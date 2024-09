Nach Concord-Flop auf der PS5: Sony droht mit nächstem Multiplayer-Shooter

Der Release des PS5-Shooters Concord hat sich als beispielloses Desaster herausgestellt. Trotzdem bringt Sony jetzt schon das nächste Live-Service-Spiel in Position – dabei sollte das Unternehmen aus dem Shooter-Flop unbedingt lernen.

Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Wenn ich 1912 bei dem Untergang der Titanic vor Ort gewesen wäre, hätte die Katastrophe starke emotionale Reaktionen in mir hervorgerufen – von Schock über Trauer bis hin zu Mitleid hätte ich sicherlich schwer damit zu kämpfen gehabt.



Dementsprechend hätte es lange Zeit gebraucht, bis ich mich überhaupt wieder in die Nähe eines Schiffs gewagt hätte – und von der Konstruktion hätte ich vermutlich noch länger Abstand genommen.

Die Titanic kommt mir aktuell deshalb in den Sinn, weil der PS5-Release des Multiplayer-Shooters Concord solch ein unfassbares Desaster war – und Sony kurz nach dem Untergang bereits die Kabinen für den nächsten Luxusdampfer designt.

Fairgame$: Sony bringt nächsten Live-Service-Shooter in Stellung

Nur kurz nachdem der PS5-Shooter Concord einen der spektakulärsten Gaming-Bauchklatscher aller Zeiten hingelegt hat, konzentriert sich Sony mit Fairgame$ bereits auf das nächste Live-Service-Spiel. Wie im Podcast GI Microcast zu hören ist, ist man bei Sony intern selbstbewusst, was die Chancen des kommenden Live-Service-Shooters Fairgame$ angeht.

So gäbe es viel Lob aus den eigenen Reihen und Insider Christopher Dring behauptet, dass PlayStation viel daran setzen wird, dass sich der Heist-Multiplayer etablieren könne.



Die interne Positivität rund um Fairgame$ macht durchaus stutzig, denn nach dem gigantischen Flop von Concord sollte Sonys zwanghafter Drang, ein weiteres populäres Live-Service-Spiel auf den ohnehin überfüllten Markt zu werfen, unbedingt hinterfragt werden. (Quelle: YouTube)

Fairgame$: CGI-Reveal-Trailer

Wird PlayStation aus Concord lernen?

Zumal bereits der erste Trailer von Fairgame$ in der Community im besten Falle ein Schulterzucken hervorgerufen hat. Es lässt sich durchaus behaupten, dass aktuell außerhalb von Sony schlicht niemand wirklich auf das Spiel wartet.



Natürlich muss erwähnt werden, dass Fairgame$ im Vergleich mit Concord eine etwas andere Art von Multiplayer-Shooter ist und dass Spiele im Voraus nicht beurteilt werden können. Dennoch wird es das Heist-Game schwer haben. Denn als zeitaufwendiges Live-Service-Spiel muss es automatisch mit allen anderen endlosen Shootern konkurrieren – von Overwatch 2 über Apex Legends bis hinzu Fortnite.

Deswegen würde ich an Sonys Stelle erst einmal auf dem Boden der Tatsachen bleiben und nicht gleich wieder im Live-Service-Fieber mit Fairgame$ in große See stechen – zumindest so lange, bis irgendjemand eine garantiert Eisberg-freie Route gefunden hat.

