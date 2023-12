Neuer Survival-Hit: Auf dieses Jurassic-Park-Game haben Dino-Fans 30 Jahre gewartet

Bei den Game Awards durften Spieler zum ersten Mal einen Blick auf das kommende Abenteuer Jurassic Park: Survival werfen – der Trailer verspricht ein spannendes Spiel, das sich Dino-Fans bereits seit vielen Jahren wünschen.

Jurassic Park: Survival – erster Trailer zeigt Dino-Horror

Der Ankündigungstrailer zu Jurassic Park: Survival hat bei den Game Awards 2023 Premiere gefeiert und bei Dino-Fans weltweit Schnappatmung ausgelöst. Das Spiel von Saber Interactive reanimiert damit ein Projekt, das Anfang der 2000er bereits in Entwicklung war, aber nie fertiggestellt wurde.

30 Jahre nach dem Erscheinen des bahnbrechenden Dino-Blockbusters bekommen Fans somit nun endlich die Chance, auf der Isla Nubar um ihr Überleben zu kämpfen. Der Trailer zeigt eine Wissenschaftlerin, die in dem berühmten Dino-Park zurückgelassen wurde und sich nun unheimlichen Echsen wie einem Dilophosaurus und Tyrannosaurus Rex gegenüber sieht. Der erste Eindruck erinnert ein wenig an den Survival-Hit Alien: Isolation – ein gutes Zeichen, schließlich zählt das Horror-Spiel zu den besten Adaptionen des Alien-Franchises.

Jurassic Park: Survival soll für den PC, die PS5 und Xbox Series X|S erscheinen – ein Release-Datum steht allerdings noch nicht fest.

Schaut euch hier den Ankündigungstrailer zu Jurassic Park: Survival an:

Jurassic Park: Survival Announcement Trailer

Fans feiern Trailer zu neuem Jurassic-Park-Game

Auf YouTube können sich die Reaktionen auf den Trailer zu Jurassic Park: Survival auf jeden Fall sehen lassen – Fans freuen sich auf ein hoffentlich packendes Abenteuer und versehen den Trailer bereits jetzt mit über 19.000 Likes. Dass die Reihe nach vielen beliebten Park-Simulationen endlich ein Survival-Game bekommt, sorgt für ordentlich Vorfreude.

„Wir bekommen endlich ein Survival-Spiel von Jurassic Park. Mein Traum wird wahr! (YouTube-User bennydelarosa9064) „Ja endlich!! Ich warte auf so etwas schon seit Jahren!“ (YouTube-User FusionZGamer) „Das ist absolut genau das, was alle immer wollten, was wir immer wollten. Das wird super, ich kann’s kaum erwarten zu spielen.“ (YouTube-User Headlyyy)

