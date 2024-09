God of War Ragnarök: New Game Plus freischalten

Spiele wie God of War Ragnarök sind für ein New Game Plus prädestiniert, aber könnt ihr auch dieses Mal ein neues Spiel + starten? An dieser Stelle beantworten wir euch diese Frage und geben euch einen Vorgeschmack auf die Inhalte nach der Story.

New Game Plus starten – geht das?

Die Antwort lautet glücklicherweise: Ja, den gibt es! Beim Release des Spiels war es noch gar nicht der Fall, aber die Entwickler haben diesen im Nachhinein doch noch hinzugefügt. Am 05. April 2023 konnten sich alle Fans über das kostenlose Update freuen und wieder munter in die Welt von Kratos und Atreus zu stürzen.

Ihr müsst auch nichts besonderes tun, um NG+ freizuschalten; dieser steht euch zur Verfügung, sobald ihr die Hauptstory abgeschlossen habt. Im New Game Plus erwarten euch dann ebenso nicht nur schwierigere Gegner, sondern auch neue Rüstungen, Ressourcen und Zauber.

Darauf könnt ihr euch also in NG+ freuen:

Neue Rüstungen: Rüstung des Schwarzen Bäres, Spartaner-Rüstung, Ares-Rüstung, Zeus-Rüstung

Neuer Schild: Spartaner-Aspis

Neue Farbkombinationen für Rüstungen

Level-Cap auf 10 erhöht

Berserkerseelen-Drops droppen von Berserkern

Neue Verzauberungen: Zauber der vergoldeten Münze, Drachen-Gravur

Neue Game-Mechanik: Bürden machen euch das Leben schwieriger

Skill-Mod: Verstärkt die Effekte eurer Lieblingsmodifikationen mit EXP

Platinum-Belohnungen bei Aufträgen

Yggdrasils Tau aus Nornir-Truhen: Erhöht damit eure Stats über ihre bisherigen Limits hinaus

Nilfheim wird größer: Die Sparring-Arena bietet euch die Möglichkeit, neue Gegner zu bekämpfen.

Endgame-Bosse haben neue Tricks im Ärmel

Schwarz-Weiß-Rendermode: Genießt die Story a lá Stummfilm mit dem Sepia-Flair

Ihr könnt Cutscenes nun skippen!

Kann man nach der Story weiterspielen?

Leichte Spoiler-Warnung



Achtung: Im Folgenden gehen wir etwas detaillierter auf die Inhalte nach Abschluss der Story ein. Wenn ihr überhaupt nicht gespoilert werden wollt, lest jetzt nicht weiter.

Auch ohne NG Plus gibt es in God of War Ragnarök viel zu tun. Denn nach Abschluss der Story könnt ihr euch weiterhin frei in der Spielwelt bewegen und alle offenen Aktivitäten abschließen. Es ist nichts verpassbar. Nach dem Abspann bekommt ihr dazu auch einen entsprechenden Bildschirm eingeblendet, der euch sogar neue Aktivitäten „Jenseits von Ragnarök“ freischaltet.

Auch ohne NG+ gibt es nach der Story neue Inhalte zu entdecken (© Screenshot spieletipps)

So werden die schwierigsten Bosse im Spiel etwa erst nach Abschluss der Story freigeschaltet. Zudem könnt ihr jetzt die Überreste von Asgard in der Spielwelt finden und alle Gebiete zu 100 % abschließen. Während der Story ist dies nicht möglich. Mehr Infos zu Spielzeit und Umfang findet ihr auch im verlinkten Guide.

