus dem Hof lässt. Als nächstes benötigt ihr ein Telefon. Ihr könnt entweder das Telefon beim Zelt des Straßenarbeiters benutzen oder das Telefon in der Polizeiwache (Poste de police). Letzte könnt ihr auf der Karte als Ziel auswählen, wenn ihr den Bereich nach rechts hin verlasst. Ihr solltet Nico anrufen, da sie euch neue Hinweise geben kann. Nach dem Telefonat könnt ihr über die Karte zu Nicos Wohnung bei der Rue Jarry reisen. Sprecht zunächst mit der Blumenverkäuferin vor dem Gebäude über Nico, sie gibt euch einen Tipp, wie man die Eingangstür auf bekommt. Erst jetzt könnt ihr ihre Wohnung betreten, wenn ihr mit der Tür interagiert. Zeigt Nico die rote Nase, damit sie euch den Hinweis auf den Kostümverleih “La Risée du Monde” gibt. Diesen könnt ihr nun als nächstes Ziel auf der Karte ansteuern. Bevor ihr dorthin geht, zeigt ihr außerdem den Stofffetzen, sie gibt euch im Gegenzug das Foto des Attentäters. Nach Verlassen von Nicos Wohnung erhaltet ihr das Achievement “Paris im Herbst”. Zeigt dem Kostümverleiher die rote Nase, das Taschentuch und mehrfach das Foto des Attentäters, um seinen Namen (Khan) in Erfahrung zu bringen. Wenn ihr das Gespräch beendet, erhaltet ihr zudem den Hand-Buzzer als Geschenk. Diesen benötigt ihr für das Achievement “Schock sie alle”. Ihr müsst ab jetzt alle möglichen NPCs im Spiel auf den Hand-Buzzer ansprechen. Auch jene, die ihr bereits getroffen habt, wie etwa den Concierge und Bauarbeiter nahe dem Café. Merkt euch dies also unbedingt! Wann immer ihr einen neuen NPC trefft, sprecht ihn oder sie als allererstes auf den Hand-Buzzer an, damit ihr niemanden verpasst. Andernfalls müsst ihr das Spiel ab dem verpassten NPC noch einmal komplett bis zum Ende durchspielen. Benutzt als Nächstes ein Telefon (Bei Nico, bei der Baustelle oder im Polizeirevier) und ruft Todryk an. Sprecht ihn auf das Foto von Khan an, dann wird er euch auf das Hotel Ubu verweisen, wo er den Anzug abgeliefert hat. Reist über die Karte zum Hotel und sprecht mit dem Empfangschef. Sprecht ihn mehrmals auf das Foto von Khan an und inspiziert dann das Melderegister vor ihm auf der Theke (Lupensymbol). So bringt ihr den Namen Moerlin in Erfahrung, den Khan während seines Aufenthalts im Hotel benutzt. Versucht anschließend, den Hotelschlüssel von der Pinnwand am Empfang zu stibitzen. Der Empfangschef hält euch davon ab. Sprecht nun die Frau am Klavier an, die sich als Lady Piermont vorstellt. Zeigt ihr das Foto von Khan und sprecht sie dann weiter auf Khan und den Hotelschlüssel an. Sie wird dann dem Empfangschef eine Tasche geben, die er im Hotelsafe verfrachtet. Daraufhin könnt ihr während seiner Abwesenheit den Hotelschlüssel einstecken. Geht die Treppen nach oben und benutzt den Schlüssel bei der ersten Tür auf der rechten Seite (Zimmer Nr. 21). Interagiert drinnen mit dem Fenster und klettert dann hinaus auf den Sims. So könnt ihr von außen durch das Fenster daneben Zimmer Nr. 22 betreten. Öffnet die Tür des Zimmers, woraufhin eine Zwischensequenz startet, bei der Khan das Zimmer betritt und George sich automatisch im Kleiderschrank versteckt. Sobald Khan wieder verschwindet, könnt ihr die grüne Hose auf dem Bett untersuchen. Dadurch erhaltet ihr das Streichholzbriefchen und den Ausweis von Moerlin. Verlasst das Zimmer und sprecht mit Lady Piermont in der Lobby erneut über Khan. So erfahrt ihr vom Hotelsafe. Sprecht den Empfangschef auf den Safe an und zeigt ihm den Ausweis von Moerlin. Da er euch den Inhalt nicht übergeben will, sprecht mit Lady Piermont und zeigt ihr den Ausweis. Daraufhin staucht sie den Empfangschef erneut zusammen und zwingt ihn, euch den Inhalt aus dem Safe zu geben. Dadurch erhaltet ihr das Manuskript. Achtung: Verlasst nicht mit dem Manuskript im Inventar das Hotel! Guido und Flap werden euch beim Verlassen nämlich danach durchsuchen. Werden sie fündig, heißt es “Game Over” und ihr landet mit Zementstiefeln in der Seine. Geht stattdessen wieder in Zimmer Nr. 21 und hinaus durch das Fenster auf den Sims. Benutzt nun das Manuskript mit der Gasse unter euch, damit George das Manuskript hinunterwirft. Jetzt könnt ihr das Hotel verlassen, euch durchsuchen lassen und anschließend durch die Gasse links den Hinterhof betreten, um das Manuskript vom Boden einzusammeln. © Screenshot GIGA Als Nächstes werdet ihr automatisch zurück zu Nicos Wohnung transportiert. Hier folgt eine kurze Sequenz, bei der sie euch von den Tempelrittern erzählt. Sprecht sie anschließend erneut auf das Manuskript an, damit sie euch die Adresse vom Museum gibt, wo euch André Lobineau mehr zum Manuskript erzählen kann. Nach Verlassen von Nicos Wohnung erhaltet ihr das Achievement “Khans Manuskript”. Reist nun über die Karte zum Musée Crune. Betretet das Gebäude und untersucht das Dreibein in der Mitte. Verlasst dann das Museum wieder und wählt auf dem Kartenbildschirm den Flughafen (Aéroport) aus. Anschließend könnt ihr euch nach Lochmarne in Irland begeben, wo das Abenteuer weitergeht.

