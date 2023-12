Survival statt Battle Royale: LEGO Fortnite sagt Minecraft den Kampf an

Zwei der größten Spielemarken überhaupt geben sich in LEGO Fortnite die Klinke in die Hand und machen damit vor allem Minecraft Konkurrenz. Das Survival-Spiel ist ab sofort kostenlos spielbar.

Fortnite Facts

Ab sofort könnt ihr allein oder gemeinsam mit euren Freunden LEGO Fortnite erkunden. Statt wie im bekannten Battle-Royale-Modus als Letzter zu überleben, steht im neuen Spielmodus stattdessen Kooperation im Vordergrund.

Es gilt also Ressourcen zu ernten, Häuser und Befestigungen zu bauen, Gegenstände und Waffen zu craften und auch die gefährliche Unterwelt zu erkunden, um mächtige Bossmonster herauszufordern. Anders als der Battle-Royale-Modus erinnert LEGO Fortnite also in erster Linie an Minecraft.

Einen Überblick über das Gameplay könnt ihr euch im offiziellen Trailer verschaffen:

LEGO Fortnite: Gameplay Trailer

Riesenerfolg: Mehr als 1 Million Spieler in einer Stunde

Die heiß erwartete Kooperation der beiden Marken stößt auf volle Begeisterung und konnte bereits eine Stunde nach Veröffentlichung den Wert von mehr als einer Million gleichzeitiger Spieler knacken.

Damit begeistert LEGO Fortnite im Moment mehr Spielerinnen und Spieler als alle anderen Fortnite-Modi zusammen. Ein Grund dafür dürften neben dem abwechslungsreichen Gameplay auch die Auswahl an Skins sein, die in LEGO Fortnite zur Verfügung steht.

So wurden den beliebtesten und bekanntesten Skins des Originalspiels ein liebevoller LEGO-Anstrich verpasst. Zur Auswahl stehen unter anderem Black Widow, Ace, die Rote Ritterin, der Flügelmann, DJ Yonder und Drift. Bestimmt ist auch euer Lieblings-Skin dabei. Eine Auswahl unserer Favoriten findet ihr in unserer Galerie.

LEGO Fortnite ist spielbar auf dem PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und ist ab sofort erhältlich. Starten könnt ihr das Spiel ganz einfach über die Modi-Auswahl innerhalb von Fortnite.