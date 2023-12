Minecraft Verzauberung: Alles zum Fluch des Verschwindens

Es gibt gefühlt unendlich viele Verzauberungen in Minecraft. Ihr wendet sie entweder gezielt mit Zauberbüchern am Zaubertisch auf eure Items an, oder ihr fischt zufällig einen verzauberten Gegenstand mit eurer Angel aus dem Wasser. Wer auf die Verzauberung „Fluch des Verschwindens“ stößt, wird sich die Frage stellen, was es damit wohl auf sich hat. Wir erklären es euch im folgenden Guide.

Was bewirkt die Verzauberung „Fluch des Verschwindens“?

Der Fluch des Verschwindens lässt Gegenstände nach eurem Tod verschwinden. Normalerweise wird euer Hab und Gut gedroppt, sobald ihr umgekommen seid. Somit könnt ihr euer verlorenes Inventar wieder einsammeln, wenn ihr euren Todesort aufsucht. Ihr werdet also alle Sachen wiederfinden, nur den Gegenstand nicht, auf dem die Verzauberung Fluch des Verschwindens lag.

Diese Verzauberung scheint im ganz normalen Single- oder Multiplayer-Spiel komplett unnütz und eher hinderlich, als hilfreich zu sein. Die Verzauberung bekommt auch erst im PvP-Spiel einen Sinn: Sobald euer Gegner euch niedergestreckt hat, ist er nicht in der Lage, euren heißgeliebten Gegenstand in die Hände zu bekommen. Euer mächtiges Item wird somit niemand anderem in die Hände gelangen.

Welche Gegenstände können die Verzauberung „Fluch des Verschwindens“ besitzen?

Fluch des Verschwindens hat eine maximale Effektstufe von eins. Gegenstände mit diesem Effekt nutzen sich genauso ab, wie andere Items, die nicht über diese Verzauberung verfügen. Die Reparatur könnt ihr am Amboss durchführen. Hat sich der Gegenstand komplett verbraucht, ist er, wie alle anderen Items auch, für immer verschwunden. Die Verzauberung kann auf folgende Gegenstände gewirkt oder gefunden werden:

Eisenhelm

Eisenharnisch

Eisenbeinschutz

Eisenstiefel

Schildkrötenpanzer

Eisenspitzhacke

Eisenschaufel

Eisenaxt

Eisenhacke

Schere

Feuerzeug

Angel

Karottenrute

Eisenschwert

Bogen

Dreizack

Schild (Kampf)

Elytren

Köpfe

Geschnitzter Kürbis

