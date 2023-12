Kostenloser Nachschub für God of War – PS5-Spieler sind aus dem Häuschen

Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber Sony und Santa Monica Studio haben dennoch schon ein Geschenk für Besitzer von God of War Ragnarök parat. Schon in Kürze können PS5- und PS4-Spieler einen Gratis-DLC für das Action-Meisterwerk herunterladen.

God of War Ragnarök erhält Gratis-DLC

Ein Jahr nach seinem Release bekommt God of War Raganrök jetzt nochmal völlig überraschend einen DLC spendiert. Und das komplett kostenlos!

Die Inhaltserweiterung trägt den Namen „Valhalla“ und schickt euch eben genau an diesen Ort. Valhalla ist ein Epilog und knüpft Story-seitig nach den Ereignissen von God of War Ragnarök an. Der DLC ist ansonsten losgelöst vom Grundspiel und kann jederzeit gestartet werden. Gameplay-technisch erwarten euch neue Roguelite-Elemente, die das bekannte Kampfsystem erweitern.

Angekommen in Valhalla startet ihr ohne eure bereits verdienten Errungenschafften und müsst in den einzelnen Runs auf Belohnungen hinarbeiten. Roguelite-typisch werdet ihr nach jedem Ableben einen neuen Versuch starten und mit den gesammelten Ressourcen eure Techniken verbessern, um irgendwann zu triumphieren.

Ab dem 12. Dezember um 18:00 Uhr können sich PS4- und PS5-Spieler, die God of War Ragnarök besitzen, den kostenlosen DLC herunterladen. (Quelle: PlayStation Blog)

Schaut euch hier den Trailer zu God of War Ragnarök: Valhalla an:

God of War Ragnarök: Valhalla – Reveal-Trailer

PlayStation-Fans sind aus dem Häuschen

Unter dem Trailer (auf Youtube) feiern die Fans diesen Move der Entwickler. Nicht nur, dass Valhalla kostenlos zur Verfügung gestellt wird, sondern auch, dass die Überraschung schon in wenigen Tagen spielbar ist, freut die PS5- und PS4-Spieler sehr.

Die Top-Kommentare feiern ebenfalls die kleinen Anspielungen aus früheren God-of-War-Spielen, wie der klassische Soundtrack oder der Zyklop am Ende des Trailers.

Wusstet ihr, dass God of War Ragnarök eigentlich ganz anders anfangen sollte? Lest hier mit welchem Schock die Entwickler starten wollten:

