Geht PlayStation die Puste aus? Sony gibt große Schwäche zu

Die PlayStation 5 ist schon lange nicht mehr neu und Gamer konnten in den vergangenen Jahren viele tolle Spiele zocken. Doch wie sieht die Zukunft der Konsole aus? Sony übt sich hierzu in überraschend ehrlicher Selbstkritik.

Zu wenig neues auf der PlayStation? Das sagt Sony

PlayStation-Konsolen sind für ihre großen Gaming-Blockbuster wie God of War, The Last of Us, Horizon oder Spider-Man bekannt. Sony-CFO Hiroki Totoki äußert im Interview mit der Financial Times allerdings Bedenken, dass die PS5 und sogar das ganze Unternehmen in Zukunft Probleme bekommen könnten. Grund dafür sei der Mangel an neuen IPs, also Franchises, aus denen Videospiele werden können.

Ob es nun um Spiele, Filme oder Anime geht, wir haben nicht so viele IPs, die wir von Anfang an aufgebaut haben. Uns fehlen (IPs) in einer frühen Phase und das ist ein Problem für uns. Hiroki Totoki

Totoki sieht es dagegen als Stärke von Sony, ein weltweites Publikum für Inhalte zu finden, die auf dem Heimatmarkt bereits populär sind (Quelle: Financial Times)

Was ist dran an der Schwäche der PlayStation?

Sonys Eingeständnis klingt dramatisch. Immerhin werden die meisten Fans sicher nicht wollen, dass Sony immer nur die gleichen drei Ideen wiederkäut. Allerdings spricht Totoki nicht nur über Spiele, sondern über Sony-Inhalte insgesamt. Gerade im Bereich der Filme fällt das Unternehmen vor allem durch Mega-Flops wie Madame Web auf.



Totoki nennt Videospiele in seiner Aufzählung trotzdem als Erstes. Ein Blick auf die größten PlayStation-Hits der letzten Zeit offenbar ebenfalls, dass es sich vor allem um Fortsetzungen bekannter Marken handelt. Eine neue IP wie Concord scheitert dagegen auf spektakuläre Art und Weise.



Falls PlayStation in Reaktion auf die Bedenken von Sony jetzt also eine Offensive mit neuen IPs starten will, werden Spieler das sowieso erst in einigen Jahren herausfinden, denn Spieleentwicklung dauert lange. Vielleicht ja zum Start der PlayStation 6.