Lochmarne (Irland)

Betretet nach Ankunft den Pub und bestellt beim Wirt ein Bier. Trinkt das Bier aus (jeweils 3-mal auf das Bier klicken) und bestellt dann noch ein Bier beim Wirt. Wiederholt das mehrmals und ihr schaltet das Achievement “Unsittlicher Vorschlag” frei. Sprecht am Ende des Bartresens mit Stammgast O’Brien. Befragt ihn zum Schloss und dann zum Dreibein. Sprecht anschließend mit dem rothaarigen Mann am mittleren Tisch, der sich als Fitzgerald vorstellt. Befragt ihn zu Professor Peagram, den Ausgrabungen am Schloss und den dabei gefundenen Edelstein. Anschließend redet ihr mit dem mittig an der Bar sitzenden Stammgast Doyle über Peagram, die Ausgrabung und Fitzgerald. Wählt dann das Bierglas aus, um ihm einen auszugeben. Befragt ihn dann erneut zu Fitzgerald. Verlasst den Pub und sprecht mit dem Jungen Maguire neben dem Eingang mehrmals über Peagram und die Ausgrabung. Sprecht jetzt wieder mit Fitzgerald im Pub über Peagram, die Ausgrabung, das Päckchen und Marquet. Fitzgerald wird daraufhin aus dem Pub flüchten. Maguire stürmt nun panisch den Pub und berichtet von einem Unfall. Geht hinaus und lasst euch von Maguire berichten, was passiert ist. Daraufhin folgt eine Zwischensequenz, die zeigt, wie Fitzgerald von einem Sportwagen überfahren und anschließend verschleppt wird. Durch den Unfall ist der Inhalt des Päckchens durch das Fallgitter in den Keller des Pubs gefallen. Ihr müsst jetzt also irgendwie in den Keller gelangen. Betätigt dafür zunächst den Schalter in der zertrümmerten Box links beim Eingang zum Pub. Jetzt bestellt ihr beim Wirt im Pub ein Bier. Dadurch merkt er, dass die Pumpe und die Spülmaschine kaputtgegangen sind. Zeigt ihm daraufhin den grünen Ausweis aus dem Hotel. Der Wirt wird die Klappe für euch öffnen und ihr sollt zunächst die Spülmaschine reparieren, bevor er euch zur Bierpumpe im Keller lässt. Für die Reparatur braucht ihr ein dünnes Stück Metall. Redet dazu mit dem niesenden Mann in der Ecke rechts. Wartet nach dem Gespräch, bis er einen Draht auf den Tisch legt. Sobald er niest, habt ihr ein kurzes Zeitfenster, in dem ihr euch den Draht schnappen könnt. Er wiederholt dies immer wieder, es ist also nicht schlimm, wenn ihr das Zeitfenster bei den ersten Versuchen verpasst. Benutzt den Draht dann beim Stecker der Spülmaschine, um sie zu reparieren. © Screenshot GIGA Geht nun in den Keller, wo es stockdunkel ist. Ihr könnt hier zunächst nur mit einem Hebel interagieren. Dadurch löst sich das Schloss der Falltür. Geht hinaus und öffnet das Fallgitter vor dem Pub, damit Licht in den Keller scheint. Nach der kurzen Sequenz mit Khan geht ihr wieder in den Keller. Dort nimmt George automatisch die Taschenlampe und den Edelstein an sich. Verlasst den Pub und lauft rechts von Maguire den Weg zur Ausgrabungsstelle beim Schloss hoch. Redet mit dem Farmer bei den Heuballen mehrmals über den Sportwagen und Fitzgerald. Er wird seinen Posten dann verlassen und ihr könnt über die Heuballen nach oben klettern. Benutzt beim Riss in der Schlossmauer den Gullydeckelheber, um den Schlosshof zu erreichen. Hier hindert euch nun eine Ziege daran, die Leiter weiter nach unten zu klettern. Lasst euch von der Ziege zurückstoßen und klickt, während ihr noch am Boden liegt, den Pflug auf der linken Seite an. George wird dann schnell aufstehen und zum Pflug rennen, um ihn so zu verschieben, dass sich die Ziege darin verheddert. Dadurch erhaltet ihr auch das Achievement “Die Ziege”. Anschließend könnt ihr ungehindert weiter nach unten klettern. Versucht, in der Ausgrabungsstelle zunächst die Statue aufzuheben. Sie ist zu schwer für George und wird umkippen. Richtet sie dann wieder auf, wobei ein paar Löcher im Sand zurückbleiben. Greift nun in den Sack rechts auf den Tisch, um Gips zu erhalten. Diesen kombiniert ihr mit den Löchern im Sand. Ihr benötigt nun Wasser, um den Gips zu härten. Begebt euch zurück zum Pub und greift euch das Barhandtuch unter Doyles Arm, sobald dieser den Arm zum Trinken hebt. Bevor es weitergeht, redet mit dem Wirt und sprecht ihn auf das Handtuch an. So erfahrt ihr den Namen des alten Manns ganz rechts im Pub (Ron) und das Achievement “Sozialarbeit” schaltet sich frei. © Screenshot GIGA Das Handtuch kombiniert ihr dann mit dem Wasserhahn im Keller, nachdem ihr den Hahn aufgedreht habt, um es mit Wasser vollzusaugen. Anschließend müsst ihr schnell zurück zur Ausgrabungsstelle laufen, um das Handtuch über dem Gips auszuwringen. Seid ihr zu langsam, trocknet das Handtuch und ihr müsst es erneut versuchen. Hebt den gehärteten Gips auf und kombiniert ihn mit den Löchern in der Wand. Nun verschiebt sich die Wand und ihr könnt tiefer in die Ausgrabungsstelle hineingehen. Nach der Zwischensequenz kehrt ihr automatisch zurück nach Paris in Nicos Apartment, wo ihr sie auf den neuesten Stand bringt. Nach Verlassen der Wohnung schaltet ihr das Achievement “Peagrams Edelstein” frei.

