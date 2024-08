Star Wars Outlaws: Verschlüsselte Nachrichten & Übertragungen finden

In Star Wars Outlaws könnt ihr 16 verschlüsselte Übertragungen finden, die zu den Sammelobjekten gehören. Diese sind nicht nur wichtig, um einen geheimen Experten freizuschalten, sondern auch um das Disruptor-Ausrüstungsset zu bekommen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller verschlüsselten Nachrichten.

So bekommt ihr alle 16 Übertragungen

Die Nachrichten befinden sich ausschließlich im Weltall in kleinen Frachtcontainern (siehe Bild oben). In den Orbits von Toshara, Kijimi, Tatooine und Akiva müsst ihr nach diesen Containern Ausschau halten. Die Container gehören zu den Schätzen bei den benannten Orten im All.

Links oben auf der Karte könnt ihr immer sehen, wie viele Schätze ihr schon bei jedem Ort gefunden habt. Nutzt regelmäßig den Scan eures Raumschiffs (auf Konsolen: Rechten Analog-Stick drücken) und überprüft, ob ein Kistensymbol in der Nähe aufploppt. So könnt ihr dann unter anderem die Container mit Nachrichten finden.

Nachdem ihr eure erste Übertragung gefunden habt, bekommt ihr den Eintrag "Verschlüsselte Nachrichten" in eurem Journal bei den Experteninformationen freigeschaltet. Nachdem ihr 5 der 16 Übertragungen gefunden habt, kann ND-5 das Signal entschlüsseln. Fliegt dann im Akiva-Orbit den Planeten an und wählt den Landeplatz "Verlassenes Versteck" als Ziel aus. Hier trefft ihr auf MT-7, dessen Quest ihr absolvieren könnt, um ihn als letzten Experten freizuschalten.

Anschließend erhaltet ihr den Eintrag "Separatisten-Nachrichten" im Informationsmenü des Journals für die 11 verbleibenden Übertragungen, die ihr finden sollt. Habt ihr alle, bekommt ihr den Journal-Eintrag "Versteckte Koordinaten". Schaltet ihn aktiv, denn er wird euch zu einem Bunker führen, indem ihr eine Kiste mit allen Teilen des Disruptor-Ausrüstungssets plündern könnt. Dies ist auch wichtig, um mit "Die gute alte Schule" eine der Trophäen und Erfolge von Star Wars Outlaws freizuschalten.

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller 16 Übertragungen. Sie haben jeweils einen eigenen Namen und werden im Datenbank-Menü bei den Sammelobjekten verzeichnet. So könnt ihr überprüfen, welche Nachrichten euch noch fehlen.

CIS-Übertragung 01

Planetenorbit: Akiva

Akiva Fundort: Fallensteller-Feld (Neben der riesigen Satellitenschüssel)

Fundort der CIS-Übertragung 01. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

CIS-Übertragung 02

Planetenorbit: Akiva

Akiva Fundort: Kinro-Komet

Fundort der CIS-Übertragung 02. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

CIS-Übertragung 03

Planetenorbit: Akiva

Akiva Fundort: Konvoi-Schiffswrack

Fundort der CIS-Übertragung 03. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

CIS-Übertragung 04

Planetenorbit: Akiva

Akiva Fundort: Fallensteller-Feld

Fundort der CIS-Übertragung 04. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Marandas Fehler 01

Planetenorbit: Kijimi

Kijimi Fundort: Pilotentod

Fundort von Marandas Fehler 01. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Marandas Fehler 02

Planetenorbit: Kijimi

Kijimi Fundort: Zerfallenes Schiff

Fundort von Marandas Fehler 02. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinweis: In der von uns gespielten PS5-Version lässt sich dieser Frachtcontainer derzeit (Version 1.02) nicht öffnen.

Marandas Fehler 03

Planetenorbit: Kijimi

Kijimi Fundort: Schattenpass

Fundort von Marandas Fehler 03. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Marandas Fehler 04

Planetenorbit: Kijimi

Kijimi Fundort: Zerfallenes Schiff

Fundort von Marandas Fehler 04. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf der Flucht 01

Planetenorbit: Kijimi

Kijimi Fundort: Kern des Nebels

Fundort von Auf der Flucht 01. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf der Flucht 02

Planetenorbit: Toshara

Toshara Fundort: Der Schmelztiegel

Fundort von Auf der Flucht 02. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf der Flucht 03

Planetenorbit: Tatooine

Tatooine Fundort: Schlachtfeld

Fundort von Auf der Flucht 03. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf der Flucht 04

Planetenorbit: Toshara

Toshara Fundort: Der Schmelztiegel

Fundort von Auf der Flucht 04. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sefins Reise 01

Planetenorbit: Toshara

Toshara Fundort: Schiffsfriedhof

Fundort von Sefins Reise 01. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sefins Reise 02

Planetenorbit: Toshara

Toshara Fundort: Wrackhaufen

Fundort von Sefins Reise 02. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sefins Reise 03

Planetenorbit: Toshara

Toshara Fundort: Slygel-Schwarm

Fundort von Sefins Reise 03. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sefins Reise 04

Planetenorbit: Toshara

Toshara Fundort: Slygel-Schwarm

Fundort von Sefins Reise 04. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

