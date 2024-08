Star Wars Outlaws: Alle 15 Nix-Schätze finden

In Star Wars Outlaws könnt ihr 15 einzigartige Schätze von Kays Begleiter Nix finden. Dafür erhaltet ihr nicht nur besondere Outfits für Nix, sondern schaltet auch das Achievement "Ich hab da was für dich" frei. An dieser Stelle zeigen wir euch alle Fundorte der Nix-Schätze.

Nix-Schatz-Fundorte in Star Wars Outlaws

Mit den Nix-Schätzen könnt ihr fünf verschiedene Accessoires für Kays Begleiter freischalten. Die Schätze tauscht ihr dafür beim Schneider im Marktviertel von Mirogana (Toshara) ein. Unter dem Menüpunkt "Anfragen" werden hier alle gesuchten Schätze aufgelistet.

Bei diesem Händler auf dem Mirogana-Markt könnt ihr die Schätze von Nix eintauschen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Schätze sind über alle vier Planeten im Spielverlauf verteilt. Ihr bekommt leider keinerlei Hinweise, wo ihr suchen müsst. Sobald ihr euch allerdings in der Nähe eines Schatzes befindet, wird Nix sich bemerkbar machen und von euch weglaufen. Folgt ihm dann einfach bis zum Fundort des Schatzes, der immer im Boden vergraben liegt.

Der Weg zu den Schätzen besteht meist aus einem Hindernisparcours mit vielen Klettereinlagen. Schaut einfach immer, wo Nix sich gerade befindet, in unmittelbarer Nähe gibt es dann immer eine Möglichkeit, weiterzulaufen oder zu klettern. Sobald ihr alle 15 Schätze gefunden habt, schaltet ihr mit "Ich hab da was für dich" eine der Trophäen und Erfolge von Star Wars Outlaws frei.

Im Folgenden listen wir euch die Fundorte aller 15 Nix-Schätze auf. Sie haben alle einen eigenen Namen und werden auch im Datenbank-Menü bei den Sammelobjekten gelistet. So könnt ihr prüfen, welche euch noch fehlen. Sie sind nicht verpassbar und ihr könnt sie alle auch noch nach der Story einsammeln.

Glückswürfel

Planet: Toshara

Toshara Fundort: Lauft vor Mirogana durch den Metallbogen in die Seitengasse, dann läuft Nix vor und führt euch zum Schatz.

Fundort vom Nix-Schatz "Glückswürfel". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Funkelndes Metall

Planet: Toshara

Toshara Fundort: Die Schatzjagd beginnt direkt südlich von Mirogana im Gebiet von Crimson Dawn.

Fundort vom Nix-Schatz "Funkelndes Metall". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Teil einer Schusswaffe

Planet: Toshara

Toshara Fundort: Die Schatzsuche startet am südlichen Ende des kleinen Bergs beim Schriftzug "Die Weidenau" auf der Karte.

Fundort vom Nix-Schatz "Teil einer Schusswaffe". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Droidenauge

Planet: Toshara

Toshara Fundort: Die Schatzsuche startet bei den südlichen Wasserfällen.

Fundort vom Nix-Schatz "Droidenauge". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Geheimes Amulett

Planet: Toshara

Toshara Fundort: Die Schatzsuche startet ganz im Süden der verlorenen Steppe im Gebiet des Pyke-Syndikats.

Fundort vom Nix-Schatz "Geheimes Amulett". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Funkelnder Brocken

Planet: Toshara

Toshara Fundort: Die Schatzsuche startet beim Felsen zwischen der Luftspiegelung und die Weidenau.

Fundort vom Nix-Schatz "Funkelnder Brocken". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Winziges Schiff

Planet: Tatooine

Tatooine Fundort: Die Schatzsuche startet nach Betreten der Seitengasse im Südviertel von Mos Eisley.

Fundort vom Nix-Schatz "Winziges Schiff". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hörner

Planet: Tatooine

Tatooine Fundort: Die Schatzsuche startet östlich vom Huttenkartell-Lagerhaus.

Fundort vom Nix-Schatz "Hörner". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hammerstein

Planet: Tatooine

Tatooine Fundort: Die Schatzsuche startet am nördlichen Rand der nördlichen Jundland-Wüste.

Fundort vom Nix-Schatz "Hammerstein". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ballerknopf

Planet: Toshara

Toshara Fundort: Die Schatzsuche startet bei der Säulenwand im Nordwesten der nördlichen Jundland-Wüste.

Fundort vom Nix-Schatz "Ballerknopf". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bildkarte

Planet: Kijimi

Kijimi Fundort: Die Schatzsuche startet zwischen den zwei Treppen auf der Straße der Königin in Kijim-Stadt.

Fundort vom Nix-Schatz "Bildkarte". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Muffliger Knochen

Planet: Akiva

Akiva Fundort: Die Schatzsuche startet östlich beim Karaba-Ausläufer.

Fundort vom Nix-Schatz "Muffliger Knochen". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Altes Geld

Planet: Akiva

Akiva Fundort: Die Schatzsuche startet östlich im Myrra-Tal nahe dem Fluss.

Fundort vom Nix-Schatz "Altes Geld". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fruchtummantelung

Planet: Akiva

Akiva Fundort: Die Schatzsuche startet bei den Tempelruinen nordöstlich der Pyke-Kristallmine.

Fundort vom Nix-Schatz "Fruchtummantelung". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprechkästchen

Planet: Akiva

Akiva Fundort: Die Schatzsuche startet in der Region Selasaberg am Fluss östlich vom Außenposten Kassina.

Fundort vom Nix-Schatz "Sprechkästchen". (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

