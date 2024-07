PS5 Pro kurz vorm Start? Jetzt ist die Katze aus dem Sack

Eine offizielle Bestätigung seitens Sony, dass man an einer PS5 Pro arbeitet, gibt es zwar immer noch nicht, doch dank des letzten großen Updates von No Man’s Sky kann die Existenz der kommenden Konsole kaum noch abgestritten werden. Darin finden sich nämlich Grafikeinstellungen, die höchstwahrscheinlich zur PS5 Pro gehören. Ist der Release also näher als gedacht?

No Man’s Sky hat eigenes Grafik-Preset für die PS5 Pro

Mit dem letzten großen Update hat es No Man’s Sky nicht nur geschafft, sich zurück in die Steam-Topseller zu kämpfen, auch die Grafik wird dank des letzten Patches ordentlich aufgehübscht.

X-Nutzer @bomber_that hat das anscheinend zum Anlass genommen, um mal einen Blick auf eine Datei im Spiel zu werfen, die unter anderem die Grafikeinstellungen regelt. Dort hat er eine interessante neue Voreinstellung entdeckt, die auf den Namen „Trinity“ hört:

Das frische Preset ähnelt den Einstellungen der PS5-Version, es gibt jedoch ein paar kleine Unterschiede:

Die dynamische Auflösungsskalierung geht beim Trinity-Preset nur bis auf den Faktor 0,8 runter, bei der PS5-Version ist es der Faktor 0,6.

Die grafische Qualität des Wassers steht bei Trinity auf Ultra, bei der PS5 hingegen nur auf High.

Mit anderen Worten: Mit dem Trinity-Preset löst das Spiel intern auch in grafisch anspruchsvollen Situationen höher auf und das Wasser sieht etwas hübscher aus. Die Vermutung liegt auf der Hand: Trinity ist der Codename der PS5 Pro.

Die wichtigsten geleakten Details zur PS5 Pro haben wir für euch auf TikTok zusammengefasst:

Die zusätzlichen Einstellungen zu FSR, DLSS und XeSS können ignoriert werden. Diese werden höchstwahrscheinlich nur bei der PC-Version zum Einsatz kommen, auch wenn die PS5 auf AMD-Hardware setzt. Es ist jedoch gut möglich, dass in Zukunft No Man’s Sky auf PSSR setzt, Sonys gemunkelte PS5-Pro-exklusive Upscaling-Lösung.

Wann erscheint die PS5 Pro?

Einen konkreten Release-Termin für die PS5 Pro gibt es immer noch nicht. Doch da jetzt schon das mutmaßliche Preset für die neue Konsole in No Man’s Sky integriert ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Entwickler bereits die finale Hardware oder zumindest ein entsprechendes Entwickler-Kit am Start haben.

Mit anderen Worten: Die PS5 Pro wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Zuletzt gab es Theorien, dass Sony im Herbst 2024 den Verkauf der Konsole starten könnte – wir gehen auch davon aus, dass die neue Sony-Konsole auf jeden Fall zum Weihnachtsgeschäft in den Läden steht.

Zuletzt wurden weitere technische Details der PS5 Pro geleakt:

