Toter PS5-Shooter wird für Hunderte Euro auf eBay verkauft – ist aktuell unspielbar

Sonys Multiplayer-Shooter Concord geht zwei Wochen nach Release offline, doch die PS5-Version wird für teures Geld weiterverkauft.

PlayStation-Debakel: Concord war ein Flop

Der Hero-Shooter Concord erschien am 23. August für die PlayStation 5 und auch den PC. Das Spiel entpuppte sich jedoch als einer der schnellsten Flops der Videospielgeschichte.



Keine zwei Wochen später kündigte Sony an, das Spiel am 6. September wieder vom Netz zu nehmen. Allen Käufern des 40 Euro teuren Spiels wurde eine vollständige Rückerstattung zugesichert.



Dem Spiel fehlte es von vorneherein an Spielern. Schon direkt zum Release schaffte es Concord auf Steam keine 700 Spieler für sich zu gewinnen.



Eine kleine Hoffnung bleibt, denn Sony denkt zumindest über Optionen nach, den Shooter doch irgendwie zu retten. Womöglich als Free-to-Play-Modell.

Vom Fehlschlag zum Sammlerstück?

Es scheint, dass einige Spieler denken, Concord könnte sich aufgrund dieser durchaus besonderen Geschichte zu einem Objekt für Sammler entwickelt.



Concord wird neuerdings für einen deutlich höheren Preis auf eBay verkauft. Aktuell finden sich dort 149 Angebote, deren Preis sich größtenteils zwischen 100 und 200 Euro bewegt.

Einige versuchen das Spiel auch für bis 300 oder 450 Euro unter die Leute zu bringen. Außerdem gibt es ein Angebot mit ganzen 10 Versionen für knapp 1.200 Euro.



Verkauft wird ausschließlich die PS5-Version, da nur diese in einer physischen Edition erschienen ist. Die meisten der Angebote stammen aus Großbritannien, wodurch noch mal erhebliche Versandgebühren anfallen.



Wichtig: Mit dem Abschalten der Server ist Concord nicht mehr spielbar, da es sich um ein reines Online-Spiel handelt. Es ist aktuell schwer abzusehen, ob Concord jemals eine nennenswerte Wertsteigerung erfahren wird.



Der gescheiterte Shooter wird sehr wahrscheinlich eine Erwähnung in der Geschichte der Videospiele finden – die Frage ist, ob er ein eigenes Kapitel bekommt oder nur eine Fußnote sein wird.

Was Sony daraus gelernt hat? Nicht viel vermutet unser Kollege Gregor Elsholz, denn das Unternehmen hat bereits das nächste Service-Game in den Startlöchern:

