Quiz: Wie gut kennst du Minecraft?

Vor über zehn Jahren hat Minecraft die Welt erobert und die Spielebranche für immer verändert. In unserem Quiz könnt ihr euer Wissen über den Welterfolg unter Beweis stellen.

Aus dem einstigen Indie-Geheimtipp Minecraft ist heute eine der erfolgreichsten Marken überhaupt geworden. Was als origineller Baukasten begann wurde inzwischen um ein Telltale-Abenteuer, ein Hack-and-Slay-Spinoff, ein Echtzeit-Strategiespiel und tonnenweise Merchandise erweitert. Der berühmte Protagonist hat außerdem seinen Weg in Smash Bros. gefunden. Und sogar in der Schuldbildung ist Minecraft mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Jetzt habt ihr die Möglichkeit euer Wissen über das Kultspiel auf die Probe zu stellen. Könnt ihr alle neun Fragen unseres Quizzes richtig beantworten? Findet es heraus: