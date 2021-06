Wollt ihr eure Ausrüstungen mit stärkenden Effekten verbessern, könnt ihr in Minecraft Verzauberungen benutzen. Doch wie funktioniert das genau? Wir zeigen euch, wie ihr den Verzauberungstisch herstellt, das Zauberbuch richtig benutzt und eine Liste aller Verzauberungen mit ihren IDs und Effekten.

Minecraft Facts

Verzauberungstisch in Minecraft herstellen und platzieren

Damit ihr eure Waffen, Rüstungen und Werkzeuge verzaubern könnt, benötigt ihr zunächst einen Zaubertisch. Dafür braucht ihr folgende Materialien:

Materialien Eingabe 2x Diamant

4x Obsidian

1x Buch

Diamanten und Obsidian findet ihr manchmal in Truhen. Obsidian könnt ihr zudem bei Lavaseen bekommen, zum Beispiel beim Haus des Schmieds. Bücher erhaltet ihr wiederum durch den Abbau von Bücherregalen. Letztere findet ihr beispielsweise in Büchereien oder Festungen.

Wenn ihr den Verzauberungstisch platziert habt, könnt ihr zusätzlich um ihn herum weitere Bücherregale aufstellen. Dadurch könnt ihr beim Zaubertisch stärkere Verzauberungen herstellen. Dies kostet euch aber auch mehr Erfahrungsstufen. Dazu im nächsten Abschnitt mehr.

So funktioniert der Zaubertisch

Um den Verzauberungsvorgang zu starten, macht einen Rechtsklick auf den Zaubertisch. Danach geht ihr wie folgt vor:

Legt den zu verzauberten Gegenstand in den Slot. Verzauberbare Gegenstände sind Schwerter, Spitzhacken, Äxte, Schaufeln, Hacken, Bücher, Angeln, Bögen, Dreizacke, Helme, Brustpanzer, Beinschutz und Stiefel. Nun öffnet sich das Zauberbuch. Um die Verzauberung zu starten, benötigt ihr eine ausreichend hohe Erfahrungsstufe und Lapislazuli. Je mehr Bücherregale um den Zaubertisch herum platziert sind, desto mehr Erfahrungsstufen benötigt ihr. Das Maximum ist bei 15 Bücherregalen und Erfahrungsstufe 30 erreicht. Bei der Verzauberung habt ihr die Wahl zwischen drei verschiedenen Zaubern. Je mehr Erfahrungsstufen und Lapislazuli sie kosten, desto mächtiger sind sie auch. Lasst euch dabei nicht von den Schriftzeichen verunsichern. Diese werden zufällig ausgegeben und stehen in keinem Zusammenhang mit der Verzauberung, die ihr letztendlich erhaltet. Nach Wahl des Zauberspruchs schließt sich das Buch wieder und ihr erhaltet euren verzauberten Gegenstand.

Einen verzauberten Gegenstand erkennt ihr immer an der schimmernden Textur. Zudem wird euch die entsprechende Verzauberung nun auch in der Objektbeschreibung angezeigt.

Verzauberung entfernen: Wenn euch die erhaltene Verzauberung nicht gefällt, wollt ihr euren Gegenstand vielleicht erneut verzaubern. Bevor das funktioniert, müsst ihr erst die alte Verzauberung entfernen. Hier hilft euch der Schleifstein, an dem ihr dies schnell und einfach erledigen könnt.

Verzauberung auf ein Buch übertragen

Der Zaubertisch ist nicht die einzige Möglichkeit, eure Ausrüstung zu verzaubern, ihr könnt auch verzauberte Bücher benutzen. Zauberbücher könnt ihr am Amboss mit dem entsrpechenden Gegenstand kombinieren, um ihn zu verzaubern.

Der Vorteil der Zauberbücher ist, dass ihr die entsprechende Verzauberung schon vorher in der Objektbeschreibung des Buches seht. So könnt ihr genau planen, welche Verzauberung ihr welchem Gegenstand verpassen wollt. Beim Zaubertisch bleibt es dem Zufall überlassen, welche Verzauberung ihr erhaltet.

Um Zauberbücher zu erhalten, verzaubert ein Buch am Zaubertisch. Allerdings könnt ihr sie auch in der Spielwelt finden, zum Beispiel als seltene Beute beim Angeln, als Tauschgut beim Handeln mit Dorfbewohnern oder aus Truhen in Verliesen, Minen, Wüstentempeln, Festungen und Bastionsruinen.

Auch die Verzauberungen von Büchern lassen sich übrigens am Schleifstein entfernen.

Alle Verzauberungen in der Liste (mit ID-Namen)

In der folgenden Tabelle listen wir euch alle Verzauberungen in Minecraft mit ihren Effekten und ID-Namen auf. Zudem seht ihr hier, welche Verzauberungen am Zaubertisch und welche nur mit dem Zauberbuch möglich sind. Beachtet, dass sich manche Verzauberungen nicht miteinander kombinieren lassen!

Verzauberung (max. Effektstufe) Effekt Zaubertisch Nur über Zauberbuch ID-Name Schutz (IV) Erhöht den allgemeinen Schutz vor Schaden. Gilt nicht für Schaden durch Fall in die Leere. Helm

Rüstung

Beinschutz

Stiefel

Schildkrötenpanzer protection Feuerschutz (IV) Erhöht Schutz gegen Feuer und reduziert die Dauer, wie lange man brennt. Helm

Rüstung

Beinschutz

Stiefel

Schildkrötenpanzer fire_protection Explosionsschutz (IV) Erhöht Schutz gegen Explosionen und reduziert die Druckwelle, mit der man zurückgeowrfen wird. Helm

Rüstung

Beinschutz

Stiefel

Schildkrötenpanzer blast_protection Schusssicher (IV) Erhöht Schutz gegen Projektile, wie Pfeile und Feuerkugeln. Helm

Rüstung

Beinschutz

Stiefel

Schildkrötenpanzer projectile_protection Federfall (IV) Verringert Fallschaden. Stiefel feather_falling Atmung (III) Spieler hat mehr Atemkapazität. Helm

Schildkrötenpanzer respiration Wasseraffinität (I) Unter Wasser kann man schneller abbauen. Helm

Schildkrötenpanzer aqua_affinity Dornen (III) Fügt denjenigen, die den Träger angreifen, Schaden zu. Kostet jedoch Haltbarkeit. Rüstung Helm

Beinschutz

Stiefel

Schildkrötenpanzer thorns Haltbarkeit (III) Verlängert die Haltbarkeit eines Gegenstands. Helm

Rüstung

Beinschutz

Stiefel

Schildkrötenpanzer

Spitzhacke

Schaufel

Hacke

Axt

Angel

Schwert

Bogen

Dreizack

Armbrust Schere

Feuerzeug

Karottenrute

Wirrpilzrute

Schild (Kampf)

Elytren unbreaking(34) Bann (V) Erhöht den Schaden gegen untote Kreaturen (Skelette, Zombies etc.). Schwert Axt smite(17) Nemesis der Gliederfüßer (V) Erhöht den Schaden gegen Spinnen, Höhlenspinnen, Silberfische, Bienen und Endermiten. Schwert Axt bane_of_arthropods Rückstoß (II) Wirft Spieler und Gegner bei einem Treffer zurück. Schwert knockback Verbrennung (II) Getroffene Gegner werden in Brand gesetzt. Schwert fire_aspect Plünderung (III) Gegner lassen mehr Beute fallen. Schwert looting Effizienz (V) Erhöht die Abbaugeschwindigkeit bei Blöcken. Spitzhacke

Schaufel

Hacke

Axt Schere efficiency(32) Behutsamkeit (I) Abgebaute Blöcke gehen nicht kaputt, sondern droppen sich selbst / bleiben unverändert. Spitzhacke

