God of War Ragnarök: Spielzeit und Umfang

God of War Ragnarök hat in Sachen Spielzeit gehörig gegenüber God of War (2018) zugelegt. Und auch der Umfang der Nebenbeschäftigungen hat im Vergleich zum ersten Teil zugenommen. An dieser Stelle geben wir euch einen Überblick über die Spieldauer der Story und aller Nebentätigkeiten im Action-Adventure.

Spielzeit von God of War: Ragnarök

Wir haben für den Test von God of War Ragnarök und weit darüber hinaus viel Zeit in den verschiedenen Reichen des Weltenbaums verbracht. Wenn ihr euch nur auf die Story des Spiels konzentriert, werdet ihr eine Spielzeit von 20-25 Stunden benötigen, bis der Abspann über den Bildschirm flimmert. Das ist nochmal etwas länger als bei God of War (2018), das mit 20 Stunden Spielzeit auch schon eine beachtliche Spieldauer mitbrachte. Solltet ihr während eurer Spielzeit mal mit dem Spiel nicht weiterkommen, haben wir natürlich eine passende Komplettlösung für euch parat: Komplettlösung zu God of War: Ragnarök

Um das Spiel zu 100 % mit allen Nebenaktivitäten abzuschließen, haben wir insgesamt ca. 53 Stunden gebraucht. Wenn ihr auf einem der höheren Schwierigkeitsgrade spielt, werdet ihr sicherlich locker bis zu 60 Stunden beschäftigt sein. Für den Spielstart haben wir euch übrigens 7 Tipps zusammengestellt, die uns vorher gehörig geholfen hätten. Und auch als Trophäenjäger kommt ihr bei Ragnarök auf eure Kosten. Wie ihr die 100 % erreicht, haben wir in einem separaten Guide aufgelistet: Road to 100 – alle Trophäen in God of War: Ragnarök bekommen

Auch mit New Game+ könnt ihr in God of War viele weitere Spielstunden verbringen und es mit richtig harten Gegnern aufnehmen. Den Modus schaltet ihr aber nicht sofort frei. Wie das geht, erfahrt ihr hier: New Game + bei GoW: Ragnarök freischalten. Dann erwarten euch aber nicht nur neue Verbesserungen und Ausrüstung, sondern sogar ein ganz neuer visueller Modus.

Zudem hat Ragnarök einen Gratis-DLC bzw. einen Epilog bekommen, der noch weitere 6-10 Stunden Spielzeit mitbringt. So bekommt ihr mit God of War: Ragnarök ordentlich was für euer Geld.

Umfang und Größe der Spielwelt

In God of War: Ragnarök seid ihr in allen neun Reichen des Weltenbaums unterwegs. Dazu gehören Midgard, Asgard, Jötunheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim, Helheim, Niflheim und Muspelheim. Manche Reiche sind dabei deutlich größer als andere und es gibt dort mehr zu finden oder versteckte Bereiche zu entdecken.

Die ganze Spielwelt wird sich euch erst nach Ende der Story eröffnen, da ihr dann sämtliche Ausrüstung und Fähigkeiten freigeschaltet habt, um zuvor unzugängliche Bereiche zu betreten. God of War: Ragnarök präsentiert sich hier als waschechtes Metroidvania. Backtracking lohnt sich also und ihr werdet viel Spielzeit mit dem Spiel verbringen können.

Im folgenden Video gibt euch Maxi abschließend nützliche Tipps für euer Abenteuer in God of War Ragnarök:

Ihr könnt dabei nichts verpassen. Wir empfehlen, dass ihr euch erst einmal hauptsächlich auf die Story konzentriert. Nach dem Abspann könnt ihr euch weiterhin frei in der Spielwelt bewegen und alle weiteren Aktivitäten abschließen. Zudem gibt es auch Herausforderungen, die erst nach der Hauptgeschichte freigeschaltet werden

Im Spielverlauf gibt es unzählige Nebenmissionen, die Gefallen genannt werden. Zudem könnt ihr wie schon im Vorgänger erneut Odins Raben jagen und die Rätsel der Nornentruhen lösen. Zu den den Nebenaktivitäten gehören folgende Dinge:

Unzählige Sammelgegenstände und Artefakte

Nornentruhen, legendäre Truhen und Truhen mit Ressourcen und Hacksilber sind in allen Ecken der Spielwelt zu finden.

47 Nebenmissionen, wovon manche auch erst nach Abschluss der Story freigeschaltet werden.

10 Schatzkarten für die Suche nach vergrabenen Schätzen.

20 verschiedene Rüstungssets für Kratos und verschiedene Outfits für Atreus.

Neue und mehr Fähigkeiten im Kampf.