Paris (Frankreich): Krankenhaus, Museum & Montfaucon

Begebt euch als Erstes zum Polizeirevier (Poste de police). Am Empfang befragt ihr Sergeant Moué zunächst nach Marquet und könnt dann über die Karte zum Krankenhaus (Hôpital) reisen. Der Empfangsdame im Krankenhaus zeigt ihr den grünen Ausweis von Moerlin aus dem Hotel und befragt sie dann zu Schwester Grendel. Nehmt anschließend den Weg links vom Empfang durch den Flur, um zum Hausmeister zu gelangen. Zieht den Stecker aus der Steckdose links und öffnet dann die Tür rechts neben der Statue. So bekommt ihr den Doktorkittel, den George sogleich anzieht. Über den Gang hinten links geht es dann weiter zu Schwester Grendels Station. Schwester Grendel übergibt euch direkt das Blutdruck-Messgerät und schickt euch zur Visite der Patienten. Nach dem Gespräch mit dem Patienten in Bett 2 begebt euch zurück zum Empfang und sprecht mit dem leitenden Arzt Hagenmeyer, der euch für einen echten Arzt hält. Ihr sollt seinen Neffen Benoir herumführen. Geht mit Benoir im Schlepptau zurück zur Station J-2 von Schwester Grendel. Sie wird euch zum Bett von Eric Sopmarsh schicken. Benutzt einmal das Blutdruck-Messgerät bei ihm. Versucht anschließend nach rechts zum Zimmer von Marquet zu gehen. Dabei hält euch Sopmarsh auf, damit ihr seinen Blutdruck messt. Gebt das Messgerät nun an, Benoir weiter, sprecht ihn an und wählt das Messgerät aus. Wählt als Zielperson Sopmarsh aus, damit er ihn beschäftigt, während ihr ins Zimmer von Marquet geht. © Screenshot GIGA Redet jetzt noch nicht mit Marquet. Schaut (Augen- und Lupensymbol) euch stattdessen alle Gerätschaften im Zimmer von Marquet an. Dazu gehören das Krankenblatt, die intravenösen Flüssigkeiten und das medizinische Gerät. Habt ihr alles inspiziert, schaltet ihr das Achievement “Gründliche Untersuchung” frei. Sprecht nun mit Marquet. Nach der längeren Sequenz kehrt ihr automatisch zu Nicos Wohnung zurück. Ihr könnt sie wieder auf den neuesten Stand bringen und dann die Wohnung verlassen. Als Nächstes geht es zum Dreibein im Museum (Musée Crune). Im Museum könnt ihr mit Lobineau sprechen, euer Ziel ist es aber, den Wächter abzulenken, damit ihr euch im Sarkophag verstecken könnt. Benutzt dazu den Griff beim Fenster links von Lobineau, wenn der Wächter nicht hinschaut. Wenn er anschließend zum Fenster geht, um es zu schließen, interagiert schnell mit dem Sarkophag, um euch zu verstecken. Nachdem Flap und Guido das Museum nachts betreten haben, müsst ihr schnell mit dem Totempfahl interagieren, um euch dahinter zu verstecken und ihn umzuwerfen. Seid ihr zu langsam, wird Guido euch erschießen und es heißt “Game Over”. Anschließend seid ihr wieder in Nicos Wohnung, wo sie euch das Dreibein präsentiert. Nach Verlassen der Wohnung erhaltet ihr das Achievement “Der Crune-Clou”. Kehrt zurück zum Museum und sprecht