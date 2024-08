Star Wars Outlaws: Alle Experten & Fähigkeiten freischalten

Um neue Skills für Kay in Star Wars Outlaws freizuschalten, könnt ihr bis zu neun Experten in der Spielwelt finden und rekrutieren. An dieser Stelle zeigen wir euch, wie ihr alle Experten freischalten könnt.

Anzeige

Alle Expertenquests abschließen

Im Menü unter dem Reiter "Fähigkeiten" können im Spielverlauf von Star Wars Outlaws bis zu neun Experten freigeschaltet werden. Einmal rekrutiert, könnt ihr durch sie neue Skills freischalten, indem ihr bestimmte Herausforderungen abschließt.

Ihr müsst etwa eine bestimmte Anzahl an Feinden auf spezielle Arten erledigen oder bestimmte Missionstypen abschließen. Dadurch bekommt ihr nach und nach bessere oder erweiterte Fähigkeiten für Kay. Es empfiehlt sich, die Experten so früh wie möglich im Spielverlauf freizuschalten, damit ihr die Herausforderungen möglichst früh beginnen könnt.

Anzeige

Vier der neun Experten werdet ihr während der Hauptquest zwingend freischalten müssen, um die Story vorantreiben zu können. Aber auch für die anderen Experten bekommt ihr Hinweise, wenn ihr der Story folgt. Nur der letzte Experte ist etwas versteckter.

Im Folgenden listen wir euch die Freischaltbedingungen für alle Experten auf. Sobald ihr alle neun rekrutiert habt, schaltet ihr mit "Erfahrung geht über alles" zudem eine der Trophäen und Erfolge von Star Wars Outlaws frei.

Der Barkeeper (Bram)

Barkeeper Bram in Star Wars Outlaws. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Anzeige

Bram ist der erste Experte im Spiel, den ihr bereits zu Beginn im Prolog automatisch freischalten werdet. Durch den Abschluss seiner Herausforderungen lernt ihr nützliche Skills wie die Beschwatzen-Fähigkeit oder das Freischalten von Anfragen bei Händlern.

Der Mechaniker (Selo Rovak)

Mechaniker Selo Rovak in Star Wars Outlaws. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Den Hinweis auf den Mechaniker erhaltet ihr automatisch während der Hauptquest auf Toshara. Der Standort von Selo Rovak wird euch dann auf der Karte markiert und ihr könnt seine Expertenquest abschließen. Er schaltet euch einen Boost für euren Gleiter frei. Schaltet unbedingt früh seinen "Schatzjägerin"-Skill frei. Durch diesen kann Nix mit dem Scan Kisten mit Loot in der Umgebung bläulich hervorheben.

Die Hackerin (Aila Bren)

Hackerin Aila Bren in Star Wars Outlaws. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Anzeige

Den Hinweis für die Hackerin erhaltet ihr zur gleichen Zeit wie den Mechaniker-Hinweis. Um Aila Bren freizuschalten, interagiert mit der Bartheke in der Cantina von Mirogana (Makals Spielhölle). Dadurch belauscht ihr ein Gespräch und bringt ihre Expertenquest in Gang.

Lehnt euch an dieser Stelle an die Theke, um ein Gespräch zu belauschen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Durch Aila Bren schaltet ihr das Hackingkit frei. Dieses benötigt ihr zwingend, um in der Story voranzukommen. Die Hackerin schaltet euch zusätzlich viele nützliche Schleichen-Skills frei, wenn ihr ihre Herausforderungen meistert.

Der Plünderer (Temmin Wexley)

Plünderer Temmin Wexley in Star Wars Outlaws. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Temmin Wexley müsst ihr während der Hauptquest auf Akiva rekrutieren, damit ihr den Hydro-Repulsor für euren Gleiter bekommt und über Wasser fahren könnt. Folgt dem Hinweis zum Dorf Sashin und sprecht hier mit den beiden Frauen an der Straßenecke, damit euch der Standort von Temmin markiert wird.

