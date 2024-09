Bei der PS5 Pro vermeidet Sony einen Fehler, der mich bei der PS4 Pro massiv gestört hat

Die Hinweise zur PS5 Pro verdichten sich weiter. So berichtet ein Insider, dass Sony bei der neuen Konsole doppelt so viel internen Speicher verbauen will und die Konsole verhältnismäßig leise arbeiten soll. Nach der Düsenjet-PS4-Pro wäre das eine erfreuliche Überraschung.

Insider verrät technische Details der PS5 Pro

Schon im Herbst 2024 wird Sony die PS5 Pro vorstellen – zumindest laut der Gerüchteküche. Und so langsam machen immer mehr Leaks und Hinweise die Runde, die mutmaßliche Details der nächsten Konsole verraten.



Einer von diesen Insidern ist Moore’s Law is Dead, der in seinen Video-Podcasts immer mehr spannende Details durchsickern lässt. So gibt er etwa an, dass Entwickler-Kit der PS5 Pro mit 2 TB internen Speicher ausgestattet sein soll. Zum Vergleich: Das aktuelle Slim-Modell der PS5 hat nur 1 TB SSD-Speicher an Bord, beim Launch-Modell waren es sogar nur 825 GB. Ob auch die Verkaufsversion der PS5 Pro im Handel doppelten Speicher bietet, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen (Quelle: YouTube – Moore's Law is Dead).

Ein weiterer Hinweis, den Moore's Law is Dead fallenlässt, dreht sich um die Lautstärke der PS5 Pro. Besitzer der PS4 Pro werden wissen: Unter Volllast hatte man beinahe das Gefühl, dass die Sony-Konsole zum Senkrechtstarter mutierte und das Sideboard im Wohnzimmer als Startplattform nutzte – kurzum: Die Konsole war verdammt laut, vor allem im Sommer und wenn man den Pro-optimierten Spielen die Möglichkeit gab, die die volle Leistung der Konsole auszureizen.



Bei der PS5 Pro soll das anders sein. Sony setzt anscheinend auf den gleichen Stromanschluss, der auch schon bei der PS5 zum Einsatz kommt. Die Vermutung liegt daher nahe, dass die Pro-Konsole zumindest nicht deutlich mehr Strom verbraucht als die Basis-Version.

Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Sony die PS5 Pro wieder etwas größer baut als das Slim-Modell der PS5 (bei Amazon anschauen) und Sony vielleicht sogar auf ein effizienteres SoC setzt, ist es durchaus wahrscheinlich, dass das Pro-Modell kühler unter Last bleibt und die Lüfter weniger stark aufdrehen müssen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das aber reine Spekulation.

PS5 Pro: Grafikleistung auf dem Niveau einer RX 7700 XT

Und wie steht es um die Grafikleistung der PS5 Pro? Laut Hardware-Insider Kepler_L2 scheint die Sony-Konsole in klassischen Raster-Arbeiten in etwa das Leistungsniveau der AMD Radeon RX 7700 XT zu erreichen. Die Raytracing-Leistung der PS5 Pro soll jedoch deutlich höher liegen als bei der Mittelklasse-Grafikkarte von AMD.

Die Vermutung liegt nahe. Schließlich wurde bereits in anderen Leaks nahegelegt, dass der Grafikleistungssprung der PS5 Pro im Vergleich zur Basis-Version bei etwa 45 Prozent liegt.



Ob die Leaks stimmen, werden wir jedoch erst wissen, wenn Sony endlich mit offiziellen Informationen zur PS5 Pro herausrückt. Hoffentlich ist das bereits in ein paar Wochen der Fall.

Inzwischen gibt es auch Spekulationen zum Preis der PS5 Pro. Wie viel Geld würdet ihr für die neue Sony-Konsole auf den Tisch legen?

Jetzt mal ehrlich: Wie viel Geld würdet ihr für die PS5 Pro ausgeben?

