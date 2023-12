Minecraft: Diamanten farmen und Diamantausrüstung erhalten

♫ Diamonds are a girl's best friend! ♫ - Als Marylin Monroe das damals sang, wusste sie noch nicht, wie begehrt dieser Edelstein in Minecraft sein würde. Damit ihr diese Kleinode euer Eigen nennen und in Ausrüstung verwandeln könnt, zeigen wir euch in diesem Guide, wie ihr Diamanten findet und auf welcher Höhe ihr sie effektiv farmen könnt.

Wo finde ich Diamanten in Minecraft?

Wie viele andere Erze könnt ihr Diamanten mit der Spitzhacke abbauen. Diamantenerz spawnt ab einer Höhe von Y = 14 und die Spawnwahrscheinlichkeit steigt, je weiter ihr euch nach unten begebt. Es empfiehlt sich also, möglichst nahe am Bedrock nach Diamanten zu suchen.

Eine bewährte Methode ist das Graben von Tunneln auf der Höhe Y = - 58. Hierbei gibt es verschiedene Methoden:

Tunnel von einem Block Höhe helfen euch, schnell voranzukommen. Allerdings müsst ihr dafür kriechen, wofür ihr in Minecraft die Hilfe von Wasser, Kolben oder Falltüren braucht, um euch nach unten zu drücken.

helfen euch, schnell voranzukommen. Allerdings müsst ihr dafür kriechen, wofür ihr in Minecraft die Hilfe von Wasser, Kolben oder Falltüren braucht, um euch nach unten zu drücken. Tunnel von zwei Blöcken Höhe sind einfacher auszuheben, benötigen dafür aber mehr Zeit und Haltbarkeit eurer Spitzhacke, weil ihr jeweils 2 Blöcke abbauen müsst.

Zu Beginn solltet ihr euren Suchbereich festlegen, indem ihr einen Tunnel um den Bereich herum grabt und ihn gut ausleuchtet. Danach könnt ihr die beiden gegenüberliegenden Seiten des Tunnels durch weitere Tunnel (mit je einem Block Abstand) verbinden. In diesen Tunneln werden euch immer wieder kleine Adern von Diamanterz begegnen, die ihr abbauen könnt.

Adern von Diamanterz werden euch immer wieder begegnen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Diamantfossilien finden

Fossilien sind eine weitere Möglichkeit, um verlässlich Diamanten zu finden. Unter Y = - 8 beinhalten Fossilien auch Diamanten.

Um Fossilien zu finden, müsst ihr in den richtigen Biomen suchen. Ihr findet sie im Untergrund von

Sümpfen

Wüsten

Seelensandtälern (Nether)

Benutzt die oben genannten Methode zum systematischen Absuchen des Gebietes.

Wenn ihr nicht suchen wollt, könnt ihr auch externe Tools wie den Fossil-Finder oder die Seed-Map von Chunkbase nutzen.

Diamantausrüstung erhalten

Natürlich könnt ihr Diamantausrüstung mit euren gesammelten Edelsteinen selbst herstellen. Es ist aber auch möglich, sie in Kisten zu finden. Die verlässlichste Methode neben Craften ist das Handeln mit Villagern. Je nach Bedarf werdet ihr hier bei Rüstungsschmieden, Waffenschmieden oder Werkzeugschmieden fündig.

Bei Händlern mit dem entsprechenden Level könnt ihr Diamantausrüstung erhalten. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die Händler müssen erst gelevelt werden, um euch die wertvolle Ausrüstung anbieten zu können. Dafür ist es möglich, direkt Ausrüstung mit Verzauberung von ihnen zu erhalten.