Schaufel

Hacke

Axt Schere silk_touch Glück (III) Chance, dass mehr abgebaute Blöcke droppen. Spitzhacke

Schaufel

Axt

Hacke fortune(35) Schärfe (V) Erhöht den Schaden gegen Spieler und alle anderen Gegner. Schwert Axt sharpness(16) Stärke (V) Erhöht den Schaden gegen Spieler und Kreaturen. Bogen power Schlag (II) Wirft Feinde bei Treffern mit Pfeilen zurück. Bogen punch Flamme (I) Setzte das Opfer bei einem Treffer in Brand. Bogen flame Unendlichkeit (I) Solange man mindestens einen Pfeil im Inventar hat, kann man beliebig oft schießen. Bogen infinity(51) Durchschuss (IV) Pfeile fliegen durch Ziele hindurch und können so weitere Ziele dahinter treffen. Armbrust piercing Eisläufer (II) Wenn ihr über Wasserblöcke lauft, verwandeln sich diese in brüchiges Eis. Stiefel frost_walker Entladung (I) Blitze schlagen bei Gewitter im Dreizack ein. Dreizack channeling Fluch der Bindung (I) Gegenstände können nicht aus Rüstungsslots entfernt werden. Helm

Rüstung

Beinschutz

Stiefel

Schildkrötenpanzer

Elytren

Kopf

Geschnitzter Kürbis binding_curse Fluch des Verschwindens (I) Bei einem Tod verschwinden alle Gegenstände, sie werden also nicht fallen gelassen. Helm

Rüstung

Beinschutz

Stiefel

Schildkrötenpanzer

Spitzhacke

Schaufel

Hacke

Axt

Schere

Feuerzeug

Angel

Karottenrute

Wirrpilzrute

Schwert

Bogen

Dreizack

Schild (Kampf)

Elytren

Kopf

Geschnitzter Kürbis vanishing_curse Glück des Meeres (III) Verringert die Chance, wertlosen Trödel zu angeln. Angel luck_of_the_sea Hacken (III) Verbessert den Rückstoß und die Schildbetäubung der Axt. Axt chopping Harpune (V) Vergrößert den Schaden, der mit dem Dreizack bei im Wasser lebenden Kreaturen angerichtet wird. Dreizack impaling Köder (III) Erhöht die Anzahl gefangener Fische in gleicher Zeit. Angel lure Mehrfachschuss (I) Verschießt eine Salve aus 3 Pfeilen bzw. Raketen, verbraucht dabei aber nur eine Einheit Munition. Armbrust multishot Reparatur (I) Bei der Aufnahme von Erfahrungskugeln werden 2 Haltbarkeitspunkte pro Erfahrungspunkt geheilt. Der entsprechend verzauberte Gegenstand muss dabei getragen werden. Helm

Rüstung

Beinschutz

Stiefel

Schildkrötenpanzer

Spitzhacke

Schaufel

Hacke

Axt

Schere

Feuerzeug

Angel

Schwert

Bogen

Karottenrute

Wirrpilzrute

Dreizack

Schild (Kampf)

Elytren

Armbrust mending Schnellladen (III) Verringert die Nachladezeit der Armbrust. Armbrust quick_charge Schwungkraft (III) Schwungschläge von Schwertern verursachen mehr Schaden. Schwert sweeping Seelenläufer (III) Erhöht die Geschwindigkeit des Spielers auf Seelensand und Seelenerde. Die verzauberten Stiefel werden dabei allerdings beschädigt. Stiefel soul_speed Sog (III) Beim Werfen des Dreizacks oder bei einem Niederschlag unter Wasser werdet ihr in einer Soganimation in die Richtung des Dreizacks gezogen. Dreizack riptide Treue (III) Der Dreizack kehrt nach dem Werfen wieder zum Spieler zurück. Dreizack loyalty Wasserläufer (III) Erhöht die Schwimmgeschwindigkeit unter Wasser. Stiefel depth_strider

Quiz: Wie gut kennst du Minecraft?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).