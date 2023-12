Minecraft: Herz des Meeres finden und verwenden

Das Herz des Meeres in Minecraft ist ein seltener Gegenstand, der die Kräfte des Meeres in sich trägt. Mit dem Herz des Meeres könnt ihr einen besonderen Gegenstand herstellen, der über mehrere coole und besonders hilfreiche Effekte verfügt. Wie ihr euch diesen Schatz zu Eigen machen könnt und was sich damit anstellen lässt, erklären wir euch in unserem Guide.

Wie bekommt ihr das Herz des Meeres in Minecraft?

Das Herz des Meeres könnt ihr nur durch das Finden von vergrabenen Schätze finden, die ihr über Schatzkarten ausfindig machen könnt. Schatzkarten findet ihr in alten Schiffswracks unter Wasser oder in Ozeanruinen. Die Schatzkarte verrät euch den Ort, an dem der Schatz vergraben ist. In einer Truhe befindet sich, neben vielen weiteren tollen Schätzen, das Herz des Meeres. Es handelt sich bei dem Herz des Meeres um ein Item, das ihr nur finden und nicht selber herstellen könnt.

Das Update Aquatic: Minecraft steht unter Wasser

Wie wird das Herz des Meeres verwendet?

Das Herz des Meeres hat als Gegenstand an sich keinen Nutzen. Es handelt sich bei diesem Item um einen Werkstoff, den ihr weiterverarbeiten könnt. Mit einem Herz des Meeres und acht Nautilusschalen könnt ihr einen Aquisator bauen. Ein Aquisator kann unter Wasser platziert werden, damit ihr euch dort bewegen könnt, ohne zu ertrinken.

Zudem hilft er euch dabei, am Boden des Meeres weitere Distanzen erblicken zu können. Zusätzlich wird eure Abbaugeschwindigkeit erhöht, wenn ihr euch unter der Wasseroberfläche befindet. Der Aquisator fügt anderen Kreaturen außerdem Schaden zu. Dabei macht er keinen Unterschied zwischen bösartigen und neutralen Kreaturen.

Wie ihr den Aquisator aktiviert

Um euren Aquisator in Betrieb zu nehmen, den ihr mithilfe des Herzen des Meeres erbaut habt, benötigt ihr außerdem mindestens 16 Prismarin, Dunkler Primarin, Prismarinziegel oder Seelaternen. Doppelte Prismarinstufen funktionieren dabei nicht. Baut einen ringförmigen Rahmen aus ihnen, der von jeder Seite einen Block Abstand zum Aquisator besitzt. Wie das aussieht ist egal. Wichtig ist nur, dass ihr den Block Abstand berücksichtigt und sich der Aquisator auch tatsächlich unter Wasser befindet.

Ein Aquisator mit der minimalen Anzahl von 16 Blöcken hat eine Reichweite von 42 Blöcken. Jeder weitere genutzte Block vergrößert diesen Bereich um circa 2,3 Blöcke. Ihr könnt maximal drei Ringe um den Aquisator bauen, der dadurch eine maximale Reichweite von 96 Blöcken erreicht. Gegnerische Kreaturen erleiden dabei im Umkreis von acht Blöcken alle zwei Sekunden vier Schadenspunkte. Das entspricht zwei Herzen.

