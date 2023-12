Motor-Bausätze: Geschenkidee für Autofans & Möchtegern-Mechaniker

© Bildquelle: IMAGO / Pond5 Images 5 / 7

Der Reihenmotor mit 4 Zylindern ist einer der am weitesten verbreiteten Antriebe weltweit – und das aus gutem Grund.

Bekannte Beispiele für den Erfolg des Motors sind Sportwagen wie der Mitsubishi Lancer Evolution, der Honda S2000, der Toyota Celica GT4, der Ford Sierra RS Cosworth, der Toyota Corolla AE86 Sprinter, der BMW E30 M3 sowie der Mercedes-AMG A45 S. Dazu verwendet die Mehrheit der Kleinwagen den Motor – quasi fast alle.

Der 1.9 TDI war so genial, dass Volkswagen ihn eine Zeit lang in fast allen Modellen verbaut hatte: im Golf, Passat, Sharan, Touran, T4 und T5 fand er ein Zuhause, aber auch für Audi, Seat, Skoda und Ford stellte VW den Motor her.

