Minecraft: Laternen craften und platzieren

Wir widmen diesen Beitrag über Minecraft der Laterne und erklären euch, wie ihr sie herstellt. Wer in dem Klötzchenspiel verschiedene Bauprojekte in Angriff nimmt, möchte verständlicherweise nicht immer gleich bauen. Dazu ist es unter anderem notwendig, verschiedene Beleuchtungen zu verwenden. Glücklicherweise gibt es in Minecraft mittlerweile deutlich mehr Gegenstände als die Fackel, die diese Aufgabe gut erfüllen.

Alles, was ihr über die Laterne wissen müsst

Laternen zählen zu den leuchtenden Blöcken in Minecraft. Sie lassen Licht mit einem Lichtlevel von 15 erstrahlen. Im Vergleich zur Fackel, die einen Lichtlevel von 14 aufweist, ist das etwas heller. Einmal gesetzt, könnt ihr Laternen nur mit einer Spitzhacke abbauen, da ihr sie sonst zerstört.

Laternen unterliegen nicht der Schwerkraft, verfügen über keine Transparenz und sind auch nicht entflammbar. Im Gegensatz zu Fackeln könnt ihr Laternen auch hängend an soliden Blöcken platzieren. Ihr könnt sie aber auch auf den Blöcken, auf Zauntoren und Falltüren anbringen.

Mit diesem Rezept stellt ihr Laternen in Minecraft her

Um eine Laterne herzustellen, benötigt ihr acht Eisenklumpen und eine Fackel. Da es die Laterne in zwei verschiedenen Ausführungen gibt, könnt ihr entweder eine normale Fackel nehmen und so eine Laterne mit orangefarbenen Licht erhalten. Oder ihr nehmt eine Seelenfeuerfackel und erhaltet eine Seelensandlaterne, die ein hellblaues Licht ausstrahlt.

Eisenklumpen erhaltet ihr, indem ihr einzelne Eisenbarren umwandelt. Pro Eisenbarren erhaltet ihr neun Eisenklumpen. Dieser Weg ist die effizienteste Möglichkeit für die Herstellung von Eisenklumpen. Das Schmelzen von Werkzeugen, Waffen und Rüstungen aus Eisen bringt euch jeweils nur einen Eisenklumpen. Auch die Schmelzung von Kettenrüstungen ist möglich, sollte aber nur vollzogen werden, wenn ihr diese nicht benötigt.

Mit Eisen und Fackeln craftet ihr Laternen in Minecraft. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

