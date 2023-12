Minecraft: Ideen für neue Häuser und Bauanleitungen

Mittelalter-Türme, Raumschiffe oder Basen – In diesem Guide zeigen wir euch die 12 coolsten Ideen, die ihr in Minecraft umsetzen könnt, wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr als nächstes bauen sollt. Wir haben aber nicht nur die kreativsten Ideen für euch zusammengetragen, passend dazu gibt es auch einfache Anleitungen und Tutorials im Video, damit ihr die Werke sofort nachbauen könnt.

Allgemeine Tipps zum kreativen Hausbau in Minecraft

Ob es ein kleines Haus, ein Schloss aus dem Mittelalter oder ein Raumschiff ist – Damit ihr in Ruhe bauen könnt und nicht in Materialnot geratet, empfehlen wir euch den Spielmodus „Kreativ“ von Minecraft zu nutzen. In diesem seid ihr unsterblich, habt unendlich Vorräte im Inventar und könnt außerdem fliegen.

Wenn euch die zufällig generierten Welten am Bauen hindern, empfehlen wir euch eine leere Karte zu verwenden. Hierzu wählt ihr bei den „Weitere Weltoptionen“ den Typ „Flachland“ aus.

Der Kreativität sind in Minecraft keine Grenzen gesetzt. Holt euch Inspiration aus Filmen, Spielen und der echten Welt. Geht nicht gibt’s nicht! Manche Minecraft-Spieler haben sogar Schauplätze aus Harry Potter, Game of Thrones und Final Fantasy nachgebaut, die absolut großartig aussehen. In dieser Bilderstrecke könnt ihr euch selbst davon überzeugen.

Jeder Minecraft-Spieler kommt früher oder später an den Punkt, dass er alles gebaut hat, was er jemals bauen wollte. Dann müssen schnell neue Bauideen her! Um euch neue Inspiration zu verschaffen, haben wir coole Ideen zusammengefasst. Video-Tutorial inklusive!

Stadthaus

YouTuber: Crocodileandy

Crocodileandy Dauer: 13 Minuten, 51 Sekunden

13 Minuten, 51 Sekunden Sprache: Deutsch

Asiatischer Tempel

YouTuber: MagicDoor

MagicDoor Dauer: 22 Minuten, 50 Sekunden

22 Minuten, 50 Sekunden Sprache: Deutsch

Segelschiff

YouTuber: Crieson

Crieson Dauer: 1 Stunde, 12 Minuten, 48 Sekunden

1 Stunde, 12 Minuten, 48 Sekunden Sprache: Deutsch

Gladiatorenarena

YouTuber: EthanAndLiamHD

EthanAndLiamHD Dauer: 1 Stunde, 19 Minuten, 38 Sekunden

1 Stunde, 19 Minuten, 38 Sekunden Sprache: Englisch

Wachturm

YouTuber: Crocodileandy

Crocodileandy Dauer: 13 Minuten, 3 Sekunden

13 Minuten, 3 Sekunden Sprache: Deutsch

McDonald's

YouTuber: LarsLP

LarsLP Dauer: 28 Minuten, 25 Sekunden

28 Minuten, 25 Sekunden Sprache: Deutsch

Unterwasserhaus

YouTuber: LarsLP

LarsLP Dauer: 17 Minuten, 15 Sekunden

17 Minuten, 15 Sekunden Sprache: Deutsch

Aufzug

YouTuber: SparkofPhoenix

SparkofPhoenix Dauer: 15 Minuten, 14 Sekunden

15 Minuten, 14 Sekunden Sprache: Deutsch

Geheime Basis

YouTuber: LarsLP

LarsLP Dauer: 41 Minuten, 42 Sekunden

41 Minuten, 42 Sekunden Sprache: Deutsch

Horrorhaus

YouTuber: Mulenja & Malkondo

Mulenja & Malkondo Dauer: 16 Minuten, 4 Sekunden + weiteres Video (18 Minuten, 55 Sekunden)

16 Minuten, 4 Sekunden + weiteres Video (18 Minuten, 55 Sekunden) Sprache: Deutsch

Italienische Villa

YouTuber: MagicDoor

MagicDoor Dauer: 19 Minuten, 12 Sekunden

19 Minuten, 12 Sekunden Sprache: Deutsch

Raumschiff

YouTuber: Lord Dakr

Lord Dakr Dauer: 3 Stunden, 51 Minuten, 4 Sekunden

3 Stunden, 51 Minuten, 4 Sekunden Sprache: Englisch

