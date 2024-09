Zieht Sony zum Start der PS5 Pro wirklich dieses Gaming-Ass aus dem Ärmel?

Gute Nachrichten für Fans von God of War? Ein neues, bisher geheimes Projekt von Santa Monica Studio scheint am Horizont zu stehen. Erste Hinweise deuten auf eine spannende Erweiterung im Universum der beliebten Spielereihe hin.

Kleines Projekt, große Vorfreude? Was steckt hinter den mysteriösen Andeutungen?

Laut aktuellen Berichten arbeitet das Santa Monica Studio an einem „kleinen, aber speziellen Projekt“, das die Herzen der Fans höherschlagen lassen dürfte. Bestätigt wurde dies von Sarah Carlos, einer PlayStation-Playmakerin – Teil eines offiziellen Influencer-Programms von Sony. Bei ihrem Besuch bei Santa Monica durfte sie einen exklusiven Blick auf das geheime Projekt werfen. Sie schwärmte auf Social Media von dem „besten Tag ihres Lebens“ und deutete an, dass sich besonders God-of-War-Fans auf das kommende Projekt freuen dürfen. Doch was genau erwartet uns?



Details bleiben natürlich noch rar. Aber Carlos ließ zumindest einen kleinen Hinweis fallen – in Form von drei Emojis, die auf die PlayStation hinweisen und dem Posieren vor einer God-of-War-Statue. Was das bedeutet, bleibt natürlich Spekulation. Doch es gibt schon erste Vermutungen, dass es sich um ein AA-Projekt handeln könnte, also ein kleineres, aber dennoch hochkarätiges Spiel im God-of-War-Universum. Vielleicht erleben wir Atreus, Kratos' Sohn, in einem neuen Abenteuer – ein perfekter Begleiter für den vermuteten Launch der PlayStation 5 Pro, der schon bald enthüllt werden könnte. Ein mögliches Design und etwaige technische Details zu der Konsole sind bereits im Umlauf.



Mit dem Release von Astro Bot und keiner großen Ankündigung für Ende 2024 könnte Sony die Gelegenheit nutzen, das God of War-Franchise weiter auszubauen. Eines ist sicher: Die nordische Saga ist noch lange nicht zu Ende.

Ihr wollt mehr God of War? Werft einen Blick auf Astro Bot

Beim Kauf einer PlayStation 5 gibt es Astro Bot gleich dazu. Das Spiel, das die Features des DualSense-Controllers demonstrieren soll, wurde ein großer Erfolg. Kein Wunder also, dass Sony jetzt den Nachfolger veröffentlicht hat, um das 30-jährige Bestehen von Sony Interactive zu feiern – und das in großem Umfang.



Das Spiel bietet über 150 Cameos bekannter PlayStation-Charaktere, darunter Ratchet & Clank, Ape Escape und viele weitere. Besonders God of War-Fans dürfen sich über den humorvollen Auftritt der Marke in Astro Bot freuen – die perfekte Möglichkeit, um die Wartezeit bis zum nächsten großen Titel zu verkürzen.

