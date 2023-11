Minecraft: Die besten und schönsten Seeds für den PC

1 / 15

Seeds bezeichnen in Minecraft Startwerte, die seit der Beta 1.3 in den Welt-Generator eingegeben werden können. Aus jedem dieser „Samen“ entspringt eine anders gestaltete Welt. Dabei gibt es eine ganze Reihe an fantastischen Seeds für Minecraft, die die zufallsgenerierte Welt für euch etwas planbarer machen. Wir stellen euch einige der schönsten dieser Seeds vor.

Ein Minecraft-Seed bleibt immer gleich. Ihr könnt ihn auf verschiedene Welten anwenden, an Freunde weitergeben und er wird immer dieselben Strukturen in eure Spielwelt implementieren. Wäre dem nicht so, könnten wir euch vermutlich auch keine zuverlässige Auswahl der unserer Meinung nach schönsten Seeds für die PC-Version präsentieren.

Natürlich steht es euch wie immer frei, uns in den Kommentaren eure eigenen Lieblingsseeds vorzuschlagen.