mit André Lobineau über Montfaucon. Dadurch wird der Ort auf der Karte freigeschaltet. Bevor ihr nach Montfaucon geht, kehrt einmal zum Polizeirevier zurück und sprecht dort mit Rosso über alle möglichen Themen und Gegenstände, sofern noch nicht geschehen. Am Ende des Gesprächs wird er euch davon berichten, was in der Zwischenzeit Peagram zugestoßen ist. Dadurch erhaltet ihr das Achievement “Fischfutter”. Geht nun nach Montfaucon und sprecht mit dem Jongleur übers jonglieren (sein Porträt als Thema zweimal anklicken). Dann wird George es selber versuchen und scheitern. Redet anschließend mit dem Polizisten links beim Café und zeigt ihm die rote Nase. Sprecht dann erneut den Jongleur an und versucht noch einmal zu jonglieren. George wird die rote Nase dabei aufsetzen und das Publikum so amüsieren, dass der Jongleur wutentbrannt davonläuft und einen der Bälle zurücklässt, der sogleich in eurem Inventar landet. Zudem verlässt der Polizist jetzt ebenfalls die Szenerie. Da der Jongleur weg ist, könnt ihr den Gullydeckelheber beim Gullydeckel einsetzen und nach unten klettern. In der Kanalisation angekommen, benutzt den Gullydeckelheber noch einmal bei der Steinplatte ganz rechts. Interagiert anschließend mit dem freigelegten Mechanismus 2-mal. Interagiert nun mit dem Griff beim Boot hinter euch. Hebt den Haken an der Kette auf und interagiert mit dem Mechanismus, um ihn daran zu befestigen. Benutzt dann noch einmal den Griff am Boot. Jetzt ist der Geheimgang freigelegt und ihr könnt ihn betreten. Legt euch einen Spielstand an und geht einmal die Treppen nach unten (müsst ihr 2-mal bestätigen), ohne vorher den Spalt zu inspizieren. So platzt ihr ohne Vorwarnung in das Geheimtreffen und es heißt “Game Over” für euch. Auf diese Art schaltet ihr allerdings das Achievement “Völlig unbeeindruckt” frei. Ladet dann den letzten Spielstand erneut, um es nun richtigzumachen. Interagiert erst mit dem Spalt und geht nicht die Treppen nach unten! So könnt ihr das Geheimtreffen ohne Gefahr beobachten. Zwischendurch könnt ihr George wieder steuern, geht aber noch nicht die Treppen hinunter, sondern inspiziert noch einmal den Spalt, um zu beobachten, wie die Templer im Boot davonfahren. Erst jetzt könnt ihr die Treppen gefahrlos heruntergehen. © Screenshot GIGA Stellt das Dreibein auf den Sockel und legt anschließend den Edelstein auf das Dreibein. Anschließend geht es automatisch zurück zu Nicos Wohnung. Beim Verlassen erhaltet ihr das Achievement “Templerschatten”. Als Nächstes müsst ihr über den Kartenbildschirm den Flughafen auswählen und als Ziel Marib in Syrien auswählen. Bevor ihr dies allerdings macht, geht zum Polizeirevier und redet mit dem Polizisten am Empfang. Sprecht ihn auf Sergeant Moué an, dann erzählt er euch von dessen Tod. Nach Ende des Gesprächs erhaltet ihr so das Achievement “Im Einsatz”.

Marib (Syrien)

In Marib angekommen lauft ihr nach rechts die Treppen hoch und sprecht mit dem Teppichhändler. Zeigt ihm das Streichholzbriefchen, dann lässt er euch weiter zum Club die Treppe hoch. Hier folgt automatisch ein Gespräch mit Taxifahrer Ultar. Zeigt ihm das Foto von Khan und befragt ihn dann zum Bull’s Head Hill. Er bietet an, euch dorthin zu bringen, will aber 50 Dollar dafür haben. Versucht, als Nächstes die Tür zur Toilette weiter rechts zu öffnen und betrachtet anschließend das Türschild. Sprecht dann Ultar auf das Schild an, damit er es euch übersetzt. Die Toilettenbürste ist verschwunden und daher bleibt die Tür verschlossen, bis der Manager des Clubs seine Bürste zurück hat. Geht zurück zum Anfang auf den Markt und betrachtet den Kebab-Verkäufer neben der Treppe. Dieser benutzt die Bürste für seinen Grill. Sprecht ihr ihn an, kommt ihr leider nicht weiter, da er euch immer nur versucht, seinen Kebab zu verkaufen. Redet daher mit dem Jungen Nejo ganz links und sprecht ihn mehrmals auf den Kebab-Verkäufer an. Er will euch helfen, die Bürste von Arto (so heißt der Kebab-Verkäufer) zurückzubekommen. Allerdings müsst ihr Nejo dafür im Austausch etwas geben. Bietet ihm den Ball vom Jongleur an. Nejo sagt euch dann einen Satz auf Arabisch für Arto. Geht zu Arto und sagt ihm den Satz. Leider hat Nejo euch hereingelegt, denn der Satz hat Arto beleidigt und er jagt George davon. Geht zurück zu Nejo und stellt ihn zur Rede. Er gibt euch die Bürste, die er sich geschnappt hat, während ihr als Ablenkungsmanöver gedient habt. Nach Erhalt der Bürste schaltet ihr das Achievement “Sprachunkenntnisse” frei. Bringt die Bürste nun zurück zum Manager im Club Alamut. Ihr müsst die Bürste aus dem Inventar heraus mit dem Manager kombinieren, damit es klappt. Im Gegenzug erhaltet ihr die Toilettenschlüssel. © Screenshot GIGA Geht nun wieder zurück zum Markt und redet mit der Touristin Pearl über Nejo. Sie möchte ein antikes Souvenir haben. Streichelt anschließend die Katze auf dem Tisch bei Nejo (Lupensymbol bei der Katze benutzen) und drückt direkt darauf die Glocke links auf dem Tisch. Dadurch fällt eine kleine Statue zu Boden, die ihr aufheben könnt. Kombiniert die kleine Statue mit eurem Taschentuch im Inventar. Dadurch erhaltet ihr die bemalte, kleine Statue. Diese Statue zeigt ihr nun dem anderen Touristen auf dem Markt. Es handelt sich dabei um Pearls Mann Duane. Er gibt euch für die Statue 50 Dollar. Die 50 Dollar zeigt ihr nun Ultar, damit er euch zum Bull’s Head Hill bringt. Bei seinem Fahrzeug angekommen erzählt er euch allerdings, dass der Keilriemen kaputt ist und ihr müsst jetzt für die Reparatur sorgen. Geht zurück in den Club, nehmt die Schlüssel von der Theke und öffnet damit die Tür zur Toilette. Benutzt drinnen die Toilettenschlüssel beim Spender links neben dem Waschbecken und nehmt das Handtuch heraus. Dieses gebt ihr Ultar, der es als neuen Keilriemen zweckentfremden kann. Daraufhin geht die Fahrt endlich los. Beim Bull’s Head Hill angekommen, landet erst einmal automatisch das zerrissene Handtuch in eurem Inventar. Dieses werdet ihr gleich brauchen. Nehmt euch den Ast vom Baum und kombiniert ihn mit dem Handtuch, um das Stock-Handtuch zu erhalten. Dieses benutzt ihr beim Riss, um euch nach unten abzuseilen. Unten angekommen, untersucht ihr die Nische und interagiert dann mit dem Metallring darin. So kommt ihr in die Höhle hinein. Ihr entdeckt die Leiche von Klausner und die Tür schließt sich hinter euch. Durchsucht die Leiche, wodurch ihr die Linse findet. Untersucht anschließend die Statue rechts daneben. Schaut euch dann die Steintafel weiter links an. Nun kommt es zur Begegnung mit Khan. Wenn er euch nach Klausner fragt, seid ehrlich (Engelchen-Antwort wählen). Lügt ihr 2-mal hintereinander, erschießt er George und es heißt “Game Over”. Wenn er euch dann fragt, ob Klausner etwas bei sich hatte, spielt es keine Rolle, ob ihr über die Linse lügt oder nicht. Letztendlich wird Khan euch erschießen wollen. Wenn er fragt, ob ihr wie ein Hund oder wie ein Mann sterben wollt, müsst ihr letzteres wählen, dann will er euch vorher noch die Hand schütteln. Ihr habt jetzt ein kurzes Zeitfenster, um schnell den Hand-Buzzer mit Khan zu kombinieren. Durch den Schock kann George Khan zu Boden schlagen. Versucht dann aber nicht, die Pistole aufzuheben! Springt stattdessen links von der Klippe, um erfolgreich zu flüchten. Anschließend geht die Geschichte wieder in Paris in Nicos Wohnung weiter. Nach Verlassen der Wohnung erhaltet ihr das Achievement “Klausners Höhle”. © Screenshot GIGA

