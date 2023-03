Apache 207 gehört derzeit zu Deutschlands erfolgreichsten Künstlern. Man kennt den Rapper nur mit seiner Sonnenbrille. Wie sieht Apache 207 ohne Brille aus?

Berühmte Künstler haben oft Markenzeichen, die sie unverwechselbar machen. Sido und Cro sind etwa mit Masken berühmt geworden, Slipknot treten ohne Maske gar nicht erst auf und Bilder von Mark Forster ohne Mütze gibt es in der Öffentlichkeit nicht. Auch Apache 207 ist nur mit seiner Brille bekannt.

Altes Video zeigt Apache 207 ohne Brille

Aktuelle, öffentlich zugängliche Aufnahmen von Apache 207 ohne Brille gibt es nicht. Der Rapper hält es ähnlich wie Atze Schröder mit seiner Frisur, das Markenzeichen ist eng mit der öffentlichen Figur verknüpft. Lediglich ein altes Musikvideo aus der Vergangenheit zeigt, wie der „Roller“-Star brillenlos aussieht. Das Video gehört zum Lied „Kleine H*re“ aus dem Jahr 2018 und stammt aus einer Zeit, bevor Apache 207 so berühmt wurde wie er heute ist. Den brillenlosen Auftritt seht ihr ab ca. 1:55 Min:

Warum trägt Apache 207 immer eine Sonnenbrille?

Bei „Amazon Prime“ kann man die Dokumentation „Apache bleibt gleich“ ansehen (zur Dokumentation bei Amazon Prime). Dort erfährt man, warum der Sänger nur mit verhüllten Augen zu sehen ist. Demnach hat er anders als etwa Cro oder Sido nicht vorrangig geplant, sich zu verkleiden. Anders als bei Heino steckt auch keine Augenkrankheit dahinter. Die Brille soll ihm einfach mehr Sicherheit und Abstand zur Öffentlichkeit geben. „Die Augen sind das Tor zu deiner Seele. Und ich will, dass man das von meiner Seele sieht, was ich selber bereit bin, zu offenbaren“. Das Utensil hilft ihm also, ein Stück Anonymität und Privatsphäre zu bewahren.

Die Apache-207-Doku ist im Videoprogramm von Amazon Prime enthalten. Wer den Dienst noch nicht genutzt hat, kann Amazon Prime gratis testen und den Film „Apache bleibt gleich“ so kostenlos ansehen.

Wer selber so cool wie Apache 207 aussehen will, kann sich eine ähnliche Sonnenbrille kaufen. Es handelt sich um ein Modell von RayBan mit goldenem Rahmen. Die Brille findet ihr zum Beispiel bei Amazon.

