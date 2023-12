Ski Aggu ohne Brille: Weiß man, wie er aussieht?

Ski Aggu ist 2023 einer der größten musikalischen Senkrechtstarter Deutschlands. Sein Markenzeichen ist die Ski-Brille. Viele Fans fragen sich, wie Ski Aggu ohne Brille aussieht.

Netzkultur Facts

Künstler nutzen gerne Accessoires für ein Wiedererkennungsmerkmal. Was wären zum Beispiel Sido oder Cro ohne Masken und Udo Lindenberg oder Apache207 ohne ihre Sonnenbrillen? Ski Aggu verdeckt sein Gesicht bei öffentlichen Auftritten hingegen mit einer großen Ski-Brille, die genauso zu ihm gehört, wie seine Vokuhila-Frisur.

Ski Aggu und seine Brille

Es ist nicht bekannt, ob Ski Aggu die Brille aus medizinischen Gründen trägt. Zu Gründen und warum er genau eine Ski-Brille ausgewählt hat, äußert sich der Rapper nicht, Sicher ist aber, dass das charakteristische Accessoire in Erinnerung bleibt. Zudem hat es den Vorteil, dass sein Gesicht nicht zu erkennen ist. Auch wenn Ski Aggu aktuell also einer der heißesten Stars in Deutschland ist, weiß man nicht, wie er aussieht. So wird er nicht sofort von Fans überrannt, wenn er privat in der Öffentlichkeit unterwegs ist.

In seinem Instagram-Kanal postet Ski Aggu regelmäßig Bilder und Videos, die ihn auch in vermeintlich privaten Situationen zeigen, etwa im Bett, beim Sport oder beim Essen. Auch dort tritt er aber nur mit Brille auf.

Keine öffentlichen Bilder von Ski Aggu ohne Brille

Wie Ski Aggu also ohne Brille aussieht, bleibt ein Geheimnis. Anders als zum Beispiel bei Mark Forster ohne Cappy oder Apache207 gibt es auch keine öffentlich zugänglichen Aufnahmen aus der Vergangenheit, die ihn ohne das Accessoire zeigen. Sucht man in sozialen Netzwerken nach vermeintlichen Leaks, stößt man nur auf mehr oder weniger lustige Fakes wie diesen hier:

Bei TikTok soll es Videos geben, die ihn ohne Brille zeigen, hier geht Ski Aggu aber teilweise selbst in den Kommentarbereich und dementiert, dass es sich um ihn handelt.

Bildquelle: TikTok

Der Rap-Überflieger will seine wahre Identität also geheim halten, genauso wie etwa Atze Schröder, der sich nie ohne Perücke zeigt. Wer aussehen möchte wie der Berliner, kann sein Debüt-Album „Denk mal drüber nach“ im Set mit der passenden Ski-Brille kaufen (zum „Junge Atzen“-Online-Shop) oder nach ähnlichen Modellen bei Amazon stöbern.

MUSELK Ski Snowboard Brille,Skibrille Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.12.2023 19:04 Uhr

Im kommenden Jahr habt ihr wieder die Gelegenheit, Ski Aggu live auf Tour zu sehen. Die Tickets befinden sich bereits im Vorverkauf.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.