Anzeige

Sprecht mit diesen beiden Frauen in Sashin für Temmins Standort. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Söldnerin (Rooster Trace)

Söldnerin Rooster Trace in Star Wars Outlaws. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sprecht mit dem Barkeeper im Domak-Refektorium im Nordwesten von Kijimi-Stadt. Dieser verrät euch den Standort von Rooster Trace, die sich ebenfalls in der Bar befindet. Schließt ihre Quest ab, um sie als Expertin zu gewinnen. Dank Rooster könnt ihr unter anderem schwere Waffen von Feinden aufheben und nutzen.

Die Revolverheldin (Sheriff Quint)

Revolverheldin Sheriff Quint in Star Wars Outlaws (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sobald ihr auf Tatooine seid, sprecht mit dem Barkeeper in Chalmuns Cantina ganz im Osten von Mos Eisley. Dieser verweist euch auf den NPC neben der Band in der Cantina. Nach dem Gespräch wird euch ein Vorposten der Hutten markiert. Dort findet ihr im Haus ein Datapad mit Infos über Sheriff Quint, die ihr bereits bei eurer ersten Landung auf dem Planeten kennengelernt habt.

Begebt euch zu Quints Standort in Wayfair und schließt ihre Quest ab, um sie zu rekrutieren. Durch Quint könnt ihr während dem Adrenalinschub weitere Ziele markieren und zudem weitere Skills von ihr lernen, die eure Schießkünste verbessern.

Der Schrauber (Teeka)

Schrauber Teeka in Star Wars Outlaws. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ebenfalls in Mos Eisley auf Tatooine könnt ihr im nördlichen Bereich bei der Plündererrinne einen Hinweis auf Schrauber Teeka erhalten. Sprecht dafür mit dem Mechaniker im Suchbereich, der an einer Maschine schweißt.

Dieser Mechaniker gibt euch den Hinweis auf Teeka. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Begebt euch anschließend zum markierten NPC in Bestine, der euch den Standort der Jawa-Kolonne und Schrauber Teeka auf der Karte markiert. Schließt dann Teekas Quest ab, um ihn als Experten freizuschalten. Durch Teeka erhaltet ihr das Lasergeschütz für eurer Raumschiff und vielfältige Skills für alle Bereiche.

Der Profizocker (Lando Calrissian)

Profizocker Lando Calrissian in Star Wars Outlaws. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Begebt euch in die Bar "Das Alcazar" im Süden von Myrra auf Akiva. Hier müsst ihr das Gespräch von zwei Sabacc-Spielern belauschen.

Belauscht an dieser Stelle das Gespräch der NPCs. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anschließend wird euch etwas nördlich in Myrra eine geheime Spielhölle markiert. Bestecht den Türsteher unterhalb der Treppe oder nutzt eure Kontake, um euch Zugang zu verschaffen. Anschließend trefft ihr auf Star-Wars-Legende Lando Calrissian und könnt den Rest seiner Quest abschließen.

Der Veteran (MT-7)

Veteran MT-7 in Star Wars Outlaws. (© Bildquelle: Screenhot GIGA)

Dieser Experte ist am schwierigsten zu bekommen. Seine Quest wird erst freigeschaltet, nachdem ihr fünf der insgesamt 16 verschlüsselten Nachrichten im Spiel gefunden habt. Die Nachrichten befinden sich in Schatzkisten der verschiedenen Orbits der Planeten im Spiel. Erkundet also mit eurem Raumschiff die Orbits und nutzt hier den Scan, damit ihr die Kisten schnell findet.

Im Datenbank-Menü bei den Sammelobjekten könnt ihr bei den Übertragungen einsehen, wie viele Nachrichten ihr schon gefunden habt. Sobald ihr fünf habt, fliegt vom Akiva-Orbit aus die Landezone "Verlassenes Versteck" auf Akiva an. Dort könnt ihr die Quest von MT-7 starten. Nach Abschluss der Mission könnt ihr euch dank des Entschlüsselungsmoduls alle Nachrichten anhören.

Das ultimative Star Wars Quiz

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.