Paris (Frankreich)

Besucht das Museum und befragt Lobineau erst zum Manuskript und dann 2-mal zu Nico. Geht zurück zu Nicos Wohnung, wo sie euch berichtet, dass Lobineau sie besucht hat. Geht dann erneut ins Museum und befragt Lobineau insgesamt 4-mal zum Manuskript. Geht zum Flughafen und wählt als Ziel “Villa de Vasconcellos” in Spanien aus.

Villa de Vasconcellos (Spanien)

Kombiniert das Blutdruck-Messgerät mit dem Wasserschlauch links vom Eingang des Anwesens. Auf diese Weise kommt ihr ins Anwesen hinein, ohne dass euch der Gärtner aufhält. Drinnen müsst ihr allerdings erneut den Gärtner ablenken, um die Treppe hinaufzukommen. Geht den Gang rechts der Treppe entlang, wobei die Hunde aufgescheucht werden. Interagiert daraufhin direkt mit der Ritterrüstung, um euch dahinter zu verstecken. Anschließend könnt ihr die Treppen nach oben gehen, sobald der Gärtner nach dem Rechten sieht. Zudem schaltet sich jetzt das Achievement “Versteckspielchen” frei. Oben sprecht ihr mit der Gräfin über die Tempelritter und die Schachfiguren, bevor sie euch hinaus zum Mausoleum führt. Untersucht im Mausoleum das Stehpult, um die Bibel zu entfernen. Untersucht es dann erneut, um das Muster darunter zu betrachten. Sprecht dann mit der Gräfin über das Schachbrett und die Schachfiguren. Sie wird dann den Gärtner losschicken, um die Schachfiguren zu holen. Während ihr wartet, fragt die Gräfin weiter über die Tempelritter aus. Sobald die Figuren da sind, wechselt das Geschehen auf das Schachbrett. Ihr müsst hier nun das Spiel mit den weißen Figuren gewinnen. Dazu setzt ihr wie folgt: König auf D7, Läufer auf A7, Springer auf C7. © Screenshot GIGA Habt ihr alles richtig gemacht, öffnet sich ein Geheimfach mit einem Kelch, den die Gräfin sogleich in die Lüfte streckt. Anschließend seid ihr wieder in Nicos Wohnung. Nach Verlassen der Wohnung erhaltet ihr das Achievement “Der verborgene Kelch”.

Paris (Frankreich): Montfaucon & Site de Baphomet

Geht in die Kirche von Montfaucon und untersucht die Statue vor dem Fenster (Augensymbol bei der Statue benutzen). Setzt anschließend die Linse in die Schriftrolle ein, die die Statue in der linken Hand hält. Redet anschließend mit dem Priester links daneben und zeigt ihm den Kelch. Er wird anbieten, den Kelch zu polieren. Stimmt dem zu und sprecht dann erneut mit ihm. Er gibt euch den polierten Kelch zurück und erinnert sich, dass er das Wappen darauf auf dem Grab in der hintersten Ecke der Kirche gesehen hat. Untersucht das Grab links der beiden Denkmäler am Boden. © Screenshot GIGA Nun müsst ihr abermals mit André Lobineau im Museum reden. Sprecht ihn auf die Statue (Götzenbild von Baphomet) an. Daraufhin wird auf der Karte der Ort Site de Baphomet freigeschaltet, wo ihr euch hinbegeben müsst. Geht direkt rechts hinunter zur Ausgrabungsstätte und interagiert hier mit der Tür rechts. Sprecht dann den Wärter auf die Toilette an, um den Schlüsselbund zu erhalten. Öffnet mit dem Schlüsselbund die Tür rechts zur Toilette. Untersucht links das Becken und nehmt euch die Seife. Kombiniert diese mit dem Schlüsselbund in eurem Inventar, um die Seife mit Abdruck zu erhalten. Kombiniert nun den Gips mit der Seife. Die Seife voll Gips haltet ihr dann unter den Wasserhahn in der Toilette. Nach etwas trocknen erhaltet ihr so den Gipsschlüssel. Verlasst die Toilette, gebt dem Wärter den Schlüsselbund zurück und geht dann hinaus zum Maler. Versucht den Gipsschlüssel mit dem Farbeimer neben dem Maler zu kombinieren. Er wird dies jedoch nicht zulassen. Nutzt dann das Telefon rechts neben dem Wärter, um Nico anzurufen. Sie kann den Maler für euch ablenken. Sagt ihm, dass er am Telefon verlangt wird. Er wird daraufhin seinen Posten verlassen und zum Telefon eilen. Taucht jetzt aber noch nicht den Schlüssel in den Eimer. Geht stattdessen direkt dem Maler hinterher und werdet Zeuge, wie er von Nico beleidigt wird. Wiederholt dieses Ablenkungsmanöver insgesamt 3-mal, dann schaltet ihr das Achievement “Wiederholungskränkerin” frei. Erst beim vierten Mal taucht ihr dann den Schlüssel in den Farbeimer, um den bemalten Schlüssel zu bekommen. Schaut euch als Nächstes das Thermostat links neben dem Wärter an (Augensymbol benutzen). Sprecht dann mit dem Wärter über das Thermostat und interagiert anschließend damit. Nun wird es kälter im Raum und der Wärter zieht seine Handschuhe an. So merkt er nicht, dass ihr einen falschen Schlüssel zurückgebt. Sprecht den Wärter an und sagt ihm erneut, dass ihr auf die Toilette müsst. Betretet die Toilette und kombiniert erst hier den Schlüsselbund mit dem bemalten Schlüssel, um sie auszutauschen und dafür den Ausgrabungsschlüssel zu erhalten. Gebt anschließend den Schlüsselbund zurück. Jetzt müsst ihr nur noch den Wärter von der Tür wegkriegen. © Screenshot GIGA Ruft erneut Nico über das Telefon an. Sie ruft dann zurück und der Wärter wird rangehen. Anschließend geht es automatisch hinaus, wo der Wärter und der Maler anfangen zu streiten. Nun könnt ihr mit George ungestört die Tür zur Ausgrabung aufschließen und zum nächsten Abschnitt gelangen. Hier stellt ihr nun den polierten Kelch unterhalb auf den Boden vor die Statue. Daraufhin geht es wieder automatisch zurück zu Nicos Wohnung. Nach dem Verlassen erhaltet ihr das Achievement “Baphomets Geheimnis”.

Villa de Vasconcellos (Spanien)

Geht wieder zum Flughafen und reist zurück nach Spanien. Gebt hier der Gräfin den Kelch zurück und befragt sie zu ihrer Person. Verlasst das Anwesen und lauft rechts vom Gärtner zum Mausoleum. Drinnen nehmt ihr euch die Bibel vom Stehpult und kehrt damit zur Gräfin zurück. Sprecht mit ihr über die Bibel. Anschließend geht es wieder zurück zum Mausoleum. Benutzt den Stab, um das kleine Fenster links oben zu schließen. Wickelt dann das Taschentuch um den Stab. Interagiert mit der kleinen Kerze auf dem Stehpult und dann mit der alten Kerze im Kronleuchter oben. Nach dem Schmelzen der Kerze fällt der steinerne Schlüssel zu Boden, der zusammen mit dem verkohlten Taschentuch in eurem Inventar landet. Zudem erhaltet ihr jetzt das Achievement “Kerzenlicht”. Sprecht nun mit Gärtner Lopez 3-mal über den Brunnen. Zum Basteln einer Wünschelrute müsst ihr jetzt einen Y-förmigen Haselnusszweig finden. Inspiziert dazu den Haselnussstrauch links bei der Hauswand der Villa. Dadurch erhaltet ihr den Haselnusszweig, über den ihr mit Lopez sprechen müsst. Nach einer längeren Sequenz mit der Wünschelrute findet ihr euch schließlich am Boden des Brunnens wieder. © Screenshot GIGA Inspiziert den Löwenkopf (Lupensymbol) und interagiert dann mit ihm (Zahnrad). Klickt daraufhin schnell links auf den Felsrutsch, um dem umfallenden Löwenkopf auszuweichen. Andernfalls werdet ihr zerquetscht und es heißt “Game Over”. Geht nun zurück ins Anwesen und holt euch den Spiegel aus dem Geräteraum links neben der Treppe im Erdgeschoss. Steigt wieder hinab in den Brunnen und kombiniert den Spiegel mit dem Brunnenschacht, um das Sonnenlicht umzuleiten. So offenbart ihr die Öffnung im Gestein, bei der ihr jetzt den steinernen Schlüssel benutzen könnt. Betretet daraufhin den Geheimgang, um die fehlende Schachfigur zu finden. Diese gibt George automatisch der Gräfin zurück. Anschließend schaltet sich das Achievement “Der Fluch der de Vasconcellos” frei.

Zugfahrt nach Bannockburn

Nachdem George, Nico und Lobineau kurz in Paris Schlussfolgerungen ziehen, findet ihr euch auf der Europakarte wieder und müsst als nächstes Ziel Bannockburn in Schottland auswählen. Bevor ihr im Zug mit George das Abteil verlasst, sprecht mit der alten Dame gegenüber von euch. Sprecht mit ihr über alle Themen und zeigt ihr alle Gegenstände, die ihr bei euch habt. Nach Beenden des Gesprächs schaltet sich dann das Achievement “Geteilte Geschichte” frei. Geht nach Verlassen des Abteils zum benachbarten Abteil links mit den beiden Fußballfans. Der linke Fußballfan ist der letzte NPC im Spiel, den ihr für das Achievement “Schock sie alle” auf den Hand-Buzzer ansprechen müsst. Bekommt ihr die Trophäe also nicht an dieser Stelle, habt ihr im Spielverlauf zuvor irgendwo einen oder mehrere NPCs verpasst. Geht weiter nach links durch den Zug, bis ihr auf Guido trefft. Dreht dann um und kehrt zurück in euer Abteil. Nico ist jedoch verschwunden. Geht ins benachbarte Abteil links mit den Fußballfans und interagiert mit dem Fenster. Sprecht anschließend mit dem Fußballfan über Nico. Interagiert dann erneut mit dem Fenster und steigt auf das Zugdach. Auf dem Zugdach geht ihr so lange nach rechts, bis ihr eine Leiter hinunterklettern könnt. Nun stolpert ihr in einen Kampf zwischen Flap, Khan und Eklund. Sobald ihr Kontrolle über George habt, betätigt so schnell wie möglich die Notbremse links neben Georges Kopf. Seid ihr zu langsam, wird Eklund euch erschießen. Anschließend führt ihr ein letztes Gespräch mit Khan und das Achievement “Actionheld” schaltet sich frei. Verlasst den Zugwaggon anschließend über den Ausgang links. © Screenshot GIGA

Bannockburn (Schottland)

Betretet die Ruine der Kirche St. Ninians und interagiert mit dem Griff links neben der Statue. Dadurch bricht er ab und landet in eurem Inventar. Nehmt euch anschließend das Zahnrad dort, wo der Griff abgebrochen ist. Inspiziert nun insgesamt 4-mal den Haufen Geröll links vom Fenster. Dadurch findet ihr eine Tonpfeife, eine Münze, ein weiteres Zahnrad und eine Stiftkappe. Um das Achievement “Bewältigungsmechanismus” freizuschalten, kombiniert nun zunächst die Tonpfeife und die rote Nase mit dem Wasserspeier (Gargoylekopf). Erst im Anschluss setzt ihr dann beide Zahnräder und den Griff in den Wasserspeier (Gargoylekopf) ein. Nun müsst ihr den Wasserspeier benutzen, damit sich die Wand verschiebt und ihr den Gang betreten könnt. Geht weiter nach rechts durch den Gang, um das Templertreffen zu beobachten. Nach der längeren Zwischensequenz stellt sich euch Guido bei eurer Flucht in den Weg. Interagiert jetzt schnell mit der Fackel neben George, um das Schwarzpulver zu entzünden. Seid ihr zu langsam, wird Guido euch töten. Anschließend läuft die Endsequenz ab und ihr schaltet das letzte Achievement “Baphomets Fluch” frei. Habt ihr auch alle anderen Trophäen zuvor bekommen, schaltet sich auch die Platin-Trophäe "Wieder in Paris" frei und ihr habt Baphomets Fluch Reforged komplett zu 100 % abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! © Screenshot GIGA

